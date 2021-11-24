Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Сан-Сиро
14
Перишич
Иван
3
Витао
5
Марлон
14
Тете
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВитаоЗащитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Интер Милан
Шахтёр Донецк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Артуро
|1
|0.25
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Санчес Алексис
|1
|0.25
|Де Врей Стефан
|1
|0.25
|Брозович Марсело
|1
|0.25
|Шкриньяр Милан
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Педро
|1
|0.25
|Патрик Алан
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Дентиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0
Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Шериф
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Интер Милан - Шахтёр Донецк
Исход игры
Интер Милан
88.8% (142)
Ничья
5% (8)
Шахтёр Донецк
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
49.62% (66)
Нет
50.38% (67)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
33.1% (53)
2:1 Интер Милан
23.1% (37)
3:1 Интер Милан
12.5% (20)
1:0 Интер Милан
4.4% (7)
3:0 Интер Милан
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Интер Милан
1.3% (2)
1:3 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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