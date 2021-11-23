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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
8' Желтая карточка
Кристенсен Расмус
9'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
19
Камара
Мохамед
VII
11
Ааронсон
Бренден
13
Зайвальд
Николас
30
Сеско
Бенджамин
27
Адейеми
Карим
Лилль
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Ход матча

8'
 
Кристенсен Расмус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.25
Иконе Жонатан 1 0.25
Дэвид Джонатан 1 (1) 0.25
Челик Зеки 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 3 (2) 0.75
Окафор Ноа 2 0.5
Вебер Максимилиан 1 0.25
Шушич Лука 1 (1) 0.25
Бернардо Фернандес 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Иконе Жонатан 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Шека 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Ботман Свен 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 3 0
Камара Мохамед VII 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Адейеми Карим 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
2. Лилль 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
4. Севилья 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Лилль 0:0 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
4. Севилья 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Севилья 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Мандава испытал на себе фол в центре поля.
  • 3'
    Напомним, что встречаются команды из верхней половины таблицы группы.
  • 2'
    Пока ничего особо интересного в игре не происходит.
  • 1'
    Первым пошёл в атаку "Ред Булл", но серьёзных последствий для "Лилля" нет.
  • Второй тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Лилль
56.5% (87)
Ничья
33.1% (51)
Ред Булл Зальцбург
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
79.29% (111)
Нет
20.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Лилль
30.5% (47)
1:1 Ничья
29.2% (45)
1:0 Лилль
14.9% (23)
1:2 Ред Булл Зальцбург
6.5% (10)
2:0 Лилль
2.6% (4)
3:1 Лилль
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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