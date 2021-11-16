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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Атлетико М
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
4:1
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.75
Суарес Луис 1 (1) 0.25
Коке Хорхе 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.25
Леау Рафаэл 1 0.25
Ребич Анте 1 0.25
Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кесси Франк 1 1
Томори Фикайо 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 13 - 5 12
2. Порту Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
3. Атлетико М Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
4. Милан Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Порту Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Атлетико М Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Милан Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Порту Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Милан Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Атлетико М 69.2% (27)
    X 25.6% (10)
    Милан 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Милан
    1.70
    4.30
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Атлетико М - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Милан

    Исход игры
    Атлетико М
    69.2% (27)
    Ничья
    25.6% (10)
    Милан
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    53.8% (21)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    1:0 Атлетико М
    12.8% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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