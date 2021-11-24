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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Дели Динамос
3:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
1:0
3' Гол
Хави Эрнандес
13' Желтая карточка
Куруниян Ашик
1:1
21' Гол
Алан Коста
2:1
51' Гол
Хави Эрнандес
58' Желтая карточка
Бруно Алмейда
61' Желтая карточка
Hendry Antonay
3:1
90' Гол
Аридай Кабрера
90'+7
30
Сингх
Камалджит
22
Hendry
Antonay
3
Victor
Mongil
4
Родас
Эктор
39
Lalruatthara
Lalruatthara
24
Thoiba
Moirangthem
10
Хави
Эрнандес
II
16
Раи
Винит
17
Jerry
Mawihmingthanga
9
Жонатас
Кристиан
11
Nanda
Kumar
1
Сандху
Гурприт
32
Naorem
Roshan
Singh
5
Алан
Коста
29
Мусаву-Кинг
Ирунду
22
Куруниян
Ашик
8
Сингх
Суреш
6
Бруно
Алмейда
7
Jayesh
Rane
I
21
Сингх
Уданта
9
Ибара
Принс
11
Чхетри
Сунил
Дели Динамос
Бенгалуру

История личных встреч

Дели Динамос
Бенгалуру

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
3:0
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 2 2
Аридай Кабрера 1 1
Issac Vanmalsawma 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 1 0.5
Алан Коста 1 0.5
Jayesh Rane I 1 0.5
Ибара Принс 1 0.5
Сингх Уданта 0 0
Naorem Roshan Singh 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hendry Antonay 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Алмейда 1 0
Cleiton Silva 1 0
Куруниян Ашик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Дели Динамос - Гоа 0:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 АТК - Дели Динамос 1:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:2 Дели Динамос - Хайдарабад 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0
Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Хайдарабад - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 1 1 0 0 3 - 0 3
2. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Дели Динамос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ченнаин 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бенгалуру 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Джамшедпур 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ист Бенгал 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Хайдарабад 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Керала Бластерс 1 0 0 1 2 - 4 0
10. Нортист Юнайтед 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Гоа 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дели Динамос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Бенгалуру 1 1 0 0 4 - 2 3
4. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Ист Бенгал 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гоа 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нортист Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Керала Бластерс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хайдарабад 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ченнаин 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Джамшедпур 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Хайдарабад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АТК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бенгалуру 1 0 0 1 1 - 3 0
9. Нортист Юнайтед 1 0 0 1 2 - 4 0
10. Керала Бластерс 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Гоа 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Jayesh Rane уходит с поля. Danish Farooq Bhat выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Алан Коста бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Куруниян Ашик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дели Динамос 3:1 Бенгалуру онлайн


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