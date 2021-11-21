Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кёльн выполняет удар от ворот.

49' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Кёльн

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Килиан Лука из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Кайнц Флориан пробил со штрафного прямо в стенку

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Модест Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Бель Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

40' Удар от ворот произведет Кёльн

40' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Майнц выполняет удар от ворот.

39' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Кцихос Рафаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Кцихос Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Майнц выполняет удар от ворот.

35' Модест Антони имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

35' ШАНС! Модест Антони вышел один на один с голкипером...

35' Кайнц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Матч возобновлен

34' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Майнц выполняет удар от ворот.

30' Какой промах! Килиан Лука имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' Видмер Сильван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Кёльн выполняет удар от ворот.

25' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

24' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Майнц выполняет удар от ворот.

20' Как он промахнулся? Дуда Ондрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Дуда Ондрей имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

20' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Дуда Ондрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

15' Кор Доминик из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гости сейчас реально начинают давить соперника

12' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Майнц выполняет удар от ворот.

10' Эзкан Салих из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

10' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Майнц выполняет удар от ворот.

7' Ут Марк не смог попасть в створ ударом издали

6' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

5' Кёльн выполняет удар от ворот.

3' Удар от ворот произведет Кёльн

3' Какой промах! Ньякат Мусса имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

2' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кёльн начинает с центра поля