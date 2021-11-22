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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Эмполи
0' 6'
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
16
Казале
Николо
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
13
Викарио
Гульельмо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
9
Кутроне
Патрик
Верона
3-4-2-1
Эмполи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Верона
Эмполи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 9 0.69
Барак Антонин 4 (3) 0.31
Капрари Джанлука 3 0.23
Калинич Никола 3 0.23
Фараони Марко 2 0.15
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.15
Илич Иван 1 0.08
Бесса Даниэль 1 0.08
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 4 (2) 0.31
Ди Франческо Федерико 3 0.23
Журковски Шимон 2 0.15
Байрами Недим 2 (2) 0.15
Штулац Лео 1 0.08
Бандинелли Филиппо 1 0.08
Манкузо Леонардо 1 0.08
Кутроне Патрик 1 0.08
Риччи Самуэле 1 0.08
Хаас Николас 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Гюнтер Корай 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Илич Иван 2 0
Лазович Дарко 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Луперто Себастьяно 2 0
Марчицца Риккардо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
5
29%
29%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
4
40%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
60%
3
17%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
9
33%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
7
32%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
10
53%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1
Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1
Эмполи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2
Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
10. Эмполи 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 23 17
11. Верона 0:0 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
13. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
14. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
15. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
5. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Верона 0:0 Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
7. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
9. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона 0:0 Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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Прогнозы 147
Верона 78.2% (115)
X 15.6% (23)
Эмполи 6.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Эмполи
1.80
3.90
5.22
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Где смотреть матч Верона 0:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Верона 0:0 Эмполи

Исход игры
Верона
78.1% (114)
Ничья
15.8% (23)
Эмполи
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.2% (63)
1:0 Верона
23.3% (34)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Верона
4.1% (6)
1:2 Эмполи
2.1% (3)
3:1 Верона
1.4% (2)
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