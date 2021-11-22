  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
2:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
8' Гол
Брекало Йосип
16' Желтая карточка
Молина Науэль
2:0
48' Гол
Бремер Глейсон
57' Желтая карточка
Перейра Роберто
67' Желтая карточка
Уолас Соуза
2:1
77' Гол
Форестьери Фернандо
90' Желтая карточка
Дзадза Симоне
90'+5
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
34
Эйна
Ола
14
Брекало
Йосип
22
Прат
Деннис
9
Белотти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
13
Удоги
Дестини
23
Пуссетто
Игнасио
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Торино
3-4-2-1
Удинезе
3-4-2-1

Ход матча

8'
Брекало Йосип
(Белотти Андреа)
1:0
16'
 
Молина Науэль
48'
Бремер Глейсон
(Побега Томмазо)
2:0
57'
 
Перейра Роберто
59'
 
Арслан Толгай-Али
Нюйтинк Брэм
59'
 
Форестьери Фернандо
Пуссетто Игнасио
62'
Линетти Кароль
Прат Деннис
 
63'
Синго Вилфред
Эйна Ола
 
67'
 
Уолас Соуза
69'
Зима Давид
Джиджи Коффи
 
77'
2:1
Форестьери Фернандо
78'
 
Соппи Брэндон
Удоги Дестини
82'
Пьяца Марко
Брекало Йосип
 
82'
Дзадза Симоне
Белотти Андреа
 
83'
 
Самарджич Лазар
Делофеу Херард
90'
Дзадза Симоне
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Торино
Удинезе

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 3 0.23
Побега Томмазо 2 0.15
Белотти Андреа 2 0.15
Санабрия Антонио 2 0.15
Бремер Глейсон 2 0.15
Пьяца Марко 2 0.15
Синго Вилфред 1 0.08
Прат Деннис 1 0.08
Лукич Саша 1 0.08
Верди Симоне 1 0.08
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.31
Делофеу Херард 3 0.23
Перейра Роберто 2 (1) 0.15
Форестьери Фернандо 2 0.15
Пуссетто Игнасио 1 0.08
Молина Науэль 1 0.08
Самарджич Лазар 1 0.08
Саксесс Исаак 1 0.08
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 5 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 4 1
Самир Каэтано 4 0
Уолас Соуза 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Пуссетто Игнасио 2 0
Бекао Родриго 2 0
Молина Науэль 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
4
57%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
7
44%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
15%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
7
54%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2
Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1
Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
4. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
9. Верона Заявка 13 5 4 4 27 - 22 19
10. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
11. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
12. Эмполи Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 13 2 1 10 10 - 28 7
20. Кальяри Заявка 13 1 4 8 15 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
2. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
18. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Торино 71.9% (105)
X 18.5% (27)
Удинезе 9.6% (14)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Тута нечия
Мерет #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Торино 2:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Торино 2:1 Удинезе

Исход игры
Торино
71.9% (105)
Ничья
18.5% (27)
Удинезе
9.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Торино
37% (54)
1:0 Торино
26.7% (39)
1:1 Ничья
14.4% (21)
1:2 Удинезе
6.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Торино
2.1% (3)
0:1 Удинезе
2.1% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 