Спартак Москва

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором российский "Спартак" сыграет дома с итальянским "Наполи".Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!