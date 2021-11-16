Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
ПСЖ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|4 (2)
|1
|Канселу Жоау
|2
|0.5
|Жезус Габриэль
|2
|0.5
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Уокер Кайл
|1
|0.25
|Аке Натан
|1
|0.25
|Палмер Коул
|1
|0.25
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3 (1)
|0.75
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.5
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.25
|Эррера Андер
|1
|0.25
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Верратти Марко
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|8 - 13
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|3.
|Брюгге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|2.
|Брюгге
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
Прогнозы на матч Манчестер Сити - ПСЖ
Исход игры
Манчестер Сити
63.6% (28)
Ничья
20.5% (9)
ПСЖ
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (31)
Меньше
18.42% (7)
Обе команды забьют
Да
97.37% (37)
Нет
2.63% (1)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
47.7% (21)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:2 ПСЖ
4.5% (2)
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