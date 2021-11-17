Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Лидс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|4
|0.36
|Кейн Гарри
|1
|0.09
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.09
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.09
|Алли Деле
|1 (1)
|0.09
|Регилон Серхио
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|5
|0.45
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.18
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.09
|Клих Матеуш
|1
|0.09
|Эйлинг Люк
|1
|0.09
|Льоренте Диего
|1
|0.09
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Рафинья Диас
|3
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
5
56%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
7
41%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0
Лидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс
Исход игры
Тоттенхэм
98% (50)
Ничья
2% (1)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
58% (29)
Нет
42% (21)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.1% (22)
2:0 Тоттенхэм
27.5% (14)
1:0 Тоттенхэм
13.7% (7)
3:1 Тоттенхэм
5.9% (3)
3:2 Тоттенхэм
5.9% (3)
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