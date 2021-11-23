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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Севилья
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Вольфсбург
0' 9'
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
11
Мунир
Эль-Хаддади
24
Гомес
Алехандро
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
10
Нмеча
Лукас
31
Герардт
Янник
9
Вегхорст
Ваут
Севилья
4-3-3
Вольфсбург
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 87 Владение мячом, % 13

Владение мячом

История личных встреч

Севилья
Вольфсбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракитич Иван 2 (2) 0.5
Окампос Лукас 1 0.25
Мир Рафа 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 2 0.5
Штеффен Ренато 1 0.25
Баку Ридле 1 0.25
Арнольд Максимилиан 0 0
Герардт Янник 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эн-Несири Юссеф 2 1
Делани Томас 2 0
Карлос Диего Сантос 2 0
Ракитич Иван 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Жошуа 2 1
Брукс Джон 2 1
Мбабу Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Лакруа Максанс 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Руссийон Жером 1 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0
Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
2. Лилль 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
4. Севилья 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Лилль 0:0 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
4. Севилья 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Севилья 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Вранкс слишком активно боролся за мяч на половине поля "Севильи", правила были нарушены против Гомеса. 
  • Угловой
    10'
    Окампос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде хорошо выпрыгнул и головой пробил по воротам, но мяч полетел точно в Первана, который поймал его без особого труда. 
  • Судья
    9'
    Гомес при входе в штрафную площадь с левого фланга уткнулся во Вранкса, а затем Алехандро упал на газон, Джюнейт Чакыр сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 8'
    Баку прошёл вперёд по правому флангу и затем Ридле выполнил прострел в штрафную площадь, защитники "Севильи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Вегхорст перестался в борьбе за мяч на половине поля "Севильи", правила были нарушены против Фернандо. 
  • 6'
    Гомес теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Хордан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Арнольд головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 4'
    Стоит отметить, что сегодня в Лиге чемпионов дебютирует уже достаточно возрастной голкипер "Вольфсбурга" Павао Перван, он заменяет Кастельса, который сдал положительный тест на COVID-19. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Ракитич перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади "Вольфсбурга", правила были нарушены против Вранкса. 
  • Угловой
    2'
    Угловой у ворот «Вольфсбурга». Ракитич разыграл корнер с Окампосом и затем Иван выполнил прострел на левый угол штрафной площади, Гомес пробил по воротам, мяч попал в Лакруа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Нас сегодня ждёт очень ожесточённая борьба за очки. "Севилье" обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и "Вольфсбург" пока делит с "Лиллем" второе и третье места, а "Севилья", которая идёт на четвёртой позиции отстаёт лишь на два очка. Немецкий клуб прекрасно понимает, что этот матч достаточно принципиальный в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и как раз у "волков" есть шансы отцепить от борьбы хотя бы одного конкурента. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему на бровках будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервным арбитром на этот матч назначен Алпер Улусой. За VAR будут отвечать судьи из Нидерландов Пол ван Букел и Камфус Йохем. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской "Севильей" и немецким "Вольфсбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 157
    Севилья 86.6% (136)
    X 8.3% (13)
    Вольфсбург 5.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вольфсбург
    1.76
    4.00
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 0:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Севилья 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Севилья
86.6% (136)
Ничья
8.3% (13)
Вольфсбург
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
2:1 Севилья
51.6% (81)
1:0 Севилья
14.6% (23)
2:0 Севилья
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:1 Севилья
3.2% (5)
1:2 Вольфсбург
2.5% (4)
3:2 Севилья
1.3% (2)
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