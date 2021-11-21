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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
7' Гол
Коэн Йонатан
9' Желтая карточка
Инсинье Роберто
18' Желтая карточка
Коэн Йонатан
21'
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
19
Биринделли
Самуэле
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
36
Пиччинини
Габриэле
26
Мазуччи
Гаэтано
11
Коэн
Йонатан
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
4
Акампора
Дженнаро
5
Кало
Джакомо
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
Пиза
4-4-2
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

7'
Коэн Йонатан
1:0
9'
 
Инсинье Роберто
18'
Коэн Йонатан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 33 Владение мячом, % 67

История личных встреч

Пиза
Беневенто

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.46
Туре Идрисса 2 0.15
Сибилли Джузеппе 2 0.15
Мазуччи Гаэтано 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Биринделли Самуэле 1 0.08
Беруатто Пьетро 1 0.08
Караччоло Антонио 1 0.08
Де Витис Алессандро 1 0.08
Мастину Джузеппе 1 0.08
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 0.46
Тельо Андрес 2 0.15
Инсинье Роберто 2 (1) 0.15
Летиция Гаэтано 1 0.08
Фулон Дам 1 0.08
Сау Марко 1 0.08
Импрота Риккардо 1 0.08
Акампора Дженнаро 1 0.08
Барба Федерико 1 0.08
Ди Серио Джузеппе 1 0.08
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Караччоло Антонио 4 0
Биринделли Самуэле 3 0
Надь Адам 1 1
Лукка Лоренцо 1 1
Де Витис Алессандро 2 0
Леверб Максим 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Туре Идрисса 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 3 0
Тельо Андрес 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Ионице Артур 2 0
Барба Федерико 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Вокич Деян 1 0
Фулон Дам 1 0
Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1
Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0
Беневенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0
Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Пиза 1:0 Заявка 13 7 4 2 20 - 11 25
3. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
4. Кремонезе Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Монца Заявка 13 5 6 2 14 - 12 21
9. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
10. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
11. Беневенто 0:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 13 1 5 7 13 - 24 8
19. Виченца Виртус Заявка 13 1 1 11 12 - 27 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Пиза 1:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
11. Беневенто 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Беневенто
2.78
3.16
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 1:0 Беневенто онлайн


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