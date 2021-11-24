ОПАСНО! После прострела с левого фланга Мендеш неудачно отбил мяч, и с 15 метров без помех пробивал Гюндоган, но мяч попал в правую штангу, отскочив в сторону.

ОПАСНО! Марез с правого фланга сместился в центр, и прицельно пробивал на исполнение в дальний нижний угол, но Навас в эффектном броске потащил мяч на угловой.

После подачи углового жарковато было в штрафной площади парижан, но продолжают они держаться, блокирую попытки ударом соперника. Выстрел Гюндогана сейчас был заблокирован.

10:2 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. Но если смотреть на статистику ударов в створ ворот, то здесь преимущество "Сити" минимальное - 2:1.

Угловой с левого фланга подали "горожане", но в гуще борьбы не по правилам вёл борьбу Стоунс, что не осталось без внимания Даниэле Орсато.

34' Силва с правого фланга простреливал в штрафную площадку, но Эррера сумел отбить мяч в акробатическом кульбите, а рикошет случился в руки Навасу.

33' Орсато в очередной атаке хозяев поля не успел увернуться от мяча. Учитывая, что мяч срикошетил на игрока "ПСЖ", пришлось останавливать игру, чтобы вернуть мяч "горожанам".

32' После тревожного отрезка для своей команды, Маурисио Почеттино начал выкрикивать какие-то подсказки своим подопечным от кромки поля.

31' А теперь Марез с правого фланга не лучшим образом выполнил прострельную передачу, сделав её слишком близко к воротам, что позволило Наваса сыграть на перехвате.

30' ОПАСНО! С правого фланга прострельная передача прошла на дальний край штрафной площади на Стерлинга, который в касание аккуратно скатывал мяч в центр на Зинченко, который тут же палил по воротам, но на пути мяча оказался Маркиньос.

29' Мендеш подключился в атаку гостей левым флангом, с мячом сместился в центр, и пробивал с правой ноги из-за пределов штрафной площади, но слабовато получилось, и мяч легко поймал Эдерсон.

28' Выровнялась игра в последние минуты. Парижане не меньше владеют мячом в последние минут 7-8. Но вся борьба проходит преимущественно в центральной зоне.

27' Канселу в атаку подключился по левому флангу, и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку правой ногой, но мяч прилетел аккуратно в руки Навасу.

26' Маурисио Почеттино молча прохаживается у кромки поля. Старается аргентинский специалист излучать внешне спокойствие и уверенность.

25' Гуэйе в контратаке с левого фланга пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована защитником, который отбил мяч в аут.

24' Родри в середине поля грубовато встретил Мбаппе, и казалось, что счёт по жёлтым карточкам в матче будет открыт, однако Даниэле Орсато был другого мнения.

23' Стерлинг пасовал на левый край штрафной площади на Зинченко, который в касание мощно пробивал по воротам, но Кимпембе читал такое развитие событий, и защитник блокировал этот выстрел.

22' Марез с правого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, где Гюндоган головой делал скидку на дальнюю штангу, но туда никто из партнёров по команде не успел.

21' Ещё один угловой уже с правого фланга подали "горожане", но на этот раз совсем ничего интересного не произошло - французские защитники прости выбили мяч.

20' С углового с левого фланга подача следовала на дальнюю штангу в направлении Диаша, но тому помешал по воротам пробить Кимпембе.

19' ОПАСНО! Красиво распасовали мяч "горожане" в чужой штрафной площади, и с правого края Марез прицельно пробивал в дальний верхний угол, и был бы гол, если бы Хакими в прыжке макушкой не коснулся мяча, и снаряд пролетел над перекладиной.

18' В одной атаке "ПСЖ" сразу два офсайда было зафиксировано - сначала у Неймара, а затем и Гуэйе.

17' В середине поля Диаш опрокинул Неймара. Не самым мягким получилось приземление бразильца на газон, но поднялся он всё-таки на ноги без посторонней помощи.

16' Спал игровой темп в последние минуты встречи, что не может радовать. Мы, нейтральные болельщики, безусловно, ждали от матча с такой вывеской более яркой игры.

15' Треть тайма практически позади. Преимущество пока на стороне "Манчестер Сити", которого букмекеры видели достаточно большим фаворитом матча. Но счёт на табло продолжает оставаться ничейным.

14' Ничем интересным не закончилась и позиционная атака "ПСЖ". Пока что звёздное атакующее трио парижан ничем не может себя проявить. Перекрыты для Месси, Неймара и Мбаппе все зоны подступов к воротам Эдерсона.

13' Очень непривычно видеть Зинченко в составе "Манчестер Сити" в середине поля. Сейчас он по схеме работает даже в качестве нападающего, вместе с Силвой первыми встречая соперников.

12' Впервые в позиционную атаку перешли парижане, после того как быстрая контратака у них опять не получилась. "Горожане" решили опуститься на свою половину поля, не работая сейчас в высоком прессинге.

11' С правого фланга подача пошла на дальнюю штангу в направлении Стерлинга, но чётко отработал против англичанина Хакими, который не позволил нанести удар по воротам Наваса.

10' Попытались гости первую контратаку организовать, но ничем интересным она не закончилась - отобрали мяч защитники команды Хосепа Гвардиолы.

9' Зинченко с левого фланга сместился в центр, но с правой ноги бить побоялся, и пока мостил мяч под левую ногу, его успели обокрасть соперники.

8' После подачи углового парижане недалеко отбили мяч, после чего следовал ещё один пас к линии вратарской площади, но защитники "ПСЖ" сумели поймать одного из соперников в офсайдную ловушку.

7' ОПАСНО! Атака "Ман Сити" продолжилась, и с острого угла мощно в ближнюю "девятку" пробивал Марез, но Навас не дрогнул, и сумел перевести мяч на угловой.

6' ОПАСНО! Со стандарта последовала подача на дальний угол вратарской площади, откуда Родри головой пробивал в противоход Навасу, но мяч с линии ворот удалось выбить головой Кимпембе.

5' Марез на правом фланге атаки долго танцевал с мячом, но отобрать игровой снаряд парижане у алжирца сумели только с нарушением правил.

4' По левому флангу странный пас сейчас последовала в атаку "небесно-голубых", на который никто не откликнулся, и мяч просто выкатился за лицевую линию поля.

3' Без особого сумбура началась встреча. Французы прогнозируемо отдали мяч хозяевам поля, и "горожанам" предстоит в многочисленных позиционных атаках пытаться преодолевать массированные оборонительные редуты.

2' Практически на все 100% заполнен "Этихад Стэдиум". Если присмотреться, можно заметить пустые места. Но, думаю, по ходу встречи они заполнятся. На топ-матче должен быть аншлаг.