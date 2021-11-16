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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Брюгге
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

Брюгге
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 3 0.75
Ритс Матс 1 0.25
Вормер Руд 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 1.25
Андре Силва 1 0.25
Мукиэле Норди 1 0.25
Собослаи Доминик 1 (1) 0.25
Анхелиньо Хосе 0 0
Форсберг Эмиль 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Ольмо Дани 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 1 0
Мата Клинтон 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Ланг Ноа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 0
Анхелиньо Хосе 1 1
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Клостерманн Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 15 - 7 9
2. ПСЖ Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Брюгге Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
4. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 8 - 13 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 4 6
3. Брюгге Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. ПСЖ Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Брюгге 19.5% (8)
    X 24.4% (10)
    РБ Лейпциг 56.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.73
    3.80
    2.13
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брюгге - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Брюгге - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Брюгге
    19.5% (8)
    Ничья
    24.4% (10)
    РБ Лейпциг
    56.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    39% (16)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:1 Брюгге
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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