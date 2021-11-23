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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Нас сегодня ждёт очень ожесточённая борьба за очки. "Севилье" обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и "Вольфсбург" пока делит с "Лиллем" второе и третье места, а "Севилья", которая идёт на четвёртой позиции отстаёт лишь на два очка. Немецкий клуб прекрасно понимает, что этот матч достаточно принципиальный в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и как раз у "волков" есть шансы отцепить от борьбы хотя бы одного конкурента.