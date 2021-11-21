Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
1:0
7' ГолКоэн Йонатан
9' Желтая карточкаИнсинье Роберто
18' Желтая карточкаКоэн Йонатан
53' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
84' Желтая карточкаБарба Федерико
90' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
27
Гухер
Роберт
11
Коэн
Йонатан
18
Фулон
Дам
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сек АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
7'
1:0
18'
53'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
5 Угловые 9
-
3 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 15
-
34 Владение мячом, % 66
История личных встреч
Пиза
Беневенто
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.46
|Коэн Йонатан
|2
|0.15
|Туре Идрисса
|2
|0.15
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.15
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.08
|Биринделли Самуэле
|1
|0.08
|Беруатто Пьетро
|1
|0.08
|Караччоло Антонио
|1
|0.08
|Де Витис Алессандро
|1
|0.08
|Мастину Джузеппе
|1
|0.08
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6
|0.46
|Тельо Андрес
|2
|0.15
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.15
|Летиция Гаэтано
|1
|0.08
|Фулон Дам
|1
|0.08
|Сау Марко
|1
|0.08
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|Акампора Дженнаро
|1
|0.08
|Барба Федерико
|1
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Лукка Лоренцо
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
5
28%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1
Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0
Беневенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0
Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Пиза
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 27
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1