Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Удинезе

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Торино

91' Ваня Милинкович-Савич отбил мяч на угловой после удара Самарджич Лазар из штрафной площади.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Форестьери Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Брэндон Соппи нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Арслан Толгай-Али нанес удар, мяч был парирован, но Ваня Милинкович-Савич не удержал его в руках.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Удоги Дестини уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

77' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

77' Г О О О О Л - Форестьери Фернандо правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

76' Делофеу Херард из команды Удинезе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

75' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

75' Отличные скиллы показывает Синго Вилфред , обводя своих соперников

73' Удинезе выполняет удар от ворот.

73' Бремер Глейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Гомеш Бету из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Уолас Соуза получает желтую карточку за толчок соперника.

67' Матч возобновлен

67' Матч остановлен

66' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удинезе выполняет удар от ворот.

60' Перейра Роберто из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Перейра Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Удинезе

56' Брекало Йосип из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Удинезе

52' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

51' Уолас Соуза пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

51' Перейра Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Бремер Глейсон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

48' Плохо сыграл Нюйтинк Брэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Плохо сыграл Самир Каэтано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Головой пробил Белотти Андреа , но голкипер отбил его в поле!

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Торино будет все-таки засчитан.

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля