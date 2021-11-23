Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Пьер Моруа
8' Желтая карточкаКристенсен Расмус
22
Веа
Тимоти
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
18
Кён
Филипп
21
Шушич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|1
|0.25
|Иконе Жонатан
|1
|0.25
|Дэвид Джонатан
|1 (1)
|0.25
|Челик Зеки
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|3 (2)
|0.75
|Окафор Ноа
|2
|0.5
|Вебер Максимилиан
|1
|0.25
|Шушич Лука
|1 (1)
|0.25
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Иконе Жонатан
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Шека
|2
|0
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|3
|0
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Лилль
56.5% (87)
Ничья
33.1% (51)
Ред Булл Зальцбург
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
79.29% (111)
Нет
20.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Лилль
30.5% (47)
1:1 Ничья
29.2% (45)
1:0 Лилль
14.9% (23)
1:2 Ред Булл Зальцбург
6.5% (10)
2:0 Лилль
2.6% (4)
3:1 Лилль
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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