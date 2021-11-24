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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Порту
0'
30' Желтая карточка
Конате Ибраима
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Мане Садио
40'
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
80
Мортон
Тайлер
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
18
Минамино
Такуми
10
Мане
Садио
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Ливерпуль
4-3-3
Порту
4-4-2

Ход матча

25'
 
Кардозу Фабиу
Пепе Кеплер
30'
Конате Ибраима
 
38'
Мане Садио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Ливерпуль
Порту

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:5
ЛЧ
1:4
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:5
ЛЧ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1
Фирмино Роберто 2 0.4
Мане Садио 2 0.4
Хендерсон Джордан 1 0.2
Кейта Наби 1 0.2
Жота Диогу 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.4
Тареми Мехди 1 0.2
Виейра Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 1 1
Урибе Матеус 2 0
Витинью II 2 0
Оливейра Сержиу 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Груйич Марко 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
Порту
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Порту 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 6 6
3. Атлетико М 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Милан 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Порту 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Порту 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Милан 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    38'
    Воспользовался главный арбитр помощью ассистентов из специальной комнаты с кучей мониторов, в итоге оказалось, что Садио Мане играл на линии офсайда, но всё же оказался в нём.
  • Офсайд
    37'
    ГОЛ! Садио Мане!
    Тьяго из глубины поля сделал отличную передачу низом на ход Мане, который слева ворвался в штрафную площадь и эффектным ударом низом отправился мяч в дальний угол! Но всё же офсайд был у Садио.
  • 35'
    Ответ "Порту", Тареми делал передачу в штрафную на ход партнёру, но получилось неточно, и мяч прикатился к Алиссону. Извинился перед партнёрами форвард гостей.
  • 34'
    В быструю атаку убегали игроки "Ливерпуля", пошла передача направо на Салаха, который не смог проскочить Занузи. Выбил защитник "Порту" мяч в аут.
  • 32'
    Урибе слева из аута забросил мяч в штрафную, последовала скидка на Отавио, который с лёта из центра штрафной как следует не смог попасть! Сорвался мяч с ноги!
  • 31'
    Полчаса сыграли команды в первом тайме. "Порту" продолжает больше владеть мячом, но опасностей у ворот Алиссона в общем-то и нет.
  • Желтая карточка
    29'
    Конате сегодня уже наиграл на карточку, и вот очередной довольно жёсткий фол в виде блокировки на привёл к предупреждению. Ещё и ногу выставил защитник "Ливерпуля", так что тут без вопросов.
  • Офсайд
    28'
    Диогу Кошта ошибся, от ворот выбив мяч прямо на соперника. Последовал быстрый перевод на Салаха, которого уронили на входе в штрафную, но Мохамед находился в офсайде. Это и спасло "Порту".
  • 27'
    Быстрая атака "Ливерпуля", Салах протащил мяч по центру, выполнил то ли удар, то ли прострел в центр, в итоге после рикошета пришлось потрудиться Диогу Коште. Удалось ему подхватить мяч на выходе.
  • 26'
    Урибе справа из аута забросил мяч прямо в штрафную площадь соперника, но удалось "Ливерпулю" отбиться. Атака "Порту" продолжилась, но мяч угодил в руку Тареми. Немецкий рефери внимателен.
  • Замена
    25'
    Итак, вынужденная замена в составе "Порту". Как показал повтор, Пепе в одном из эпизодов слишком резко потянулся к мячу, в итоге и получил своё повреждение. Фабиу Кардозу появился.
  • 25'
