  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
41' Гол
Буркардт Джонатан
42' Желтая карточка
Бель Штефан
1:1
47' Гол
Эзкан Салих
54' Желтая карточка
Дуда Ондрей
60' Желтая карточка
Свенссон Бо
79'
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
31
Кор
Доминик
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
Майнц
3-5-2
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

34'
Баррейро Леандро
Кор Доминик
 
41'
Буркардт Джонатан
(Онисиво Карим)
1:0
42'
Бель Штефан
 
45'
 
Андерссон Себастьян
Модест Антони
47'
1:1
Эзкан Салих
(Ут Марк)
54'
 
Дуда Ондрей
60'
Свенссон Бо
 
60'
Штёгер Кевин
Бутьюс Жан-Поль
 
60'
Стах Антон
Jae-Sung Lee
 
67'
 
Скири Эйе
Ут Марк
77'
Салаи Адам
Онисиво Карим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Майнц
Кёльн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 6 0.5
Ингвартсен Маркус 2 0.17
Онисиво Карим 1 0.08
Видмер Сильван 1 0.08
Ли Чхэ-Сон II 1 0.08
Салаи Адам 1 0.08
Бель Штефан 1 0.08
Штёгер Кевин 1 0.08
Ньякат Мусса 1 0.08
Лукоки Андерсон 1 0.08
Кор Доминик 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Стах Антон 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.67
Скири Эйе 3 0.25
Кайнц Флориан 2 0.17
Андерссон Себастьян 1 0.08
Ут Марк 1 0.08
Шауб Луис 1 0.08
Эзкан Салих 1 0.08
Лемперте Тим 1 0.08
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Свенссон Бо 3 0
Хак Александер 3 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
40%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
75%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
4
50%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
27%
2
11%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
6
33%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
4
36%
4
21%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3
Кёльн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2
Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц 1:1 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн 1:1 Заявка 12 3 6 3 18 - 21 15
12. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
13. Герта Заявка 12 4 1 7 12 - 26 13
14. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Майнц 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц 1:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн 1:1 Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Майнц: 40%, Кёльн: 60%.
  • 50'
    Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Центнер Робин ошибается в защите.
  • 50'
    Майнц контролирует мяч.
  • 50'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 50'
    Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
  • Угловой
    50'
    Аарон Мартин из команды Майнц подал угловой справа.
  • 49'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 49'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 48'
    Модест Антони получил травму и заменен. Андерссон Себастьян выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Онисиво Карим из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хорн Тимо пострадал.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Майнц контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Майнц: 38%, Кёльн: 62%.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 45'
    Ут Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 45'
    Килиан Лука из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 45'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Кайнц Флориан пробил со штрафного прямо в стенку
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Модест Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Бель Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Модест Антони, его свалил Бель Штефан.
  • 42'
    Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 41'
    Онисиво Карим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!
  • 41'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
  • 41'
    Майнц начинает контратаку
  • 40'
    Контроль мяча: Майнц: 37%, Кёльн: 63%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 40'
    Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • Травма, повреждение
    39'
    Кцихос Рафаэль возвращается на поле.
  • 39'
    Эзкан Салих из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 39'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кцихос Рафаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Кцихос Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Модест Антони из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Кёльн начинает контратаку
  • 37'
    Майнц контролирует мяч.
  • 36'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 36'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 36'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    36'
    Ут Марк из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
  • 35'
    Модест Антони имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
  • 35'
    ШАНС! Модест Антони вышел один на один с голкипером...
  • 35'
    Кайнц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 35'
    Контроль мяча: Майнц: 41%, Кёльн: 59%.
  • 35'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Кор Доминик получил травму и заменен. Баррейро Леандро выходит на поле.
  • 34'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 33'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Майнц: 41%, Кёльн: 59%.
  • 30'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Какой промах! Килиан Лука имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    30'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 29'
    Видмер Сильван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    29'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 28'
    Эзкан Салих мяч отрикошетил от ворот
  • 28'
    Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья свистит. Бель Штефан атаковал сзади соперника. Это Модест Антони заработал своей команде штрафной
  • 27'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Майнц: 42%, Кёльн: 58%.
  • 25'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Шанс! Ньякат Мусса из команды Майнц пробил головой, но мимо
  • 25'
    Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Килиан Лука из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
  • 24'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Ут Марк из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Офсайд
    23'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц в офсайде
  • 22'
    Ут Марк из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Килиан Лука из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 21'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 21'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Майнц: 42%, Кёльн: 58%.
  • 20'
    Как он промахнулся? Дуда Ондрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 20'
    Дуда Ондрей имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 20'
    Ут Марк из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    20'
    Дуда Ондрей возвращается на поле.
  • 20'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • Травма, повреждение
    19'
    Дуда Ондрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Бель Штефан задерживает мяч рукой
  • 18'
    Майнц контролирует мяч.
  • 17'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 16'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 16'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Майнц: 45%, Кёльн: 55%.
  • 15'
    Кор Доминик из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 14'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 13'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 12'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • Фол, нарушение
    12'
    Любичич Деян наказан за толчок Хак Александер
  • Фол, нарушение
    12'
    Хак Александер наказан за толчок Дуда Ондрей
  • 12'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Майнц: 50%, Кёльн: 50%.
  • 10'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Эзкан Салих из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 10'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Видмер Сильван из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Любичич Деян
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 7'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Майнц выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Ут Марк не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Кёльн начинает контратаку
  • 6'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
  • 5'
    Контроль мяча: Майнц: 56%, Кёльн: 44%.
  • 5'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 5'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 4'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 4'
    Эзкан Салих ошибается в защите.
  • 4'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 3'
    Какой промах! Ньякат Мусса имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    3'
    Аарон Мартин из команды Майнц подал угловой справа.
  • 2'
    Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Онисиво Карим из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 2'
    Майнц начинает контратаку
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Любичич Деян из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 2'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Модест Антони из команды Кёльн пасует в штрафную, но Центнер Робин выходит и ловит мяч.
  • 1'
    Ут Марк из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 1'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Майнц 77.8% (105)
X 16.3% (22)
Кёльн 5.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Кёльн
3.78
3.58
9.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Майнц 1:1 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Майнц 1:1 Кёльн

Исход игры
Майнц
77.8% (105)
Ничья
16.3% (22)
Кёльн
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.74% (82)
Меньше
39.26% (53)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Майнц
48.1% (65)
1:0 Майнц
18.5% (25)
1:1 Ничья
14.1% (19)
2:0 Майнц
4.4% (6)
1:2 Кёльн
4.4% (6)
3:1 Майнц
2.2% (3)
3:2 Майнц
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 