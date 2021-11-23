Лига чемпионов 2021-2022
11
Демир
Юсуф
18
Альба
Жорди
30
Гави
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пицци ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Бенфика
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пике Херард
|1
|0.25
|Фати Ансу
|1
|0.25
|Альба Жорди
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.75
|Родригес Фелипе II
|1
|0.25
|Силва Рафа
|1
|0.25
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Гави
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Дест Серджино
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 3
|15
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 6
|7
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бенфика
Исход игры
Барселона
76.8% (159)
Ничья
14.5% (30)
Бенфика
8.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
73.61% (106)
Нет
26.39% (38)
Популярный счёт
2:1 Барселона
35.7% (74)
1:0 Барселона
10.6% (22)
2:0 Барселона
5.8% (12)
1:1 Ничья
5.8% (12)
3:1 Барселона
4.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (6)
1:2 Бенфика
1.4% (3)
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