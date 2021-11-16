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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Спартак Москва
Наполи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 2 0.5
Промес Куинси 2 0.5
Мозес Виктор 1 0.25
Игнатов Михаил 1 0.25
Ларссон Джордан 1 0.25
Бакаев Зелимхан 0 0
Айртон Лукас 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 1
Политано Маттео 1 0.25
Инсинье Лоренцо 1 0.25
Лосано Ирвинг 1 0.25
Уна Адам 1 0.25
Элмас Эльиф 1 0.25
Мертенс Дрис 1 (1) 0.25
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.25
Фабиан Руис 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Петанья Андреа 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 1 1
Ломовицкий Александр 2 0
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Умяров Наиль 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Максименко Александр 1 0
Айртон Лукас 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолас Костас 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Руй Мариу 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Жуан Жезус 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
80%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
7
64%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1
Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
2. Легия Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
3. Лестер Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
4. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Легия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Лестер Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Спартак Москва Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Наполи Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Легия Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Лестер Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
Где смотреть матч Спартак Москва - Наполи онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва - Наполи

Исход игры
Спартак Москва
15.9% (7)
Ничья
18.2% (8)
Наполи
65.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
82.5% (33)
Меньше
17.5% (7)
Обе команды забьют
Да
95% (38)
Нет
5% (2)
Популярный счёт
1:2 Наполи
45.5% (20)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:1 Спартак Москва
11.4% (5)
1:3 Наполи
9.1% (4)
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