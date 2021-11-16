Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
Наполи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.5
|Промес Куинси
|2
|0.5
|Мозес Виктор
|1
|0.25
|Игнатов Михаил
|1
|0.25
|Ларссон Джордан
|1
|0.25
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Политано Маттео
|1
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.25
|Лосано Ирвинг
|1
|0.25
|Уна Адам
|1
|0.25
|Элмас Эльиф
|1
|0.25
|Мертенс Дрис
|1 (1)
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.25
|Фабиан Руис
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|1
|1
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолас Костас
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Руй Мариу
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
80%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
7
64%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1
Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|2.
|Легия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Легия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Прогнозы на матч Спартак Москва - Наполи
Исход игры
Спартак Москва
15.9% (7)
Ничья
18.2% (8)
Наполи
65.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
82.5% (33)
Меньше
17.5% (7)
Обе команды забьют
Да
95% (38)
Нет
5% (2)
Популярный счёт
1:2 Наполи
45.5% (20)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:1 Спартак Москва
11.4% (5)
1:3 Наполи
9.1% (4)
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