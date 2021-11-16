Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.25
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|Кристенсен Андреас
|1
|0.25
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.75
|Мората Альваро
|2
|0.5
|Кьеза Федерико
|2
|0.5
|Алекс Сандро
|1
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|3.
|Зенит
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Зенит
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Ювентус
Исход игры
Челси
77.5% (31)
Ничья
12.5% (5)
Ювентус
10% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
2:1 Челси
52.5% (21)
1:0 Челси
12.5% (5)
1:1 Ничья
10% (4)
1:2 Ювентус
7.5% (3)
3:1 Челси
5% (2)
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