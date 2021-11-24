Нкунку на фланге неудачно столкнулся с Балантой. Медики вышли оказать помощь Кристоферу.

Де Кетеларе пас вперёд на ход Лангу сделал слишком сильно. Мартинес выбежал за пределы штрафной площади и первым оказался у мяча.

34' Де Кетеларе навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.

33' Бремпт справа убежал в отрыв, но его прострел в центр прервал Клостерманн.

32' Де Кетеларе от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Мартинес и забрал мяч в руки.

31' Следующий угловой удар Де Кетеларе исполнил низом. Немцы на ближней штанге забрали мяч.

30' Де Кетеларе от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Нкунку выбил мяч.

29' Гвардиол в центре поля в подкате выбил мяч у Бремпта.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

АНДРЕ!!! Анхелиньо слева навесил на Андре, который головой переправил мяч верхом в дальний угол.

27' Неудачно разыграли хозяева угловой удар. после навеса мяч отскочил к Мартинесу.

26' Сова слева прострелил на Доста, который в касание пробил в Мартинеса.

25' Кампль на фланге выбил мяч у Де Кетеларе. У бельгийцев за первую половину тайма ничего не получается в атаке.

24' Анхелиньо слева навесил на Броббея, у которого не получилась скидка на Нкунку.

23' Мартинес на выходе снял мяч с головы Доста после подачи слева.

22' Гвардиол у центрального круга врезался в Ланга.

21' Форсберг от углового флага навесил на Андре, который головой неточно пробил по воротам.

20' Броббей, находясь в офсайде, не смог переправить мяч в сетку после сильного прострела Анхелиньо слева к дальней штанге.

19' Гвардиол в центре поля аккуратно отобрал мяч у Ланга.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ФОРСБЕРГ!!! Форсберг с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Миньоле в прыжке не дотянулся до мяча.

16' Пенальти! Сова в штрафной площади ударил по ноге Броббея.

16' Форсберг справа со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

15' Нсоки на фланге завалил на газон Андре.

14' Форсберг слева навесил на Нкунку, который ногой с лёта пробил точно в Миньоле.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

НКУНКУ!!! Андре справа вышел к воротам и нанёс удар, который отразил Миньоле. На добивании в центре удачно сыграл Нкунку.

11' Бремпт в центре поля толкнул в спину Анхелиньо.

11' Гвардиол с тридцати двух метров с лёта пробил немного левее ворот.

10' Андре слева забежал в офсайд.

10' Форсберг от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

9' Разыграли немцы угловой удар. Анхелиньо слева навесил к воротам, где Хендри сумел помешать четырём соперникам пробить по воротам.

8' Сова в центре поля грубо сыграл против Мукиэле. Масса побежал успокаивать игроков.

7' Форсберг на чужой половине поля сбил Бремпта.

6' Анхелиньо слева из пределов штрафной площади неточно пробил в дальний угол.

5' Сова на плевом фланге проиграл позицию Мукиэле и подтолкнул Норди в спину.

4' Лаймеру перед чужой штрафной площадью не удалось сделать скидку на партнёров.

3' Де Кетеларе на правом фланге оказался в офсайде.

2' "Брюгге" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "РБ Лейпциг" - в бело-красной форме.