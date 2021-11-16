Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Ян Брейдель
История личных встреч
Брюгге
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|3
|0.75
|Ритс Матс
|1
|0.25
|Вормер Руд
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5
|1.25
|Андре Силва
|1
|0.25
|Мукиэле Норди
|1
|0.25
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.25
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Форсберг Эмиль
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Ольмо Дани
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|1
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2
Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|8 - 13
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брюгге - РБ Лейпциг
Исход игры
Брюгге
19.5% (8)
Ничья
24.4% (10)
РБ Лейпциг
56.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
39% (16)
1:1 Ничья
17.1% (7)
2:1 Брюгге
14.6% (6)
2:2 Ничья
7.3% (3)
1:3 РБ Лейпциг
4.9% (2)
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