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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Манчестер Сити
ПСЖ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 4 (2) 1
Канселу Жоау 2 0.5
Жезус Габриэль 2 0.5
Стерлинг Рахим 1 0.25
Грилиш Джек 1 0.25
Фоден Фил 1 0.25
Уокер Кайл 1 0.25
Аке Натан 1 0.25
Палмер Коул 1 0.25
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Де Брёйне Кевин 0 0
Диаш Рубен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 (1) 0.75
Вейналдум Джорджиньо 2 0.5
Мбаппе Килиан 1 0.25
Гуэйе Идрисса 1 0.25
Эррера Андер 1 0.25
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Канселу Жоау 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Верратти Марко 1 0
Эррера Андер 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 15 - 7 9
2. ПСЖ Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Брюгге Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
4. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 8 - 13 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 4 6
3. Брюгге Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
2. Брюгге Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. ПСЖ Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Манчестер Сити 63.6% (28)
    X 20.5% (9)
    ПСЖ 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    ПСЖ
    1.78
    4.30
    5.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - ПСЖ

    Исход игры
    Манчестер Сити
    63.6% (28)
    Ничья
    20.5% (9)
    ПСЖ
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    97.37% (37)
    Нет
    2.63% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    47.7% (21)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    1:2 ПСЖ
    4.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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