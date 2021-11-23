Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Eleda Stadion
27
Далин
Юхан
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Мальмё
Зенит
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азмун Сердар
|1
|0.25
|Сутормин Алексей
|1
|0.25
|Кузяев Далер
|1
|0.25
|Клаудиньо
|1
|0.25
|Вендел Маркус
|1
|0.25
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дзюба Артём
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3
Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 12
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Зенит
Исход игры
Мальмё
9% (18)
Ничья
11.4% (23)
Зенит
79.6% (160)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
65.79% (100)
Нет
34.21% (52)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.8% (64)
0:1 Зенит
10.9% (22)
0:2 Зенит
10.4% (21)
1:1 Ничья
6% (12)
1:3 Зенит
4.5% (9)
2:1 Мальмё
3.5% (7)
2:2 Ничья
2% (4)
1:0 Мальмё
2% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!