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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Милан
0'
27' Желтая карточка
Жиру Оливье
39'
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
9
Жиру
Оливье
Атлетико М
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Жиру Оливье

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
4:1
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.6
Суарес Луис 1 (1) 0.2
Коке Хорхе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.2
Леау Рафаэл 1 0.2
Ребич Анте 1 0.2
Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Жиру Оливье 2 0
Томори Фикайо 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Порту 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 6 6
3. Атлетико М 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
4. Милан 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Порту 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Милан 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Порту 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Милан 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Жиру на половине поля соперника нарушил правила против Хименеса. Оливье конечно же нужно быть осторожнее. 
  • 38'
    Салемакерс получил передачу к линии штрафной площади с правой половины поля от Крунича, но Алексис передержал мяч и упустил момент для удара по воротам. 
  • 37'
    Тео попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но Эрнандес слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его в борьбе с Савичем. 
  • Опасный момент
    36'
    Калюлю с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Тео в касание плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Гризманн в центре поля нарушил правила против Диаса. Кесси быстро разыграл стандарт. 
  • 34'
    Теперь уже Тонали с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч летел слишком долго, в итоге его перехватил Льоренте. 
  • 33'
    Тео с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 32'
    Диас выполнил неудачный заброс к левому углу вратарской, Облак при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • Угловой
    31'
    Тонали с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 30'
    Калюлю при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Салемакерсом и затем Пьер выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Эрмосо и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Коке в центре поля нарушил правила против Диаса. У Браима даже бутса слетела с ноги. 
  • 28'
    Де Пауль из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Лемару, мяч полетел слишком сильно, в итоге его при игре на выходе перехватил Татарушану. 
  • Желтая карточка
    27'
    Форвард "Милана" Оливье Жиру при проходе вперёд по левой половине поля отмахнулся от Коке. За это Жиру получил жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кьяер в центре поля нарушил правила против Суареса. "Атлетико" сегодня очень долго разыгрывает стандарты. 
  • 25'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Жиру по правой половине поля, мяч улетел в аут. 
  • 24'
    Суарес с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Романьоли головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Кесси теперь уже в центре поля нарушил правила против де Пауля. "Атлетико" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Кесси с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Облак забрал его в руки без всякого труда. 
  • Опасный момент
    21'
    Де Пауль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 20'
    Диас вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Браим выполнил прострел в центр штрафной на Жиру, могло быть очень опасно, но Савич был хорош на перехвате. 
  • 19'
    Эрмосо с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади "Милана", защитники итальянского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 18'
    Карраско с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Кесси и улетел в аут. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Савич в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение. Защитник "Атлетико" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. 
  • Судья
    16'
    Тео при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Диасом и затем Эрнандес в борьбе с Савичем заработал угловой, но Славко Винчич почему-то показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Лемар в центре поля огрел по ногам Салемакерса. "Милан" вновь достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Тео слишком активно боролся за мяч на половине поля "Атлетико", правила в итоге были нарушены против Коке. 
  • 13'
    Крунич с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, оттуда Жиру выполнил прострел в центр штрафной, где уже внимательно сыграли защитники "Атлетико", которые спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Крунич в центре поля нарушил правила против Льоренте. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    11'
    Диас с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской на Жиру, но при этом мяч полетел так, что едва не зашёл в створ, Облак далеко не всё контролировал, но всё же будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Де Пауль нарушил правила в центре поля против Кесси. Игроки "Милана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 9'
    Суарес с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Тео сыграл внимательно и спокойно перехватил мяч. 
  • 8'
    Диас прошёл практически по центру к радиусу штрафной площади и затем Браим пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 7'
    Кьяер из центра поля выполнил заброс на ход Калюлю по правому флангу, Пьер сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Офсайд
    6'
    Из глубины поля последовал заброс на левую половину поля к штрафной площади "Милана", Суарес головой сбросил мяч на Карраско, который оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Салемакерс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Атлетико", правила были нарушены против Хименеса. 
  • 4'
    Поднялся Тео, вроде бы с фланговым защитником "Милана" всё нормально и он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Сразу же Балло-Туре отправился разминаться у "Милана", а с Тео пока работают врачи итальянского клуба. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Коке сразу же в центре поля нарушил правила против Тео. Фланговый защитник "Милана" при этом неудачно упал и получил небольшое повреждение. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милану" в Мадриде обязательно нужно переигрывать "Атлетико" и при этом рассчитывать, что "Ливерпуль" на своём поле переиграет "Порту", только так у команды Стефано Пиоли останутся шансы побороться хотя бы за третье место в группе В. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Милан онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Милан

Исход игры
Атлетико М
70.5% (110)
Ничья
21.8% (34)
Милан
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (70)
Меньше
48.53% (66)
Обе команды забьют
Да
67.65% (92)
Нет
32.35% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
35.3% (55)
1:0 Атлетико М
20.5% (32)
1:1 Ничья
14.1% (22)
2:0 Атлетико М
5.1% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Атлетико М
1.9% (3)
1:2 Милан
1.9% (3)
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