Швеция: Аллсвенскан 2021
0:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
13' Желтая карточкаКричак Иван
30' Желтая карточкаКпозо Патрик
43' Вторая желтая карточкаКпозо Патрик
45' Желтая карточкаБельман Хенрик
45' Желтая карточкаГустафссон Виктор
45' Желтая карточкаШтольт Малкольм
0:1
62' ГолБергстрем Якоб
0:2
69' ГолБергстрем Якоб
19
Хауган
Эйрик
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
13'
30'
43'
45'
45'
62'
0:1
69'
0:2
75'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
37 Владение мячом, % 63
История личных встреч
Эстерсунд
Мьельбю
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.36
|Кпозо Патрик
|2
|0.07
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.07
|Мукийби Рональд
|2
|0.07
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Вейманс Марко
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|7
|0.25
|Сарр Амин
|7
|0.25
|Моро Мамудо
|6
|0.21
|Нильссон Джоэл
|5
|0.18
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Грасия Карлос
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Йоханссон Херман
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Кпозо Патрик
|3
|1
|Арин Франк
|3
|1
|Штольт Малкольм
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Вейманс Марко
|4
|0
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Колкетт Чарли
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|8
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Густафссон Виктор
|6
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Забито
8
17
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
3
38%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Пропущено
30
10
12 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
10%
1
10%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
4
13%
1
10%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
4
13%
4
40%
61-75
9
30%
2
20%
76-90
Забито
27
32
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 10
5
19%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
7
22%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
7
26%
8
25%
76-90
Пропущено
51
26
22 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 15
6
12%
4
15%
1-15
8
16%
3
12%
16-30
8
16%
3
12%
31-45
7
14%
5
19%
46-60
9
18%
5
19%
61-75
13
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|43 - 27
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|38 - 33
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 35
|44
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 38
|35
|10.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 33
|34
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3