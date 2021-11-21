Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
1:0
7' ГолКоэн Йонатан
9' Желтая карточкаИнсинье Роберто
18' Желтая карточкаКоэн Йонатан
27
Гухер
Роберт
11
Коэн
Йонатан
18
Фулон
Дам
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сек АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
7'
1:0
18'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
33 Владение мячом, % 67
История личных встреч
Пиза
Беневенто
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.46
|Туре Идрисса
|2
|0.15
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.15
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.08
|Коэн Йонатан
|1
|0.08
|Биринделли Самуэле
|1
|0.08
|Беруатто Пьетро
|1
|0.08
|Караччоло Антонио
|1
|0.08
|Де Витис Алессандро
|1
|0.08
|Мастину Джузеппе
|1
|0.08
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6
|0.46
|Тельо Андрес
|2
|0.15
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.15
|Летиция Гаэтано
|1
|0.08
|Фулон Дам
|1
|0.08
|Сау Марко
|1
|0.08
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|Акампора Дженнаро
|1
|0.08
|Барба Федерико
|1
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Лукка Лоренцо
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1
Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0
Беневенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0
Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Пиза
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 27
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1