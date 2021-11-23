Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
12
Перван
Павао
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мбабу КевинПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
87 Владение мячом, % 13
Владение мячом
История личных встреч
Севилья
Вольфсбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракитич Иван
|2 (2)
|0.5
|Окампос Лукас
|1
|0.25
|Мир Рафа
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|2
|0.5
|Штеффен Ренато
|1
|0.25
|Баку Ридле
|1
|0.25
|Арнольд Максимилиан
|0
|0
|Герардт Янник
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эн-Несири Юссеф
|2
|1
|Делани Томас
|2
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Жошуа
|2
|1
|Брукс Джон
|2
|1
|Мбабу Кевин
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Лакруа Максанс
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0
Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1
Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Севилья
86.6% (136)
Ничья
8.3% (13)
Вольфсбург
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
2:1 Севилья
51.6% (81)
1:0 Севилья
14.6% (23)
2:0 Севилья
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:1 Севилья
3.2% (5)
1:2 Вольфсбург
2.5% (4)
3:2 Севилья
1.3% (2)
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