Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: MEWA Arena
1:0
41' ГолБуркардт Джонатан
42' Желтая карточкаБель Штефан
1:1
47' ГолЭзкан Салих
54' Желтая карточкаДуда Ондрей
60' Желтая карточкаСвенссон Бо
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
28 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
41'
42'
47'
1:1
54'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Майнц
Кёльн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|6
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.17
|Онисиво Карим
|1
|0.08
|Видмер Сильван
|1
|0.08
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.08
|Салаи Адам
|1
|0.08
|Бель Штефан
|1
|0.08
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|Ньякат Мусса
|1
|0.08
|Лукоки Андерсон
|1
|0.08
|Кор Доминик
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.67
|Скири Эйе
|3
|0.25
|Кайнц Флориан
|2
|0.17
|Андерссон Себастьян
|1
|0.08
|Ут Марк
|1
|0.08
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Эзкан Салих
|1
|0.08
|Лемперте Тим
|1
|0.08
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|1
|Бель Штефан
|5
|0
|Свенссон Бо
|3
|0
|Хак Александер
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
40%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
75%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
27%
2
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
6
33%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
4
36%
4
21%
61-75
1
9%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2
Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 21
|15
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Майнц
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Майнц 1:1 Кёльн
Исход игры
Майнц
77.8% (105)
Ничья
16.3% (22)
Кёльн
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.74% (82)
Меньше
39.26% (53)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Майнц
48.1% (65)
1:0 Майнц
18.5% (25)
1:1 Ничья
14.1% (19)
2:0 Майнц
4.4% (6)
1:2 Кёльн
4.4% (6)
3:1 Майнц
2.2% (3)
3:2 Майнц
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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