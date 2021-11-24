Калюлю с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Тео в касание плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Тео попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но Эрнандес слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его в борьбе с Савичем.

Салемакерс получил передачу к линии штрафной площади с правой половины поля от Крунича, но Алексис передержал мяч и упустил момент для удара по воротам.

Жиру на половине поля соперника нарушил правила против Хименеса. Оливье конечно же нужно быть осторожнее.

34' Теперь уже Тонали с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч летел слишком долго, в итоге его перехватил Льоренте.

33' Тео с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

32' Диас выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, Облак при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

31' Тонали с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

30' Калюлю при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Салемакерсом и затем Пьер выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Эрмосо и ушёл на угловой.

29' Коке в центре поля нарушил правила против Диаса. У Браима даже бутса слетела с ноги.

28' Де Пауль из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Лемару, мяч полетел слишком сильно, в итоге его при игре на выходе перехватил Татарушану.

27' Форвард "Милана" Оливье Жиру при проходе вперёд по левой половине поля отмахнулся от Коке. За это Жиру получил жёлтую карточку.

26' Кьяер в центре поля нарушил правила против Суареса. "Атлетико" сегодня очень долго разыгрывает стандарты.

25' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Жиру по правой половине поля, мяч улетел в аут.

24' Суарес с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Романьоли головой выбил мяч подальше от своих ворот.

23' Кесси теперь уже в центре поля нарушил правила против де Пауля. "Атлетико" не стал спешить при розыгрыше мяча.

22' Кесси с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Облак забрал его в руки без всякого труда.

21' Де Пауль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

20' Диас вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Браим выполнил прострел в центр штрафной на Жиру, могло быть очень опасно, но Савич был хорош на перехвате.

19' Эрмосо с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади "Милана", защитники итальянского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

18' Карраско с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кесси и улетел в аут.

17' Савич в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение. Защитник "Атлетико" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся.

16' Тео при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Диасом и затем Эрнандес в борьбе с Савичем заработал угловой, но Славко Винчич почему-то показал, что будет удар от ворот.

15' Лемар в центре поля огрел по ногам Салемакерса. "Милан" вновь достаточно быстро разыграл стандарт.

14' Тео слишком активно боролся за мяч на половине поля "Атлетико", правила в итоге были нарушены против Коке.

13' Крунич с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, оттуда Жиру выполнил прострел в центр штрафной, где уже внимательно сыграли защитники "Атлетико", которые спокойно перехватили мяч.

12' Крунич в центре поля нарушил правила против Льоренте. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Диас с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской на Жиру, но при этом мяч полетел так, что едва не зашёл в створ, Облак далеко не всё контролировал, но всё же будет удар от ворот.

10' Де Пауль нарушил правила в центре поля против Кесси. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт.

9' Суарес с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Тео сыграл внимательно и спокойно перехватил мяч.

8' Диас прошёл практически по центру к радиусу штрафной площади и затем Браим пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

7' Кьяер из центра поля выполнил заброс на ход Калюлю по правому флангу, Пьер сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

6' Из глубины поля последовал заброс на левую половину поля к штрафной площади "Милана", Суарес головой сбросил мяч на Карраско, который оказался в небольшом офсайде.

5' Салемакерс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Хименеса.

4' Поднялся Тео, вроде бы с фланговым защитником "Милана" всё нормально и он готов продолжать игру.

3' Сразу же Балло-Туре отправился разминаться у "Милана", а с Тео пока работают врачи итальянского клуба.

2' Коке сразу же в центре поля нарушил правила против Тео. Фланговый защитник "Милана" при этом неудачно упал и получил небольшое повреждение.