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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
29' Желтая карточка
Костанза Фернандо
0:1
30' Гол
Алаба Давид
39'
30
Атанасиадис
Гиоргос
13
Костанза
Фернандо
2
Арболеда
Данило
55
Дуланто
Густаво
15
Кристиано
31
Тилль
Себастьян
21
Аддо
Эдмонд
77
Бруно
V
22
Коловос
Димитрис
10
Кастаньеда
Франк
9
Траоре
Адама
VII
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Шериф
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

29'
Костанза Фернандо
 
30'
0:1
Алаба Давид

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Шериф
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.4
Траоре Адама VII 2 0.4
Янсане Момо 1 0.2
Яхшибоев Джасурбек 1 0.2
Кристиано 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 4 (1) 0.8
Винисиус Жуниор 2 0.4
Родриго 2 0.4
Алаба Давид 1 0.2
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Костанза Фернандо 2 0
Аддо Эдмонд 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Арболеда Данило 1 0
Кристиано 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Менди Ферлан 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2
Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Шериф 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 0 1 4 1 - 11 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Шериф 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шериф 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 39'
    В контратаку 4 в 4 убежали хозяева, получив пространство в центре, однако ничего опасного не создали - последовала передача на правый фланг, потом навес на левый, далее скидка в центр и неточный удар Тилля. 
  • 38'
    Менди получил мяч на левом фланге, потом сместился в центр и выполнил пас в штрафную, но никто из партнёров рывок не совершил. 
  • 37'
    После забитого гола "Реал" уже не так активно идёт в атаку. Больше старается владеть мячом, выжидая ошибки оппонента, которому рано или поздно придётся раскрываться. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Кристиано подключился к атаке и вступил в отбор мяча, но успеха не добился, а лишь правила нарушил, уронив Родриго. 
  • 34'
    Ввели хозяева мяч в игру из аута, далее последовала передача на линию штрафной на Себастьяна Тилля, который нанёс удар и в створ попал, но Тибо Куртуа справился. 
  • 33'
    "Шериф" и не думает грустить, а сразу же отправляется к чужим воротам левым флангом и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • Описание гола
    32'
    Гол. 0-1. Алаба. Стандартное положение помогает мадридскому "Реалу" открыть счёт. Алаба пробил с левой - Кристиано сыграл ногой, чем лишь помешал своему вратарю, изменив траекторию полёта. 
  • Желтая карточка
    31'
    Не повезло сейчас хозяевам, а Костанзе в частности - выполнил передачу на левый фланг, после чего въехал в ноги Каземиро по инерции. Штрафной судья назначил, да ещё и жёлтую показал. 
  • 30'
    Провалился центр поля у "Реала", что позволило "Шерифу" беспрепятственно перейти на чужую половину поля и даже выполнить подачу, которая стала лёгкой добычей для "сливочных". 
  • 29'
    Модрич сместился на левый фланг, с которого и совершил рывок в штрафную - Бензема увидел и отдал, но передача не прошла, мяч застрял в ногах соперников. 
  • Офсайд
    28'
    Только мы сказали, что "Шериф" не атакует, как он сразу добрался до штрафной площадки, но обошёлся без остроты - в офсайд попал. 
  • 27'
    Давненько не видели мы в атаке хозяев, которые очень мощно провели первые 10-15 минут, а потом стали всё меньше и меньше встречаться с игровым снарядом. Сейчас "Реал" целиком и полностью владеет инициативой. 
  • Опасный момент
    25'
    Отбились хозяева после исполнения соперником углового с правого фланга, но гости оставили за собой подбор и продолжили атаку - Бензема навесил на правый край штрафной на Родриго, затем получил пас в ответ и пробил с линии вратарской головой, отправив мяч на трибуны. 
  • Угловой
    24'
