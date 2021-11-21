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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Генк
0'
1:0
4' Гол
Шенклэнд Лоуренс
54' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
72'
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
6
Кайседо
Мойсес
8
Хольцхаузер
Рафаэль
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Вака
Рамиро
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Генк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.2
Нубисси Мариус 3 0.2
Дом Джорен 2 0.13
Шенклэнд Лоуренс 2 0.13
Берг Ян 1 0.07
Саньянг Абдулия 1 0.07
Сумаре Исса 1 0.07
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.67
Бонгонда Тео 5 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.2
Хейнен Бриан 3 0.2
Ито Дзюнъя 2 0.13
Угбо Ике 2 0.13
Муньос Даниэль 1 0.07
Лукуми Джон 1 0.07
Пейнтсил Джозеф 1 0.07
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Халемия Мохамед Реда 3 0
Сумаре Исса 3 0
Бурден Пьер 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Угбо Ике 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Забито

10
13
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Забито

13
28
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
4
31%
7
25%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
6
46%
9
32%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6
Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 11 1 3 40 - 14 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 0:1 15 6 3 6 28 - 24 21
9. Кортрейк 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Синт-Трейден 15 6 3 6 17 - 21 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
13. АХ Лёвен 15 3 8 4 19 - 25 17
14. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 15 2 3 10 14 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 0:1 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 1:0 8 2 0 6 4 - 11 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Генк 0:1 8 3 1 4 15 - 15 10
10. Кортрейк 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
15. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
17. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
18. Беерсхот-Вильрейк 1:0 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Шенклэнд Лоуренс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Генк
3.78
4.06
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 1:0 Генк онлайн


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