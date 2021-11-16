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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Челси
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржиньо II 2 (2) 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.25
Зиеш Хаким 1 0.25
Кристенсен Андреас 1 0.25
Хаверц Кай 1 0.25
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.75
Мората Альваро 2 0.5
Кьеза Федерико 2 0.5
Алекс Сандро 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Бернардески Федерико 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремзи Аарон 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1
Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Челси Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
3. Зенит Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
4. Мальмё Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 40
    Челси 77.5% (31)
    X 12.5% (5)
    Ювентус 10% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ювентус
    1.79
    3.95
    5.40
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Челси - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Ювентус

    Исход игры
    Челси
    77.5% (31)
    Ничья
    12.5% (5)
    Ювентус
    10% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    52.5% (21)
    1:0 Челси
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    1:2 Ювентус
    7.5% (3)
    3:1 Челси
    5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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