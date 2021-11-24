Урибе слева из аута забросил мяч в штрафную, последовала скидка на Отавио, который с лёта из центра штрафной как следует не смог попасть! Сорвался мяч с ноги!

В быструю атаку убегали игроки "Ливерпуля", пошла передача направо на Салаха, который не смог проскочить Занузи. Выбил защитник "Порту" мяч в аут.

Ответ "Порту", Тареми делал передачу в штрафную на ход партнёру, но получилось неточно, и мяч прикатился к Алиссону. Извинился перед партнёрами форвард гостей.

ГОЛ! Садио Мане! Тьяго из глубины поля сделал отличную передачу низом на ход Мане, который слева ворвался в штрафную площадь и эффектным ударом низом отправился мяч в дальний угол! Но всё же офсайд был у Садио.

Воспользовался главный арбитр помощью ассистентов из специальной комнаты с кучей мониторов, в итоге оказалось, что Садио Мане играл на линии офсайда, но всё же оказался в нём.

31' Полчаса сыграли команды в первом тайме. "Порту" продолжает больше владеть мячом, но опасностей у ворот Алиссона в общем-то и нет.

29' Конате сегодня уже наиграл на карточку, и вот очередной довольно жёсткий фол в виде блокировки на привёл к предупреждению. Ещё и ногу выставил защитник "Ливерпуля", так что тут без вопросов.

28' Диогу Кошта ошибся, от ворот выбив мяч прямо на соперника. Последовал быстрый перевод на Салаха, которого уронили на входе в штрафную, но Мохамед находился в офсайде. Это и спасло "Порту".

27' Быстрая атака "Ливерпуля", Салах протащил мяч по центру, выполнил то ли удар, то ли прострел в центр, в итоге после рикошета пришлось потрудиться Диогу Коште. Удалось ему подхватить мяч на выходе.

26' Урибе справа из аута забросил мяч прямо в штрафную площадь соперника, но удалось "Ливерпулю" отбиться. Атака "Порту" продолжилась, но мяч угодил в руку Тареми. Немецкий рефери внимателен.

25' Итак, вынужденная замена в составе "Порту". Как показал повтор, Пепе в одном из эпизодов слишком резко потянулся к мячу, в итоге и получил своё повреждение. Фабиу Кардозу появился.

25' Серия неприятных рикошетов у ворот "Порту", Диогу Кошта умудрился попасть в голову оппоненту, выбивая мяч от ворот, но в итоге не удалось этим воспользоваться хозяевам.

24' Пепе получил повреждение. Хромает ветеран и капитан "Порту", вовсю идёт работа на тренерской скамейке.

23' Середина первого тайма у нас идёт. "Энфилд" поёт, а вот игроки на поле не так задорно себя ведут. Ждём обострения!

21' Конате нарушил правила, подтолкнул в центре поля защитник "Ливерпуля" в спину Эванилсона.

20' Конате после подачи с угла поля выиграл верх и довольно сильный удар головой нанёс. Поймал уверенно мяч в руки Диогу Кошта, но прозвучал свисток. Нарушили правила хозяева в борьбе.

19' Быстрая атака "Ливерпуля", Минамино забегал слева под передачу на ход, но убежать от защитника не смог, накрыл оппонент прострел Такуми.

17' Левым флангом пошли в атаку игроки "Порту", но здорово выдвинулся Неко Уильямс и выбил мяч в аут. Неторопливо разыгрывают гости.

16' Интересно развиваются события у нас, футболисты "Порту" смотрятся гораздо опаснее соперника, а вот "Ливерпуль" пока только вкатывается в игру.

14' Матип после подачи от правого фланга смог пробить головой по воротам, но надёжно сыграл голкипер "Порту" Диогу Кошта. Это первый удар в створ.

14' Нет, игра возобновилась! Нарушения правил нет, а это значит, что "Порту" упустил вернейший момент с выходом 2 в 1. Смотрим футбол дальше!

13' И пока врачи оказывают помощь Отавио, нам крутят момент с подкатом Цимикаса, чтобы понять, чистый ли там был подкат.

12' Отавио! Какой момент гости создали! Быстрая контратака "Порту", набрал скорость по левому флангу Эванилсон, прострелил в центр на Отавио, который мог в касание переправлять мяч в створ, но помешал ему сзади Цимикас!

11' Штрафной заработали на правом фланге игроки "Ливерпуля", Окслейд-Чемберлен длинную подачу исполнил, но гости отбились. Подбор за хозяевами, атака продолжается.

10' Ещё одно хорошее наступление "Порту". Эванилсон слева ворвался в штрафную, пытался от Конате убежать, но защитник "Ливерпуля" всё же успел подставить ногу под удар соперника. Да ещё и мяч за лицевую от игрока гостей отлетел.

8' Опасная атака "Порту"! Отавио отобрал мяч на правом фланге, здорово навесил в центр на Тареми, который пробил головой, но Матип вовремя подставился и принял мяч на себя!

7' Эванилсон получил неприятный толчок в спину от оппонента, но всё в порядке с форвардом "Порту", продолжает он встречу.

6' Длинный заброс в штрафную площадь "Порту", где Пепе чуть не ошибся на приёме, и очень повезло ему, что мяч отскочил к голкиперу, а не в створ или к сопернику.

5' Салах неплохо открывался на правом фланге, пошла на него диагональная передача из глубины поля, но здорово в подкате на перехвате сыграл Занузи.

4' А вот и первый удар издали по воротам "Ливерпуля", Алиссон надёжно мяч в руки поймал. Не очень опасно получилось.

3' Не самый высокий темп у нас пока получается, но "Порту" мячом владеет. Юрген Клопп вышел к бровке поля для первых подсказок своим подопечным.

2' Угловой заработали на правом фланге игроки "Порту". Сержиу Оливейра навесил в центральную зону, отбиваются игроки "Ливерпуля". Весьма резво гости начинают!