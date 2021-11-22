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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
31' Гол
Берг Оливер
53' Желтая карточка
Бергквист Дуг
58' Желтая карточка
Бесара Нахир
0:2
69' Гол
Ромариньо Перейра
1:2
82' Гол
Ясин Ахмед
90'+6
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
3
Райт
Кевин
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
11
Бесара
Нахир
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
7
Юханссон
Петр
11
Ринг
Джонатан
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
10
Сахпекидис
Филип
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
Эребру
5-3-2
Кальмар
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Кальмар

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

48.1%
11.1%
40.8%
13 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
0:1
А
0:3
ТМК
4:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:1
А
3:2
КА
0:1
А
2:1
А
3:0
А
2:0
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
1:0
А
4:1
А
1:3
А
2:1
А
2:2
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.18
Бесара Нахир 4 (1) 0.14
Мехмети Агон 4 0.14
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Ясин Ахмед 1 0.04
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 12 (3) 0.43
Ринг Джонатан 7 (1) 0.25
Янссон Исак 5 0.18
Фролинг Нильс 4 0.14
Ромариньо Перейра 4 0.14
Ринг Себастьян 3 0.11
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Бесара Нахир 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Юханссон Петр 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Бергквист Дуг 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Стенмарк Йохан 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
27%
7
35%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
2
10%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
4
36%
4
22%
76-90

Пропущено

33
14
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
9%
4
29%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
5
15%
3
21%
31-45
4
12%
2
14%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
9
27%
2
14%
76-90

Забито

22
38
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
9%
3
8%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
3
14%
10
26%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
8
36%
6
16%
76-90

Пропущено

54
33
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
5
9%
9
27%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
11
20%
5
15%
31-45
6
11%
5
15%
46-60
12
22%
4
12%
61-75
12
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2
Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0
Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2
Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 28 16 6 6 43 - 27 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 28 13 8 7 38 - 33 47
7. Норрчёпинг Заявка 28 13 5 10 43 - 35 44
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Гётеборг Заявка 28 9 8 11 36 - 38 35
10. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
11. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
12. Варберг БоИС Заявка 28 8 10 10 32 - 33 34
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 28 3 5 20 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
10. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
11. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
12. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Берг Оливер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эребру 1:2 Кальмар онлайн


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