    Серия неприятных рикошетов у ворот "Порту", Диогу Кошта умудрился попасть в голову оппоненту, выбивая мяч от ворот, но в итоге не удалось этим воспользоваться хозяевам.
  • 24'
    Пепе получил повреждение. Хромает ветеран и капитан "Порту", вовсю идёт работа на тренерской скамейке.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. "Энфилд" поёт, а вот игроки на поле не так задорно себя ведут. Ждём обострения!
  • Фол, нарушение
    21'
    Конате нарушил правила, подтолкнул в центре поля защитник "Ливерпуля" в спину Эванилсона.
  • Угловой
    20'
    Конате после подачи с угла поля выиграл верх и довольно сильный удар головой нанёс. Поймал уверенно мяч в руки Диогу Кошта, но прозвучал свисток. Нарушили правила хозяева в борьбе.
  • 19'
    Быстрая атака "Ливерпуля", Минамино забегал слева под передачу на ход, но убежать от защитника не смог, накрыл оппонент прострел Такуми.
  • 17'
    Левым флангом пошли в атаку игроки "Порту", но здорово выдвинулся Неко Уильямс и выбил мяч в аут. Неторопливо разыгрывают гости.
  • 16'
    Интересно развиваются события у нас, футболисты "Порту" смотрятся гораздо опаснее соперника, а вот "Ливерпуль" пока только вкатывается в игру.
  • 14'
    Матип после подачи от правого фланга смог пробить головой по воротам, но надёжно сыграл голкипер "Порту" Диогу Кошта. Это первый удар в створ.
  • 14'
    Нет, игра возобновилась! Нарушения правил нет, а это значит, что "Порту" упустил вернейший момент с выходом 2 в 1. Смотрим футбол дальше!
  • 13'
    И пока врачи оказывают помощь Отавио, нам крутят момент с подкатом Цимикаса, чтобы понять, чистый ли там был подкат.
  • Опасный момент
    12'
    Отавио! Какой момент гости создали! Быстрая контратака "Порту", набрал скорость по левому флангу Эванилсон, прострелил в центр на Отавио, который мог в касание переправлять мяч в створ, но помешал ему сзади Цимикас!
  • 11'
    Штрафной заработали на правом фланге игроки "Ливерпуля", Окслейд-Чемберлен длинную подачу исполнил, но гости отбились. Подбор за хозяевами, атака продолжается.
  • 10'
    Ещё одно хорошее наступление "Порту". Эванилсон слева ворвался в штрафную, пытался от Конате убежать, но защитник "Ливерпуля" всё же успел подставить ногу под удар соперника. Да ещё и мяч за лицевую от игрока гостей отлетел.
  • Опасный момент
    8'
    Опасная атака "Порту"! Отавио отобрал мяч на правом фланге, здорово навесил в центр на Тареми, который пробил головой, но Матип вовремя подставился и принял мяч на себя!
  • 7'
    Эванилсон получил неприятный толчок в спину от оппонента, но всё в порядке с форвардом "Порту", продолжает он встречу.
  • 6'
    Длинный заброс в штрафную площадь "Порту", где Пепе чуть не ошибся на приёме, и очень повезло ему, что мяч отскочил к голкиперу, а не в створ или к сопернику.
  • 5'
    Салах неплохо открывался на правом фланге, пошла на него диагональная передача из глубины поля, но здорово в подкате на перехвате сыграл Занузи.
  • 4'
    А вот и первый удар издали по воротам "Ливерпуля", Алиссон надёжно мяч в руки поймал. Не очень опасно получилось.
  • 3'
    Не самый высокий темп у нас пока получается, но "Порту" мячом владеет. Юрген Клопп вышел к бровке поля для первых подсказок своим подопечным.
  • Угловой
    2'
    Угловой заработали на правом фланге игроки "Порту". Сержиу Оливейра навесил в центральную зону, отбиваются игроки "Ливерпуля". Весьма резво гости начинают!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Ливерпуля"! В красной форме сегодня хозяева, а "Порту" сыграет в бело-синем!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Порту онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Порту

Исход игры
Ливерпуль
89.4% (143)
Ничья
8.1% (13)
Порту
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
28.1% (45)
2:1 Ливерпуль
24.4% (39)
3:1 Ливерпуль
16.9% (27)
3:0 Ливерпуль
4.4% (7)
1:0 Ливерпуль
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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