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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
ПСЖ
0' 40'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
27
Канселу
Жоау
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
11
Зинченко
Александр
26
Марез
Рияд
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
Манчестер Сити
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Сити
ПСЖ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 4 (2) 0.8
Канселу Жоау 2 0.4
Жезус Габриэль 2 0.4
Стерлинг Рахим 1 0.2
Грилиш Джек 1 0.2
Фоден Фил 1 0.2
Уокер Кайл 1 0.2
Аке Натан 1 0.2
Палмер Коул 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Диаш Рубен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 0.6
Вейналдум Джорджиньо 2 0.4
Мбаппе Килиан 1 0.2
Гуэйе Идрисса 1 0.2
Эррера Андер 1 0.2
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Канселу Жоау 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 5 3 1 1 15 - 7 10
2. ПСЖ 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 5 1 1 3 11 - 13 4
4. Брюгге 0:3 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. ПСЖ 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Брюгге 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
4. Брюгге 0:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
  • Первый тайм
  • Угловой
    39'
    Угловой с левого фланга подали "горожане", но в гуще борьбы не по правилам вёл борьбу Стоунс, что не осталось без внимания Даниэле Орсато.
  • 38'
    10:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. Но если смотреть на статистику ударов в створ ворот, то здесь преимущество "Сити" минимальное - 2:1.
  • Угловой
    37'
    После подачи углового жарковато было в штрафной площади парижан, но продолжают они держаться, блокирую попытки ударом соперника. Выстрел Гюндогана сейчас был заблокирован.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Марез с правого фланга сместился в центр, и прицельно пробивал на исполнение в дальний нижний угол, но Навас в эффектном броске потащил мяч на угловой.
  • Штанга
    35'
    ОПАСНО! После прострела с левого фланга Мендеш неудачно отбил мяч, и с 15 метров без помех пробивал Гюндоган, но мяч попал в правую штангу, отскочив в сторону.
  • 34'
    Силва с правого фланга простреливал в штрафную площадку, но Эррера сумел отбить мяч в акробатическом кульбите, а рикошет случился в руки Навасу.
  • Судья
    33'
    Орсато в очередной атаке хозяев поля не успел увернуться от мяча. Учитывая, что мяч срикошетил на игрока "ПСЖ", пришлось останавливать игру, чтобы вернуть мяч "горожанам".
  • 32'
    После тревожного отрезка для своей команды, Маурисио Почеттино начал выкрикивать какие-то подсказки своим подопечным от кромки поля.
  • 31'
    А теперь Марез с правого фланга не лучшим образом выполнил прострельную передачу, сделав её слишком близко к воротам, что позволило Наваса сыграть на перехвате.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! С правого фланга прострельная передача прошла на дальний край штрафной площади на Стерлинга, который в касание аккуратно скатывал мяч в центр на Зинченко, который тут же палил по воротам, но на пути мяча оказался Маркиньос.
  • Опасный момент
    29'
    Мендеш подключился в атаку гостей левым флангом, с мячом сместился в центр, и пробивал с правой ноги из-за пределов штрафной площади, но слабовато получилось, и мяч легко поймал Эдерсон.
  • 28'
    Выровнялась игра в последние минуты. Парижане не меньше владеют мячом в последние минут 7-8. Но вся борьба проходит преимущественно в центральной зоне.
  • 27'
    Канселу в атаку подключился по левому флангу, и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку правой ногой, но мяч прилетел аккуратно в руки Навасу.
  • 26'
    Маурисио Почеттино молча прохаживается у кромки поля. Старается аргентинский специалист излучать внешне спокойствие и уверенность.
  • 25'
    Гуэйе в контратаке с левого фланга пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована защитником, который отбил мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    24'
    Родри в середине поля грубовато встретил Мбаппе, и казалось, что счёт по жёлтым карточкам в матче будет открыт, однако Даниэле Орсато был другого мнения.
  • Опасный момент
    23'
    Стерлинг пасовал на левый край штрафной площади на Зинченко, который в касание мощно пробивал по воротам, но Кимпембе читал такое развитие событий, и защитник блокировал этот выстрел.
  • 22'
    Марез с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, где Гюндоган головой делал скидку на дальнюю штангу, но туда никто из партнёров по команде не успел.
  • Угловой
    21'
    Ещё один угловой уже с правого фланга подали "горожане", но на этот раз совсем ничего интересного не произошло - французские защитники прости выбили мяч.
