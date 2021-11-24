Индия: Суперлига Индии 2021-2022
3:1
Конец матча
1:0
3' ГолХави Эрнандес
13' Желтая карточкаКуруниян Ашик
1:1
21' ГолАлан Коста
2:1
51' ГолХави Эрнандес
58' Желтая карточкаБруно Алмейда
61' Желтая карточкаHendry Antonay
3:1
90' ГолАридай Кабрера
16
Раи
Винит
11
Nanda
Kumar
21
Сингх
Уданта
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Lara Sharma
-
-
19 Ajith Kumar
-
10 Iman Basafa
-
-
-
-
Главный тренер: Пеццаоули Марко
Ход матча
3'
1:0
13'
21'
51'
2:1
58'
61'
90'
История личных встреч
Дели Динамос
Бенгалуру
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|2
|2
|Аридай Кабрера
|1
|1
|Issac Vanmalsawma
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|1
|0.5
|Алан Коста
|1
|0.5
|Jayesh Rane I
|1
|0.5
|Ибара Принс
|1
|0.5
|Сингх Уданта
|0
|0
|Naorem Roshan Singh
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hendry Antonay
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Алмейда
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Куруниян Ашик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Дели Динамос - Гоа 0:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 АТК - Дели Динамос 1:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:2 Дели Динамос - Хайдарабад 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 Мазия - Бенгалуру 2:6 Бенгалуру - Башундхара Кингс 0:0 АТК - Бенгалуру 2:0
Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:4 Бенгалуру - АТК 0:2 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Хайдарабад - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру - Джамшедпур 0:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Керала Бластерс 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Дели Динамос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ченнаин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Джамшедпур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ист Бенгал
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Хайдарабад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|Нортист Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дели Динамос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Ист Бенгал
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Нортист Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Керала Бластерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хайдарабад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ченнаин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Джамшедпур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Хайдарабад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АТК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бенгалуру
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|9.
|Нортист Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0