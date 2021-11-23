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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Аталанта
0' 9'
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
13
Нгамале
Муми
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
Янг Бойз
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Янг Бойз
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.2
Нгамале Муми 1 0.2
Сибачо Жордан 1 0.2
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 1 0.2
Иличич Йосип 1 0.2
Фройлер Ремо 1 0.2
Пашалич Марио 1 0.2
Госенс Робин 1 0.2
Пессина Маттео 1 0.2
Демирал Мерих 1 0.2
Паломино Хосе 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
2. Вильярреал Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
3. Аталанта 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
4. Янг Бойз 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Янг Бойз 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
2. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Аталанта 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Янг Бойз 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Хефти на фланге ударил сзади по ногам Малиновского.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ридер на чужой половине поля врезался в Дзаппакосту.
  • 8'
    Отметим, что матч проходит на искусственном поле. Пока итальянцы не выказывают проблем на непривычном для них газоне.
  • 7'
    У "Аталанты" лучше получается игра впереди в стартовые минуты встречи. Хозяева больше используют длинные забросы, многие из которых оказываются неточными.
  • Угловой
    6'
    Паломино головой пробил правее ворот после навеса Малиновского от углового флага.
  • 5'
    Малиновский справа со штрафного навесил к ближней штанге, где швейцарские защитники выбили мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гарсия на фланге сбил Дзаппакосту.
  • 3'
    Нгамале с Гарсией организовали атаку по левому флангу. Прострел Улиссеса к воротам получился в руки Муссо.
  • 2'
    "Янг Бойз" играет в жёлто-чёрной форме, "Аталанта" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Луиз"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Янг Бойз 0:0 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 Аталанта

Исход игры
Янг Бойз
6% (9)
Ничья
13.4% (20)
Аталанта
80.5% (120)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (113)
Меньше
19.86% (28)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
53% (79)
1:3 Аталанта
8.1% (12)
1:1 Ничья
7.4% (11)
0:1 Аталанта
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:2 Аталанта
4% (6)
2:3 Аталанта
4% (6)
2:1 Янг Бойз
3.4% (5)
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