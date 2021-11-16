Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Стад де Суиз
История личных встреч
Янг Бойз
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|1
|0.25
|Нгамале Муми
|1
|0.25
|Сибачо Жордан
|1
|0.25
|Хефти Сильван
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|1
|0.25
|Иличич Йосип
|1
|0.25
|Фройлер Ремо
|1
|0.25
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.25
|Пессина Маттео
|1
|0.25
|Демирал Мерих
|1
|0.25
|Паломино Хосе
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Янг Бойз - Аталанта
Исход игры
Янг Бойз
7.9% (3)
Ничья
26.3% (10)
Аталанта
65.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
42.1% (16)
1:1 Ничья
13.2% (5)
2:2 Ничья
13.2% (5)
0:2 Аталанта
10.5% (4)
1:3 Аталанта
5.3% (2)
2:3 Аталанта
5.3% (2)
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