    На правом крае штрафной площадки Родриго показал дриблинг, уйдя от четверых оппонентов, но всё-таки был остановлен - Дуланто, выбившим мяч на корнер. 
  • 23'
    Алаба навесил в центр штрафной на Винисиуса, который даже не стал бороться за мяч, так как понимал, что соперник находится в лучшей позиции и наверняка игровой снаряд перехватит. 
  • 22'
    При помощи длинной передачи со своей половины поля "Шериф" попытался провести атаку, но не вышло, борьба на втором этаже осталась за гостями. 
  • 21'
    Очередное противостояние Кастаньеды и Родриго мы увидели на правом фланге атаки, в котором успешнее оказался Франк, отобрав мяч у оппонента без фола. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Адама Траоре безуспешно поборолся за мяч с Эдером Милитао на левом фланге, уронив соперника на газон. 
  • Опасный момент
    18'
    Карвахаль простреливает в штрафную с правого фланга - Родриго бьёт в касание в левый угол, но Атанасиадис справляется, сначала отражая мяч перед собой, а потом и накрывая его. 
  • Угловой
    17'
    Тони Кроос выполнил навес с угла поля - отправил мяч в центр штрафной, где воздух сумели выиграть хозяева. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Родриго ушёл от Кастаньеды на правом фланге, но Франк не сдался, сбив соперника. 
  • Угловой
    15'
    Себастьян Тилль теперь исполнил корнер с левого фланга, который не стал проблемой для "сливочных" - вынесли мяч на чужую половину поля. 
  • 14'
    Снова Тилль навесил, на сей раз на дальнюю штангу - Арболеда сумел выиграть воздух и добрался до мяча, но удар не получился, лишь вверх отправил игровой снаряд, а потом его вынесли защитники "Реала". 
  • Фол, нарушение
    13'
    Адама Траоре попытался прорваться в штрафную площадь с левого фланга - не удалось, зато стандарт заработал, так как Алаба его сбил. 
  • 12'
    Карвахаль открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, но далеко его отпустил, чем и воспользовался Кастаньеда. 
  • Офсайд
    11'
    Кроос принимает мяч перед штрафной площадкой, убирает на замахе соперника и пробивает - Атанасиадис отбивает перед собой, после чего Бензема добивает, но из офсайда. 
  • Опасный момент
    10'
    Родриго врывается в штрафную площадку с правого фланга и катит на дальнюю штангу на Бензема, но вовремя вмешивается Арболеда и пас перехватывает. Далее мяч отскочил к Родриго и он пробил - в соперника попал. 
  • 9'
    Модрич выполнил передачу на левый фланг на ход Винисиусу, которого сумели опередить защитники "Шерифа", находящиеся ближе к мячу. 
  • 7'
    Надёжно хозяева действуют на левом фланге обороны, останавливая наступление "Реала" при помощи выноса мяча за боковую линию. 
  • 6'
    Костанза добрался до лицевой линии на правом фланге, а потом навесил - попал в соперника, потом круглый коснулся самого Фернандо и ушёл за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    5'
    На правом фланге "Шериф" заработал штрафной. Тилль навесил на ближнюю штангу и нашёл голову Карвахаля, от которой мяч ушёл в аут. 
  • 4'
    Винисиус подключил к атаке Менди, который выполнил подачу с левого фланга, но партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Очень активно начинает "Шериф", не позволяя "Реалу" перейти на свою половину поля. Теперь правым краем подопечные Юрия Вернидуба провели атаку и выполнили подачу - "сливочные" отбились, а потом против них были нарушены правила. 
  • 2'
    Первую атаку попытались провести хозяева, левым флангом, но допустили ошибку в передаче, отправив мяч за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток - поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Шериф 0:1 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Шериф 0:1 Реал Мадрид

Исход игры
Шериф
11.2% (20)
Ничья
6.7% (12)
Реал Мадрид
82.1% (147)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
21.2% (38)
1:3 Реал Мадрид
17.9% (32)
1:2 Реал Мадрид
14.5% (26)
0:3 Реал Мадрид
10.1% (18)
0:1 Реал Мадрид
2.8% (5)
1:5 Реал Мадрид
2.2% (4)
1:1 Ничья
2.2% (4)
0:4 Реал Мадрид
2.2% (4)
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