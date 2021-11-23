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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов подарит нам интересное противостояние, "Барселона" примет "Бенфику". Это будет дебютный матч Хави в Лиге чемпионов в качестве тренера, но выиграть будет не так уж и просто. Свежо еще в памяти каталонцев выездное поражение от "Бенфики". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!