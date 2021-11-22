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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
1:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
19' Гол
Хольмберг Карл
1:1
45' Гол
Адегбенро Самуэль
90' Желтая карточка
Адеми Альбион
90'+6
1
Янссон
Оскар
4
Лунд
Марко
2
Кастегрен
Хенрик
16
Агардиус
Виктор
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
23
Сема
Майч
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Адегбенро
Самуэль
15
Васютин
Александр
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
9
Радетинац
Харис
Норрчёпинг
3-4-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Хольмберг Карл
(Радетинац Харис)
45'
Адегбенро Самуэль
(Леви Йонатан)
1:1
46'
Раск Теодор
Агардиус Виктор
 
54'
 
Беркрот Никлас
Радетинац Харис
80'
 
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
87'
 
Адеми Альбион
Чилуфя Эдвард
89'
Салихович Дино
Сема Майч
 
90'
 
Адеми Альбион

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Норрчёпинг
Юргорден

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

108.3%
33.3%
13 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
К
3:1
КШ
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 17 0.61
Бьёрк Карл 6 0.21
Нюман Кристоффер 4 0.14
Вальквист Линус 3 0.11
Леви Йонатан 2 (1) 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Скуласон Ари 2 0.07
Сема Майч 2 0.07
Агардиус Виктор 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Абдулразак Исхак 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Франссон Александер 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 7 0.25
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.18
Эрикссон Магнус 4 0.14
Беркрот Никлас 4 0.14
Экдаль Хьяльмар 4 0.14
Банда Эммануэль 4 0.14
Радетинац Харис 3 0.11
Ларссон Якоб 3 0.11
Финнделл Хампус 3 0.11
Хольмберг Карл 2 0.07
Асоро Йоэль 2 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Кастегрен Хенрик 5 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Вальквист Линус 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Абдулразак Исхак 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 1
Ларссон Якоб 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Кёкк Эллиот 3 0
Экдаль Хьяльмар 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Адеми Альбион 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
10
37%
2
13%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
6
35%
8
29%
61-75
2
12%
3
11%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
6
40%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Забито

44
43
19 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
5
11%
6
14%
1-15
8
18%
9
21%
16-30
6
14%
11
26%
31-45
3
7%
4
9%
46-60
10
23%
8
19%
61-75
12
27%
5
12%
76-90

Пропущено

34
27
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
4
12%
1
4%
1-15
9
26%
4
15%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
8
24%
9
33%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
21%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 28 16 6 6 43 - 27 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 28 13 8 7 38 - 33 47
7. Норрчёпинг Заявка 28 13 5 10 43 - 35 44
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Гётеборг Заявка 28 9 8 11 36 - 38 35
10. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
11. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
12. Варберг БоИС Заявка 28 8 10 10 32 - 33 34
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 28 3 5 20 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
10. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
11. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
12. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрчёпинг 1:1 Юргорден онлайн


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