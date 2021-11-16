Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.75
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.25
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|0.25
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|Ребич Анте
|1
|0.25
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кесси Франк
|1
|1
|Томори Фикайо
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Порту
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М - Милан
Исход игры
Атлетико М
69.2% (27)
Ничья
25.6% (10)
Милан
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
53.8% (21)
1:1 Ничья
20.5% (8)
1:0 Атлетико М
12.8% (5)
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