  • Угловой
    20'
    С углового с левого фланга подача следовала на дальнюю штангу в направлении Диаша, но тому помешал по воротам пробить Кимпембе.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Красиво распасовали мяч "горожане" в чужой штрафной площади, и с правого края Марез прицельно пробивал в дальний верхний угол, и был бы гол, если бы Хакими в прыжке макушкой не коснулся мяча, и снаряд пролетел над перекладиной.
  • Офсайд
    18'
    В одной атаке "ПСЖ" сразу два офсайда было зафиксировано - сначала у Неймара, а затем и Гуэйе.
  • Фол, нарушение
    17'
    В середине поля Диаш опрокинул Неймара. Не самым мягким получилось приземление бразильца на газон, но поднялся он всё-таки на ноги без посторонней помощи.
  • 16'
    Спал игровой темп в последние минуты встречи, что не может радовать. Мы, нейтральные болельщики, безусловно, ждали от матча с такой вывеской более яркой игры.
  • 15'
    Треть тайма практически позади. Преимущество пока на стороне "Манчестер Сити", которого букмекеры видели достаточно большим фаворитом матча. Но счёт на табло продолжает оставаться ничейным.
  • 14'
    Ничем интересным не закончилась и позиционная атака "ПСЖ". Пока что звёздное атакующее трио парижан ничем не может себя проявить. Перекрыты для Месси, Неймара и Мбаппе все зоны подступов к воротам Эдерсона.
  • 13'
    Очень непривычно видеть Зинченко в составе "Манчестер Сити" в середине поля. Сейчас он по схеме работает даже в качестве нападающего, вместе с Силвой первыми встречая соперников.
  • 12'
    Впервые в позиционную атаку перешли парижане, после того как быстрая контратака у них опять не получилась. "Горожане" решили опуститься на свою половину поля, не работая сейчас в высоком прессинге.
  • 11'
    С правого фланга подача пошла на дальнюю штангу в направлении Стерлинга, но чётко отработал против англичанина Хакими, который не позволил нанести удар по воротам Наваса.
  • 10'
    Попытались гости первую контратаку организовать, но ничем интересным она не закончилась - отобрали мяч защитники команды Хосепа Гвардиолы.
  • 9'
    Зинченко с левого фланга сместился в центр, но с правой ноги бить побоялся, и пока мостил мяч под левую ногу, его успели обокрасть соперники.
  • Угловой
    8'
    После подачи углового парижане недалеко отбили мяч, после чего следовал ещё один пас к линии вратарской площади, но защитники "ПСЖ" сумели поймать одного из соперников в офсайдную ловушку.
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Атака "Ман Сити" продолжилась, и с острого угла мощно в ближнюю "девятку" пробивал Марез, но Навас не дрогнул, и сумел перевести мяч на угловой.
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Со стандарта последовала подача на дальний угол вратарской площади, откуда Родри головой пробивал в противоход Навасу, но мяч с линии ворот удалось выбить головой Кимпембе.
  • Фол, нарушение
    5'
    Марез на правом фланге атаки долго танцевал с мячом, но отобрать игровой снаряд парижане у алжирца сумели только с нарушением правил.
  • 4'
    По левому флангу странный пас сейчас последовала в атаку "небесно-голубых", на который никто не откликнулся, и мяч просто выкатился за лицевую линию поля.
  • 3'
    Без особого сумбура началась встреча. Французы прогнозируемо отдали мяч хозяевам поля, и "горожанам" предстоит в многочисленных позиционных атаках пытаться преодолевать массированные оборонительные редуты.
  • 2'
    Практически на все 100% заполнен "Этихад Стэдиум". Если присмотреться, можно заметить пустые места. Но, думаю, по ходу встречи они заполнятся. На топ-матче должен быть аншлаг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Парижане первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 0:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 ПСЖ

Исход игры
Манчестер Сити
55.3% (125)
Ничья
15.5% (35)
ПСЖ
29.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
88.49% (123)
Нет
11.51% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
30.5% (69)
1:1 Ничья
7.5% (17)
2:2 Ничья
5.3% (12)
3:2 Манчестер Сити
3.5% (8)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (7)
2:0 Манчестер Сити
3.1% (7)
1:2 ПСЖ
2.2% (5)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (3)
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