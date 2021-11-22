Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
8' ГолБрекало Йосип
16' Желтая карточкаМолина Науэль
2:0
48' ГолБремер Глейсон
57' Желтая карточкаПерейра Роберто
67' Желтая карточкаУолас Соуза
2:1
77' ГолФорестьери Фернандо
90' Желтая карточкаДзадза Симоне
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
16'
48'
2:0
57'
67'
77'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Торино
Удинезе
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|3
|0.23
|Побега Томмазо
|2
|0.15
|Белотти Андреа
|2
|0.15
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|Бремер Глейсон
|2
|0.15
|Пьяца Марко
|2
|0.15
|Синго Вилфред
|1
|0.08
|Прат Деннис
|1
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.08
|Верди Симоне
|1
|0.08
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|4
|0.31
|Делофеу Херард
|3
|0.23
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.15
|Форестьери Фернандо
|2
|0.15
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.08
|Молина Науэль
|1
|0.08
|Самарджич Лазар
|1
|0.08
|Саксесс Исаак
|1
|0.08
|Окака Стефано
|0
|0
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|5
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|4
|1
|Самир Каэтано
|4
|0
|Уолас Соуза
|4
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Молина Науэль
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
4
57%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
7
44%
76-90
Пропущено
13
20
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
15%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
7
54%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2
Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1
Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|27 - 22
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 28
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 2:1 Удинезе
Исход игры
Торино
71.9% (105)
Ничья
18.5% (27)
Удинезе
9.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (74)
Меньше
46.38% (64)
Обе команды забьют
Да
68.12% (94)
Нет
31.88% (44)
Популярный счёт
2:1 Торино
37% (54)
1:0 Торино
26.7% (39)
1:1 Ничья
14.4% (21)
1:2 Удинезе
6.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Торино
2.1% (3)
0:1 Удинезе
2.1% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
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