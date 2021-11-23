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Всем добрый лигочемпионский вечер! В 5-м туре группы G французский "Лилль" играет дома с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург". Вторая команда квартета принимает первую, от которой отстаёт на 2 очка. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru будет вести Кирилл Иванцов.