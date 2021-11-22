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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
13' Желтая карточка
Кричак Иван
30' Желтая карточка
Кпозо Патрик
43' Вторая желтая карточка
Кпозо Патрик
45' Желтая карточка
Бельман Хенрик
45' Желтая карточка
Густафссон Виктор
45' Желтая карточка
Штольт Малкольм
0:1
62' Гол
Бергстрем Якоб
0:2
69' Гол
Бергстрем Якоб
90'+17
1
Кейта
Али
II
6
Досис
Николаос
19
Хауган
Эйрик
23
Менса
Самуэль
2
Кпозо
Патрик
88
Селларс
Джерелл
13
Фрицсон
Людвиг
22
Колкетт
Чарли
11
Бельман
Хенрик
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
96
Андерссон
Элиас
22
Густавссон
Йеспер
7
Густафссон
Виктор
5
Ходжич
Кадир
16
Бергстрем
Якоб
11
Сарр
Амин
Эстерсунд
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Мьельбю

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:0
К
0:1
А
3:0
А
0:1
С
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.36
Кпозо Патрик 2 0.07
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.07
Мукийби Рональд 2 0.07
Хёрберг Феликс 1 0.04
Кроон Симон 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейманс Марко 1 0.04
Штольт Малкольм 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 7 0.25
Сарр Амин 7 0.25
Моро Мамудо 6 0.21
Нильссон Джоэл 5 0.18
Ходжич Кадир 2 (1) 0.07
Андерссон Элиас 1 0.04
Грасия Карлос 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Самуэль 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Фрицсон Людвиг 5 0
Кпозо Патрик 3 1
Арин Франк 3 1
Штольт Малкольм 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Вейманс Марко 4 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Досис Николаос 3 0
Колкетт Чарли 2 0
Кроон Симон 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 8 1
Густавссон Йеспер 7 0
Густафссон Виктор 6 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Забито

8
17
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
3
38%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Пропущено

30
10
12 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
3
10%
1
10%
1-15
5
17%
1
10%
16-30
4
13%
1
10%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
4
13%
4
40%
61-75
9
30%
2
20%
76-90

Забито

27
32
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 10
5
19%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
7
22%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
7
26%
8
25%
76-90

Пропущено

51
26
22 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 15
6
12%
4
15%
1-15
8
16%
3
12%
16-30
8
16%
3
12%
31-45
7
14%
5
19%
46-60
9
18%
5
19%
61-75
13
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 28 16 6 6 43 - 27 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 28 13 8 7 38 - 33 47
7. Норрчёпинг Заявка 28 13 5 10 43 - 35 44
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Гётеборг Заявка 28 9 8 11 36 - 38 35
10. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
11. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
12. Варберг БоИС Заявка 28 8 10 10 32 - 33 34
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 28 3 5 20 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
10. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
11. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
12. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
Где смотреть матч Эстерсунд 0:2 Мьельбю онлайн


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