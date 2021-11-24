Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Ванда Метрополитано
27' Желтая карточкаЖиру Оливье
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Атлетико М
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.6
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.2
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|0.2
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Ребич Анте
|1
|0.2
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесси Франк
|1
|1
|Жиру Оливье
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Милан
Исход игры
Атлетико М
70.5% (110)
Ничья
21.8% (34)
Милан
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
67.65% (92)
Нет
32.35% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
35.3% (55)
1:0 Атлетико М
20.5% (32)
1:1 Ничья
14.1% (22)
2:0 Атлетико М
5.1% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Атлетико М
1.9% (3)
1:2 Милан
1.9% (3)
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