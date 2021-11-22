Швеция: Аллсвенскан 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Platinumcars Arena
0:1
19' ГолХольмберг Карл
1:1
45' ГолАдегбенро Самуэль
90' Желтая карточкаАдеми Альбион
23
Сема
Майч
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хиен ИсакЗащитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
19'
45'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Норрчёпинг
Юргорден
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
108.3%
33.3%
13 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|17
|0.61
|Бьёрк Карл
|6
|0.21
|Нюман Кристоффер
|4
|0.14
|Вальквист Линус
|3
|0.11
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Скуласон Ари
|2
|0.07
|Сема Майч
|2
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|7
|0.25
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.18
|Эрикссон Магнус
|4
|0.14
|Беркрот Никлас
|4
|0.14
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.14
|Банда Эммануэль
|4
|0.14
|Радетинац Харис
|3
|0.11
|Ларссон Якоб
|3
|0.11
|Финнделл Хампус
|3
|0.11
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|Асоро Йоэль
|2
|0.07
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Кастегрен Хенрик
|5
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Абдулразак Исхак
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|1
|Ларссон Якоб
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
10
37%
2
13%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
12%
4
14%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
6
35%
8
29%
61-75
2
12%
3
11%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
6
40%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Забито
44
43
19 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
5
11%
6
14%
1-15
8
18%
9
21%
16-30
6
14%
11
26%
31-45
3
7%
4
9%
46-60
10
23%
8
19%
61-75
12
27%
5
12%
76-90
Пропущено
34
27
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
4
12%
1
4%
1-15
9
26%
4
15%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
8
24%
9
33%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
21%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|43 - 27
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|38 - 33
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 35
|44
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 38
|35
|10.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 33
|34
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3