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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Барселона
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Бенфика
0' 9'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
11
Демир
Юсуф
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
30
Гави
9
Депай
Мемфис
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
2
Жилберто
Жуниор
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
7
Эвертон
Соарес
15
Яремчук
Роман
Барселона
3-4-2-1
Бенфика
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Бенфика

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пике Херард 1 0.25
Фати Ансу 1 0.25
Альба Жорди 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.75
Родригес Фелипе II 1 0.25
Силва Рафа 1 0.25
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 2 1
Гави 2 0
Пике Херард 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Дест Серджино 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Мариу Жоау 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1
Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 5 0 0 19 - 3 15
2. Барселона 0:0 Заявка 5 2 1 2 2 - 6 7
3. Бенфика 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Барселона 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
3. Бенфика 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Барселона 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Бенфика 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Первый тайм
  • 9'
    Дальний заброс исполнял по флангу Де Йонг на ход Демиру, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.
  • Угловой
    8'
    Сместился Демир с правого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но Влаходимос в прыжке перевел снаряд на угловой.
  • 7'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Барселоны", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 6'
    Тонким пасом Эвертон нашел перед чужой штрафной Яремчука, который пробил по воротам, но мяч оказался в руках Тер Штегена.
  • 5'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Депай и сбросил головой на Демира, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 4'
    С левого фланга низом прострелил Демир в штрафную на Депая, но тому добраться до мяча не позволил Отаменди.
  • 3'
    Мягко забросил в штрафную соперника Де Йонг на ход Гави, но того опередил вышедший из ворот Влаходимос и перехватил мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Барселона 0:0 Бенфика онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Бенфика

Исход игры
Барселона
76.8% (159)
Ничья
14.5% (30)
Бенфика
8.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
73.61% (106)
Нет
26.39% (38)
Популярный счёт
2:1 Барселона
35.7% (74)
1:0 Барселона
10.6% (22)
2:0 Барселона
5.8% (12)
1:1 Ничья
5.8% (12)
3:1 Барселона
4.3% (9)
2:2 Ничья
2.9% (6)
1:2 Бенфика
1.4% (3)
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