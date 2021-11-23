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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ювентус
0' 9'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
20
Хадсон-Одои
Каллум
10
Пулишич
Кристиан
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
Челси
3-4-2-1
Ювентус
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржиньо II 2 (2) 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.25
Зиеш Хаким 1 0.25
Кристенсен Андреас 1 0.25
Хаверц Кай 1 0.25
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.75
Мората Альваро 2 0.5
Кьеза Федерико 2 0.5
Алекс Сандро 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Бернардески Федерико 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремзи Аарон 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Челси 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
3. Зенит 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 6 4
4. Мальмё 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 12 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Ювентус 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Зенит 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Челси 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Мальмё 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Первый тайм
  • 10'
    На сей раз Рис Джеймс навесил с угла поля - Трево Чалоба выиграл борьбу на втором этаже и пробил, но получилось слишком неудачно, мимо левой штанги пролетел игровой снаряд. 
  • Угловой
    9'
    Зиеш выполнил подачу с угла поля - мяч отправился на правый край штрафной площадки, откуда его на ещё один корнер выбил Куадрадо. 
  • Угловой
    8'
    Рюдигер ворвался в штрафную площадку через центральную зону, а пробить не смог, так как Локателли успел выполнить подкат, отправив мяч за лицевую линию. 
  • 7'
    На правом фланге "чёрно-белые" зарабатывают два аута кряду, и не торопятся выполнять вбрасывание. Сейчас важно погасить атакующий порыв соперника, который настроен на быстрый гол. 
  • 6'
    "Ювентус" отобрал мяч у соперника перед своей штрафной площадкой, а потом сыграл максимально аккуратно и надёжно, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 5'
    Хадсон-Одои завершает наступление ударом из пределов штрафной площадки, но на пути мяча оказывается защитник "Ювентуса". Продолжают гости держать оборону, не появляясь в атаке. 
  • Угловой
    4'
    Исполнили "синие" корнер, гости вынесли мяч из штрафной, а потом нанёс удар Чилуэлл с подбора, но попасть в створ не сумел. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Пожар в штрафной площадке "Ювентуса" возникает - Канте входит в штрафную площадку и подаёт с лицевой линии в центр, а потом происходит набор эпизодов для видео с категории "ляпы": Хадсон-Одои толком не попадает по мячу, потом и Чилуэлл делает то же самое, а следом по мячу бьёт защитник туринского клуба, отправляя его не вперёд, а в сторону своих ворот, над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    2'
    "Челси" начал с центра поля и сразу же попытался провести атаку, "Ювентус" оказался против этого - включил высокий прессинг и нарушил правила на чужой половине. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Срджан Йованович даёт свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Челси 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Ювентус

Исход игры
Челси
72.6% (135)
Ничья
18.8% (35)
Ювентус
8.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.37% (75)
Меньше
48.63% (71)
Обе команды забьют
Да
66.44% (97)
Нет
33.56% (49)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.3% (60)
1:0 Челси
17.7% (33)
1:1 Ничья
12.9% (24)
2:0 Челси
3.8% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
3:1 Челси
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:1 Ювентус
1.6% (3)
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