Второй тайм

93' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Рефери не любит споров - именно за это Салаи Адам сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Салаи Адам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

90' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Килиан Лука из команды Кёльн

87' Буркардт Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

87' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кёльн выполняет удар от ворот.

82' Салаи Адам из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

82' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

79' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кайнц Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Онисиво Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Онисиво Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' [team] контролирует мяч.

65' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

60' Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

59' Ут Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Аарон Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

54' Дуда Ондрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Команда Кёльн сравняла счет! Игра продолжается!

47' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля