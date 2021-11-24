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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бешикташ
 
Позже

Стадион:
Аякс
34
Гюнок
Мерт
2
Розье
Валентен
24
Вида
Домагой
4
Монтеро
Франcиско
77
Мераш
Умут
15
Пьянич
Миралем
14
Топал
Мехмет
18
Геззаль
Рашид
90
Тейшейра
Алекс
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
17
Ларин
Кайл
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
23
Бергёйс
Стивен
30
Дарами
Мохаммед
10
Тадич
Душан
Бешикташ
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Аякс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 1 0.25
Монтеро Франcиско 1 0.25
Пьянич Миралем 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 7 1.75
Бергёйс Стивен 2 0.5
Антони 1 0.25
Тадич Душан 1 0.25
Блинд Дэйли 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Мазрауи Нуссер 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 1 1
Пьянич Миралем 1 0
Хатчинсон Атиба 1 0
Вида Домагой 1 0
Тейшейра Алекс 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Ларин Кайл 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Боздоган Джан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Тимбер Юррьен 2 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
1
50%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
50%
2
15%
76-90

Пропущено

12
3
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
6
50%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0
Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Бешикташ - Умраньеспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:0 Газиантеп - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0
Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 4 4 0 0 14 - 2 12
2. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
3. Спортинг Л Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
4. Бешикташ Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
4. Бешикташ Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Спортинг Л Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Бешикташ Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Пельто Ирфан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Бешикташ 4.8% (7)
    X 7.5% (11)
    Аякс 87.7% (128)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Аякс
    7.52
    5.60
    1.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Бешикташ - Аякс онлайн


    Прогнозы на матч Бешикташ - Аякс

    Исход игры
    Бешикташ
    4.6% (7)
    Ничья
    7.3% (11)
    Аякс
    88.1% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.52% (106)
    Меньше
    21.48% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (105)
    Нет
    22.22% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    43% (65)
    1:3 Аякс
    13.9% (21)
    0:2 Аякс
    13.2% (20)
    0:3 Аякс
    4.6% (7)
    2:1 Бешикташ
    4% (6)
    1:1 Ничья
    4% (6)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:1 Аякс
    1.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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