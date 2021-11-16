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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Янг Бойз
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 1 0.25
Нгамале Муми 1 0.25
Сибачо Жордан 1 0.25
Хефти Сильван 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 1 0.25
Иличич Йосип 1 0.25
Фройлер Ремо 1 0.25
Пашалич Марио 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Пессина Маттео 1 0.25
Демирал Мерих 1 0.25
Паломино Хосе 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Мартинс Кристофер 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
2. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Аталанта Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
4. Янг Бойз Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Аталанта Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
4. Янг Бойз Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Янг Бойз 7.9% (3)
    X 26.3% (10)
    Аталанта 65.8% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Аталанта
    3.86
    4.00
    2.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Янг Бойз - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Янг Бойз - Аталанта

    Исход игры
    Янг Бойз
    7.9% (3)
    Ничья
    26.3% (10)
    Аталанта
    65.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    42.1% (16)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    2:2 Ничья
    13.2% (5)
    0:2 Аталанта
    10.5% (4)
    1:3 Аталанта
    5.3% (2)
    2:3 Аталанта
    5.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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