Второй тайм

98' Тамез Адриен из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

97' Бандинелли Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

94' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Пинамонти Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

91' Г О О О О Л - Тамез Адриен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Голкипер мог бы сыграть и получше

90' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Игрок Симеоне Джованни из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

89' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Игрок Капрари Джанлука из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

89' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

88' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок Лазович Дарко из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

85' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Бандинелли Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эмполи выполняет удар от ворот.

82' Какой промах! Фараони Марко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

82' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Бандинелли Филиппо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

81' Чеккерини Федерико из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

80' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Аслани Кристьян нанес удар издали, а Лоренцо Монтипо отбил его обратно в игру!

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Эмполи

76' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Байрами Недим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

74' ШАНС! Байрами Недим вышел один на один с голкипером...

73' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Чеккерини Федерико из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Отличные скиллы показывает Фараони Марко , обводя своих соперников

71' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Эмполи

70' Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом

70' Ди Франческо Федерико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

68' Команда Эмполи сравняла счет! Игра продолжается!

67' Г О О О О Л - Романьоли Симоне первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

67' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Верона

65' Отличный пас сделал Штулац Лео из команды Эмполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

65' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

64' Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука , обводя своих соперников

63' Отличные скиллы показывает Пинамонти Андреа , обводя своих соперников

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Викарио Гульельмо из команды Эмполи

62' Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

62' Эмполи выполняет удар от ворот.

61' Эмполи выполняет удар от ворот.

61' Велозу Мигель из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Марчицца Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Верона выполняет удар от ворот.

60' Риччи Самуэле из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Эмполи выполняет удар от ворот.

56' Игрок Чеккерини Федерико из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Хендерсон Лиам получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Хендерсон Лиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Эмполи выполняет удар от ворот.

52' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом

50' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля