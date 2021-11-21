Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Olympisch Stadion
1:0
4' ГолШенклэнд Лоуренс
54' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Вака РамироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Генк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.2
|Нубисси Мариус
|3
|0.2
|Дом Джорен
|2
|0.13
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.13
|Берг Ян
|1
|0.07
|Саньянг Абдулия
|1
|0.07
|Сумаре Исса
|1
|0.07
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.67
|Бонгонда Тео
|5
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.2
|Хейнен Бриан
|3
|0.2
|Ито Дзюнъя
|2
|0.13
|Угбо Ике
|2
|0.13
|Муньос Даниэль
|1
|0.07
|Лукуми Джон
|1
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.07
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Халемия Мохамед Реда
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Бурден Пьер
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Забито
10
13
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Забито
13
28
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
4
31%
7
25%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
6
46%
9
32%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6
Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|11
|1
|3
|40 - 14
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 24
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Синт-Трейден
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|13.
|АХ Лёвен
|15
|3
|8
|4
|19 - 25
|17
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|15
|2
|3
|10
|14 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|8
|2
|0
|6
|4 - 11
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Генк
|0:1
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|15.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|17.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:0
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3