Чолак падал неподалёку от левого угла штрафной площади после контакта с Ловреном, но судья продолжает позволять на поле жёсткие единоборства, не давая свистки.

Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые". Разыграли мяч накоротке "сине-бело-голубые", после чего Ракицкий решил нанести неожиданный удар по воротам прямо с фланга, но попал в сетку ворот лишь с внешней стороны.

Первый фол всё-таки сейчас был зафиксирован в середине поля - Пенья опасно играл прямой ногой против Клаудиньо.

В жёстком стыке сейчас столкнулись Дуглас Сантос и Ларссон. Фол зафиксирован со стороны бразильского защитника российской команды.

После заброса из глубины поля в штрафной площади гостей падал Чолак, но нарушения правил против него не зафиксировано - игра продолжается. Шведская публика негодует.

5' "Зенит" также на первых минутах играет весьма прагматично. Команда Сергея Семака даже не против того, чтобы отдать мяч соперникам, и спокойно держать позиционную оборону.

4' Бирманчевич пытался тащить мяч по левому флангу в атаку, но в борьбе с Караваевым он упал, а арбитр нарушение правил в этом эпизоде не зафиксировал.

3' Встреча началась без особого сумбура. При поддержке своих болельщиков "Мальмё" не стремится яростно идти в атаку на первых минутах, предпочитая действовать осторожно.

2' В первой атаке прошёл длинный заброс на Дзюбу, который врывался на левый край штрафной площади, но при борьбе плечо в плечо Артём упал, а Ахмедходжич устоял на ногах.