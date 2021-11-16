Лига чемпионов 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Порту
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (1)
|1.25
|Фирмино Роберто
|2
|0.5
|Мане Садио
|2
|0.5
|Хендерсон Джордан
|1
|0.25
|Кейта Наби
|1
|0.25
|Жота Диогу
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|2
|0.5
|Тареми Мехди
|1
|0.25
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|1
|1
|Урибе Матеус
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
Порту
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Порту
Исход игры
Ливерпуль
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Порту
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
51.35% (19)
Нет
48.65% (18)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
41% (16)
2:1 Ливерпуль
25.6% (10)
3:1 Ливерпуль
15.4% (6)
3:0 Ливерпуль
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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