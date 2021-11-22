Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Верона
Эмполи
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|9
|0.69
|Барак Антонин
|4 (3)
|0.31
|Капрари Джанлука
|3
|0.23
|Калинич Никола
|3
|0.23
|Фараони Марко
|2
|0.15
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.15
|Илич Иван
|1
|0.08
|Бесса Даниэль
|1
|0.08
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|4 (2)
|0.31
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.23
|Журковски Шимон
|2
|0.15
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.15
|Штулац Лео
|1
|0.08
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.08
|Манкузо Леонардо
|1
|0.08
|Кутроне Патрик
|1
|0.08
|Риччи Самуэле
|1
|0.08
|Хаас Николас
|0
|0
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|3
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Лазович Дарко
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
5
29%
29%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
2
12%
2
20%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
4
40%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
60%
3
17%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
9
33%
3
16%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
7
32%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
10
53%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1
Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1
Эмполи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2
Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 23
|17
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|5.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 0:0 Эмполи
Исход игры
Верона
78.1% (114)
Ничья
15.8% (23)
Эмполи
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
68.38% (93)
Нет
31.62% (43)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.2% (63)
1:0 Верона
23.3% (34)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Верона
4.1% (6)
1:2 Эмполи
2.1% (3)
3:1 Верона
1.4% (2)
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