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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Порту

История личных встреч

Ливерпуль
Порту

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:5
ЛЧ
1:4
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:5
ЛЧ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 1.25
Фирмино Роберто 2 0.5
Мане Садио 2 0.5
Хендерсон Джордан 1 0.25
Кейта Наби 1 0.25
Жота Диогу 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ориги Дивок 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 2 0.5
Тареми Мехди 1 0.25
Виейра Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 1 1
Урибе Матеус 2 0
Витинью II 2 0
Оливейра Сержиу 1 0
Корона Хесус 1 0
Венделл Боргес 1 0
Груйич Марко 1 0
Диас Луис 1 0
Занузи Зайду 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2
Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
Порту
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1
Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Порту - Лион 5:3 Порту - Рома 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 13 - 5 12
2. Порту Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
3. Атлетико М Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
4. Милан Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Порту Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Милан Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ливерпуль 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Порту 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Порту
    2.02
    3.90
    3.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Порту

    Исход игры
    Ливерпуль
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Порту
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    41% (16)
    2:1 Ливерпуль
    25.6% (10)
    3:1 Ливерпуль
    15.4% (6)
    3:0 Ливерпуль
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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