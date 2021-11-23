Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Стэмфорд Бридж
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Челси
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.25
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|Кристенсен Андреас
|1
|0.25
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.75
|Мората Альваро
|2
|0.5
|Кьеза Федерико
|2
|0.5
|Алекс Сандро
|1
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 12
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси 0:0 Ювентус
Исход игры
Челси
72.6% (135)
Ничья
18.8% (35)
Ювентус
8.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
51.37% (75)
Меньше
48.63% (71)
Обе команды забьют
Да
66.44% (97)
Нет
33.56% (49)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.3% (60)
1:0 Челси
17.7% (33)
1:1 Ничья
12.9% (24)
2:0 Челси
3.8% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
3:1 Челси
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:1 Ювентус
1.6% (3)
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