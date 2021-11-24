Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Этихад Стэдиум
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
40 Франчи ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Манчестер Сити
ПСЖ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|4 (2)
|0.8
|Канселу Жоау
|2
|0.4
|Жезус Габриэль
|2
|0.4
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|Грилиш Джек
|1
|0.2
|Фоден Фил
|1
|0.2
|Уокер Кайл
|1
|0.2
|Аке Натан
|1
|0.2
|Палмер Коул
|1
|0.2
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|0.6
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.4
|Мбаппе Килиан
|1
|0.2
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.2
|Эррера Андер
|1
|0.2
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 7
|10
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|РБ Лейпциг
|3:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|11 - 13
|4
|4.
|Брюгге
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|3:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Брюгге
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 ПСЖ
Исход игры
Манчестер Сити
55.3% (125)
Ничья
15.5% (35)
ПСЖ
29.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
88.49% (123)
Нет
11.51% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
30.5% (69)
1:1 Ничья
7.5% (17)
2:2 Ничья
5.3% (12)
3:2 Манчестер Сити
3.5% (8)
1:0 Манчестер Сити
3.1% (7)
2:0 Манчестер Сити
3.1% (7)
1:2 ПСЖ
2.2% (5)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (3)
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