Лига чемпионов 2021-2022
30' Желтая карточкаКонате Ибраима
38' Undefined phrase: football_event_Мане Садио
76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
10
Мане
Садио
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
30'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Ливерпуль
Порту
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (1)
|1
|Фирмино Роберто
|2
|0.4
|Мане Садио
|2
|0.4
|Хендерсон Джордан
|1
|0.2
|Кейта Наби
|1
|0.2
|Жота Диогу
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|2
|0.4
|Тареми Мехди
|1
|0.2
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
Порту
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Порту
Исход игры
Ливерпуль
89.4% (143)
Ничья
8.1% (13)
Порту
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
28.1% (45)
2:1 Ливерпуль
24.4% (39)
3:1 Ливерпуль
16.9% (27)
3:0 Ливерпуль
4.4% (7)
1:0 Ливерпуль
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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