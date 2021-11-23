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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Зенит
0' 9'
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
4
Мойсандер
Никлас
2
Ларссон
Эрик
6
Левицки
Оскар
20
Инносент
Бонке
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
5
Барриос
Вилмар
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
Мальмё
3-5-2
Зенит
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Мальмё
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 1 0.25
Сутормин Алексей 1 0.25
Кузяев Далер 1 0.25
Клаудиньо 1 0.25
Вендел Маркус 1 0.25
Ракицкий Ярослав 0 0
Дзюба Артём 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе 2 0
Брорссон Франц 2 0
Ахмедходжич Анел 0 1
Кристиансен Андерс 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3
Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Челси 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 1 10
3. Зенит 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 6 4
4. Мальмё 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 12 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Ювентус 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Зенит 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Челси 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Мальмё 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Первый тайм
  • Судья
    10'
    После заброса из глубины поля в штрафной площади гостей падал Чолак, но нарушения правил против него не зафиксировано - игра продолжается. Шведская публика негодует.
  • Фол, нарушение
    9'
    В жёстком стыке сейчас столкнулись Дуглас Сантос и Ларссон. Фол зафиксирован со стороны бразильского защитника российской команды.
  • Фол, нарушение
    8'
    Первый фол всё-таки сейчас был зафиксирован в середине поля - Пенья опасно играл прямой ногой против Клаудиньо.
  • Угловой
    7'
    Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые". Разыграли мяч накоротке "сине-бело-голубые", после чего Ракицкий решил нанести неожиданный удар по воротам прямо с фланга, но попал в сетку ворот лишь с внешней стороны.
  • Судья
    6'
    Чолак падал неподалёку от левого угла штрафной площади после контакта с Ловреном, но судья продолжает позволять на поле жёсткие единоборства, не давая свистки.
  • 5'
    "Зенит" также на первых минутах играет весьма прагматично. Команда Сергея Семака даже не против того, чтобы отдать мяч соперникам, и спокойно держать позиционную оборону.
  • Судья
    4'
    Бирманчевич пытался тащить мяч по левому флангу в атаку, но в борьбе с Караваевым он упал, а арбитр нарушение правил в этом эпизоде не зафиксировал.
  • 3'
    Встреча началась без особого сумбура. При поддержке своих болельщиков "Мальмё" не стремится яростно идти в атаку на первых минутах, предпочитая действовать осторожно.
  • 2'
    В первой атаке прошёл длинный заброс на Дзюбу, который врывался на левый край штрафной площади, но при борьбе плечо в плечо Артём упал, а Ахмедходжич устоял на ногах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли зенитовцы.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Зенит

Исход игры
Мальмё
9% (18)
Ничья
11.4% (23)
Зенит
79.6% (160)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
65.79% (100)
Нет
34.21% (52)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.8% (64)
0:1 Зенит
10.9% (22)
0:2 Зенит
10.4% (21)
1:1 Ничья
6% (12)
1:3 Зенит
4.5% (9)
2:1 Мальмё
3.5% (7)
2:2 Ничья
2% (4)
1:0 Мальмё
2% (4)
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