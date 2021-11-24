Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Vodafone Park
34
Гюнок
Мерт
24
Вида
Домагой
77
Мераш
Умут
14
Топал
Мехмет
17
Ларин
Кайл
24
Онана
Андре
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
14 Топал МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бешикташ
Аякс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|1
|0.25
|Монтеро Франcиско
|1
|0.25
|Пьянич Миралем
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|7
|1.75
|Бергёйс Стивен
|2
|0.5
|Антони
|1
|0.25
|Тадич Душан
|1
|0.25
|Блинд Дэйли
|1
|0.25
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
50%
2
15%
76-90
Пропущено
12
3
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
6
50%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0
Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Бешикташ - Умраньеспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0
Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 2
|12
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бешикташ - Аякс
Исход игры
Бешикташ
4.6% (7)
Ничья
7.3% (11)
Аякс
88.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
78.52% (106)
Меньше
21.48% (29)
Обе команды забьют
Да
77.78% (105)
Нет
22.22% (30)
Популярный счёт
1:2 Аякс
43% (65)
1:3 Аякс
13.9% (21)
0:2 Аякс
13.2% (20)
0:3 Аякс
4.6% (7)
2:1 Бешикташ
4% (6)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Аякс
1.3% (2)
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