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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брюгге
0:3
Первый тайм: 39'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
12' Гол
Нкунку Кристофер
0:2
17' Пенальти
Форсберг Эмиль
0:3
27' Гол
Андре Силва
39'
22
Миньоле
Симон
28
Бремпт
Игнасе
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
19
Сова
Камаль
31
Мартинес
Хосеп
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
32
Гвардиол
Йошко
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
33
Андре
Силва
21
Броббей
Брайан
Брюгге
3-4-3
РБ Лейпциг
4-3-1-2

Ход матча

12'
0:1
Нкунку Кристофер
(Андре Силва)
17'
0:2
Форсберг Эмиль
27'
0:3
Андре Силва
(Анхелиньо Хосе)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Брюгге
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.6
Ритс Матс 1 0.2
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 6 1.2
Андре Силва 1 0.2
Мукиэле Норди 1 0.2
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.2
Собослаи Доминик 1 (1) 0.2
Анхелиньо Хосе 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Ольмо Дани 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Ланг Ноа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 0
Анхелиньо Хосе 1 1
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Клостерманн Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
2. ПСЖ 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 5 1 1 3 11 - 13 4
4. Брюгге 0:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. ПСЖ 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Брюгге 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
4. Брюгге 0:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
  • Первый тайм
  • 40'
    Де Кетеларе пас вперёд на ход Лангу сделал слишком сильно. Мартинес выбежал за пределы штрафной площади и первым оказался у мяча.
  • Фол, нарушение
    39'
    Баланта в центре поля сбил Нкунку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Кампль у центрального круга сбил Ланга.
  • Травма, повреждение
    36'
    Нкунку на фланге неудачно столкнулся с Балантой. Медики вышли оказать помощь Кристоферу.
  • 35'
    Дальний удар Сова получился неточным.
  • Угловой
    34'
    Де Кетеларе навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.
  • 33'
    Бремпт справа убежал в отрыв, но его прострел в центр прервал Клостерманн.
  • Угловой
    32'
    Де Кетеларе от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Мартинес и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    31'
    Следующий угловой удар Де Кетеларе исполнил низом. Немцы на ближней штанге забрали мяч.
  • Угловой
    30'
    Де Кетеларе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Нкунку выбил мяч.
  • 29'
    Гвардиол в центре поля в подкате выбил мяч у Бремпта.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    АНДРЕ!!! Анхелиньо слева навесил на Андре, который головой переправил мяч верхом в дальний угол.
  • Угловой
    27'
    Неудачно разыграли хозяева угловой удар. после навеса мяч отскочил к Мартинесу.
  • 26'
    Сова слева прострелил на Доста, который в касание пробил в Мартинеса.
  • 25'
    Кампль на фланге выбил мяч у Де Кетеларе. У бельгийцев за первую половину тайма ничего не получается в атаке.
  • 24'
    Анхелиньо слева навесил на Броббея, у которого не получилась скидка на Нкунку.
  • 23'
    Мартинес на выходе снял мяч с головы Доста после подачи слева.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гвардиол у центрального круга врезался в Ланга.
  • Угловой
    21'
    Форсберг от углового флага навесил на Андре, который головой неточно пробил по воротам.
  • Офсайд
    20'
    Броббей, находясь в офсайде, не смог переправить мяч в сетку после сильного прострела Анхелиньо слева к дальней штанге.
  • 19'
    Гвардиол в центре поля аккуратно отобрал мяч у Ланга.
  • Пенальти
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ФОРСБЕРГ!!! Форсберг с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Миньоле в прыжке не дотянулся до мяча.
  • Пенальти!
    16'
    Пенальти! Сова в штрафной площади ударил по ноге Броббея.
  • 16'
    Форсберг справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    15'
    Нсоки на фланге завалил на газон Андре.
  • 14'
    Форсберг слева навесил на Нкунку, который ногой с лёта пробил точно в Миньоле.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    НКУНКУ!!! Андре справа вышел к воротам и нанёс удар, который отразил Миньоле. На добивании в центре удачно сыграл Нкунку.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бремпт в центре поля толкнул в спину Анхелиньо.
  • 11'
    Гвардиол с тридцати двух метров с лёта пробил немного левее ворот.
  • Офсайд
    10'
    Андре слева забежал в офсайд.
  • Угловой
    10'
    Форсберг от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Угловой
    9'
    Разыграли немцы угловой удар. Анхелиньо слева навесил к воротам, где Хендри сумел помешать четырём соперникам пробить по воротам.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сова в центре поля грубо сыграл против Мукиэле. Масса побежал успокаивать игроков.
  • Фол, нарушение
    7'
    Форсберг на чужой половине поля сбил Бремпта.
  • 6'
    Анхелиньо слева из пределов штрафной площади неточно пробил в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сова на плевом фланге проиграл позицию Мукиэле и подтолкнул Норди в спину.
  • 4'
    Лаймеру перед чужой штрафной площадью не удалось сделать скидку на партнёров.
  • Офсайд
    3'
    Де Кетеларе на правом фланге оказался в офсайде.
  • 2'
    "Брюгге" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "РБ Лейпциг" - в бело-красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Яне Брейделе"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Брюгге 0:3 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Брюгге 0:3 РБ Лейпциг

Исход игры
Брюгге
17.6% (26)
Ничья
26.4% (39)
РБ Лейпциг
56.1% (83)
Тотал 2.5
Больше
69.34% (95)
Меньше
30.66% (42)
Обе команды забьют
Да
91.24% (125)
Нет
8.76% (12)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
41.2% (61)
1:1 Ничья
20.9% (31)
2:1 Брюгге
12.2% (18)
0:1 РБ Лейпциг
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 РБ Лейпциг
3.4% (5)
3:2 Брюгге
1.4% (2)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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