Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:3
Первый тайм: 40'
Стадион: Diaz Arena
0:1
6' ГолDeniz Undav
0:2
16' ГолDeniz Undav
1:2
23' ГолАмброз Тьерри
1:3
31' ГолCasper Nielsen2
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
36
Siebe
Wylin
34
Бэтцнер
Ник
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Siebe WylinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
6'
0:1
16'
0:2
23'
1:2
31'
1:3
История личных встреч
Остенде
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.6
|Амброз Тьерри
|3
|0.2
|Якель Фредерик
|2
|0.13
|Амаде Альфонс
|2
|0.13
|Бэтцнер Ник
|1
|0.07
|Квасина Марко
|1
|0.07
|Капон Брехт
|1
|0.07
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|12 (1)
|0.8
|Ванзейр Данте
|9
|0.6
|Casper Nielsen2
|3
|0.2
|Митома Каору
|3
|0.2
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.13
|Loic Lapoussin
|2
|0.13
|Senne Lynen
|1
|0.07
|Ниукоп Барт
|1
|0.07
|Амани Жан
|1
|0.07
|Matthew Sorinola
|1
|0.07
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|4
|1
|Гейе Махтар
|5
|0
|Матам Тео Ндика
|5
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Козьелло Венсан
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Casper Nielsen2
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
30%
4
25%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
4
50%
4
25%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
4
57%
76-90
Забито
18
32
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
3
17%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
5
28%
7
22%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
3
17%
7
22%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
8
32%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|15
|11
|1
|3
|36 - 14
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Синт-Трейден
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|13.
|АХ Лёвен
|15
|3
|8
|4
|19 - 25
|17
|14.
|Остенде
|1:3
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|1:3
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|15.
|Остенде
|1:3
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|17.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3