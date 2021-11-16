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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Мальмё
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

Мальмё
Зенит

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 1 0.25
Сутормин Алексей 1 0.25
Кузяев Далер 1 0.25
Клаудиньо 1 0.25
Вендел Маркус 1 0.25
Ракицкий Ярослав 0 0
Дзюба Артём 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе 2 0
Брорссон Франц 2 0
Ахмедходжич Анел 0 1
Кристиансен Андерс 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Барриос Вилмар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3
Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1
Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Челси Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
3. Зенит Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
4. Мальмё Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Зенит Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Зенит Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Мальмё 15.2% (7)
    X 13% (6)
    Зенит 71.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Зенит
    3.80
    3.88
    2.13
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мальмё - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Мальмё - Зенит

    Исход игры
    Мальмё
    13.3% (6)
    Ничья
    13.3% (6)
    Зенит
    73.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.9% (13)
    0:2 Зенит
    20% (9)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    1:0 Мальмё
    6.7% (3)
    1:3 Зенит
    4.4% (2)
    2:1 Мальмё
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    2:3 Зенит
    4.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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