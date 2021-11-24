  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
3
Витао
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
7
Майкон
Барберан
14
Тете
38
Педриньо
II
19
Манор
Соломон
99
Фернандо
Педро
Интер Милан
3-5-2
Шахтёр Донецк
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Шахтёр Донецк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:0
ЛЕ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 1 0.25
Джеко Эдин 1 0.25
Санчес Алексис 1 0.25
Де Врей Стефан 1 0.25
Брозович Марсело 1 0.25
Шкриньяр Милан 1 0.25
Дюмфрис Дензел 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Педро 1 0.25
Патрик Алан 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Зерби Роберто 2 0
Антонио Маркос 1 0
Дентиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0
Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Шериф Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Хацеган Овидиу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 158
    Интер Милан 89.2% (141)
    X 5.1% (8)
    Шахтёр Донецк 5.7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.31
    6.20
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Интер Милан
    88.8% (142)
    Ничья
    5% (8)
    Шахтёр Донецк
    6.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.38% (71)
    Меньше
    46.62% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    49.62% (66)
    Нет
    50.38% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    33.1% (53)
    2:1 Интер Милан
    23.1% (37)
    3:1 Интер Милан
    12.5% (20)
    1:0 Интер Милан
    4.4% (7)
    3:0 Интер Милан
    3.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    4:1 Интер Милан
    1.3% (2)
    1:3 Шахтёр Донецк
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     