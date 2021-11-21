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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Лидс
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Уинкс
Гарри
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
4
Форшоу
Адам
23
Филлипс
Кэлвин
20
Джеймс
Дэниэл
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
30
Джелхардт
Джо
Тоттенхэм
3-4-3
Лидс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Тоттенхэм
Лидс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 4 0.36
Кейн Гарри 1 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.09
Н'Домбеле Тангай 1 0.09
Алли Деле 1 (1) 0.09
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.45
Морено Родриго 2 (1) 0.18
Бэмфорд Патрик 1 0.09
Клих Матеуш 1 0.09
Эйлинг Люк 1 0.09
Льоренте Диего 1 0.09
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Регилон Серхио 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Рафинья Диас 3 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Харрисон Джек 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
5
56%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
7
41%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0
Лидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
8. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Лидс", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Марринер Андре

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Где смотреть матч Тоттенхэм - Лидс онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс

Исход игры
Тоттенхэм
96.4% (134)
Ничья
3.6% (5)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.24% (70)
Меньше
47.76% (64)
Обе команды забьют
Да
53.73% (72)
Нет
46.27% (62)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
40.3% (56)
2:0 Тоттенхэм
22.3% (31)
1:0 Тоттенхэм
20.9% (29)
3:1 Тоттенхэм
5% (7)
3:2 Тоттенхэм
3.6% (5)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Тоттенхэм
1.4% (2)
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