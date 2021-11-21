  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:3
Первый тайм: 40'

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
6' Гол
Deniz Undav
0:2
16' Гол
Deniz Undav
1:2
23' Гол
Амброз Тьерри
1:3
31' Гол
Casper Nielsen2
40'
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
36
Siebe
Wylin
23
Амаде
Альфонс
6
Д'Арпино
Максим
34
Бэтцнер
Ник
7
Матам
Тео
Ндика
21
Квасина
Марко
68
Амброз
Тьерри
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Остенде
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Deniz Undav
16'
0:2
Deniz Undav
(Ниукоп Барт)
23'
Амброз Тьерри
1:2
31'
1:3
Casper Nielsen2

История личных встреч

Остенде
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 9 (1) 0.6
Амброз Тьерри 3 0.2
Якель Фредерик 2 0.13
Амаде Альфонс 2 0.13
Бэтцнер Ник 1 0.07
Квасина Марко 1 0.07
Капон Брехт 1 0.07
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 12 (1) 0.8
Ванзейр Данте 9 0.6
Casper Nielsen2 3 0.2
Митома Каору 3 0.2
Теума Тедди 2 (1) 0.13
Loic Lapoussin 2 0.13
Senne Lynen 1 0.07
Ниукоп Барт 1 0.07
Амани Жан 1 0.07
Matthew Sorinola 1 0.07
Багер Йонас 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 4 1
Гейе Махтар 5 0
Матам Тео Ндика 5 0
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Козьелло Венсан 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Якель Фредерик 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 4 0
Ниукоп Барт 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Deniz Undav 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Casper Nielsen2 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Митома Каору 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
30%
4
25%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
4
50%
4
25%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
4
57%
76-90

Забито

18
32
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
3
17%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
5
28%
7
22%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
3
17%
7
22%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
3
12%
3
21%
61-75
8
32%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3:1 15 11 1 3 36 - 14 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
9. Кортрейк 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Синт-Трейден 15 6 3 6 17 - 21 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
13. АХ Лёвен 15 3 8 4 19 - 25 17
14. Остенде 1:3 15 5 2 8 19 - 28 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 3:1 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 1:3 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3:1 8 6 1 1 19 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Кортрейк 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
15. Остенде 1:3 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
17. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
5.20
4.44
1.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 