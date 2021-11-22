Швеция: Аллсвенскан 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена
0:1
31' ГолБерг Оливер
53' Желтая карточкаБергквист Дуг
58' Желтая карточкаБесара Нахир
0:2
69' ГолРомариньо Перейра
1:2
82' ГолЯсин Ахмед
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
11
Бесара
Нахир
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
-
19 Ясин АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Olle Lindin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
31'
0:1
53'
58'
69'
0:2
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Эребру
Кальмар
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
48.1%
11.1%
40.8%
13 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.18
|Бесара Нахир
|4 (1)
|0.14
|Мехмети Агон
|4
|0.14
|Колландер Деннис
|2
|0.07
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Ясин Ахмед
|1
|0.04
|Али Хусейн
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|12 (3)
|0.43
|Ринг Джонатан
|7 (1)
|0.25
|Янссон Исак
|5
|0.18
|Фролинг Нильс
|4
|0.14
|Ромариньо Перейра
|4
|0.14
|Ринг Себастьян
|3
|0.11
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Мартенссон Йохан
|6
|0
|Валкер Кевин
|6
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Бесара Нахир
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Стенмарк Йохан
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
27%
7
35%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
2
10%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
5
26%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
18%
5
28%
61-75
4
36%
4
22%
76-90
Пропущено
33
14
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
9%
4
29%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
5
15%
3
21%
31-45
4
12%
2
14%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
9
27%
2
14%
76-90
Забито
22
38
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
9%
3
8%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
3
14%
10
26%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
8
36%
6
16%
76-90
Пропущено
54
33
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
5
9%
9
27%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
11
20%
5
15%
31-45
6
11%
5
15%
46-60
12
22%
4
12%
61-75
12
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2
Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0
Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2
Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|43 - 27
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|38 - 33
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 35
|44
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 38
|35
|10.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 33
|34
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3