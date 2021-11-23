Исполнили "синие" корнер, гости вынесли мяч из штрафной, а потом нанёс удар Чилуэлл с подбора, но попасть в створ не сумел.

3'

ОПАСНО! Пожар в штрафной площадке "Ювентуса" возникает - Канте входит в штрафную площадку и подаёт с лицевой линии в центр, а потом происходит набор эпизодов для видео с категории "ляпы": Хадсон-Одои толком не попадает по мячу, потом и Чилуэлл делает то же самое, а следом по мячу бьёт защитник туринского клуба, отправляя его не вперёд, а в сторону своих ворот, над перекладиной.