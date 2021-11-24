Ввели хозяева мяч в игру из аута, далее последовала передача на линию штрафной на Себастьяна Тилля, который нанёс удар и в створ попал, но Тибо Куртуа справился.

Кристиано подключился к атаке и вступил в отбор мяча, но успеха не добился, а лишь правила нарушил, уронив Родриго.

После забитого гола "Реал" уже не так активно идёт в атаку. Больше старается владеть мячом, выжидая ошибки оппонента, которому рано или поздно придётся раскрываться.

Менди получил мяч на левом фланге, потом сместился в центр и выполнил пас в штрафную, но никто из партнёров рывок не совершил.

В контратаку 4 в 4 убежали хозяева, получив пространство в центре, однако ничего опасного не создали - последовала передача на правый фланг, потом навес на левый, далее скидка в центр и неточный удар Тилля.

33' "Шериф" и не думает грустить, а сразу же отправляется к чужим воротам левым флангом и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

32' Гол. 0-1. Алаба. Стандартное положение помогает мадридскому "Реалу" открыть счёт. Алаба пробил с левой - Кристиано сыграл ногой, чем лишь помешал своему вратарю, изменив траекторию полёта.

31' Не повезло сейчас хозяевам, а Костанзе в частности - выполнил передачу на левый фланг, после чего въехал в ноги Каземиро по инерции. Штрафной судья назначил, да ещё и жёлтую показал.

30' Провалился центр поля у "Реала", что позволило "Шерифу" беспрепятственно перейти на чужую половину поля и даже выполнить подачу, которая стала лёгкой добычей для "сливочных".

29' Модрич сместился на левый фланг, с которого и совершил рывок в штрафную - Бензема увидел и отдал, но передача не прошла, мяч застрял в ногах соперников.

28' Только мы сказали, что "Шериф" не атакует, как он сразу добрался до штрафной площадки, но обошёлся без остроты - в офсайд попал.

27' Давненько не видели мы в атаке хозяев, которые очень мощно провели первые 10-15 минут, а потом стали всё меньше и меньше встречаться с игровым снарядом. Сейчас "Реал" целиком и полностью владеет инициативой.

25' Отбились хозяева после исполнения соперником углового с правого фланга, но гости оставили за собой подбор и продолжили атаку - Бензема навесил на правый край штрафной на Родриго, затем получил пас в ответ и пробил с линии вратарской головой, отправив мяч на трибуны.

24' На правом крае штрафной площадки Родриго показал дриблинг, уйдя от четверых оппонентов, но всё-таки был остановлен - Дуланто, выбившим мяч на корнер.

23' Алаба навесил в центр штрафной на Винисиуса, который даже не стал бороться за мяч, так как понимал, что соперник находится в лучшей позиции и наверняка игровой снаряд перехватит.

22' При помощи длинной передачи со своей половины поля "Шериф" попытался провести атаку, но не вышло, борьба на втором этаже осталась за гостями.

21' Очередное противостояние Кастаньеды и Родриго мы увидели на правом фланге атаки, в котором успешнее оказался Франк, отобрав мяч у оппонента без фола.

20' Адама Траоре безуспешно поборолся за мяч с Эдером Милитао на левом фланге, уронив соперника на газон.

18' Карвахаль простреливает в штрафную с правого фланга - Родриго бьёт в касание в левый угол, но Атанасиадис справляется, сначала отражая мяч перед собой, а потом и накрывая его.

17' Тони Кроос выполнил навес с угла поля - отправил мяч в центр штрафной, где воздух сумели выиграть хозяева.

16' Родриго ушёл от Кастаньеды на правом фланге, но Франк не сдался, сбив соперника.

15' Себастьян Тилль теперь исполнил корнер с левого фланга, который не стал проблемой для "сливочных" - вынесли мяч на чужую половину поля.

14' Снова Тилль навесил, на сей раз на дальнюю штангу - Арболеда сумел выиграть воздух и добрался до мяча, но удар не получился, лишь вверх отправил игровой снаряд, а потом его вынесли защитники "Реала".

13' Адама Траоре попытался прорваться в штрафную площадь с левого фланга - не удалось, зато стандарт заработал, так как Алаба его сбил.

12' Карвахаль открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, но далеко его отпустил, чем и воспользовался Кастаньеда.

11' Кроос принимает мяч перед штрафной площадкой, убирает на замахе соперника и пробивает - Атанасиадис отбивает перед собой, после чего Бензема добивает, но из офсайда.

10' Родриго врывается в штрафную площадку с правого фланга и катит на дальнюю штангу на Бензема, но вовремя вмешивается Арболеда и пас перехватывает. Далее мяч отскочил к Родриго и он пробил - в соперника попал.

9' Модрич выполнил передачу на левый фланг на ход Винисиусу, которого сумели опередить защитники "Шерифа", находящиеся ближе к мячу.

7' Надёжно хозяева действуют на левом фланге обороны, останавливая наступление "Реала" при помощи выноса мяча за боковую линию.

6' Костанза добрался до лицевой линии на правом фланге, а потом навесил - попал в соперника, потом круглый коснулся самого Фернандо и ушёл за пределы поля.

5' На правом фланге "Шериф" заработал штрафной. Тилль навесил на ближнюю штангу и нашёл голову Карвахаля, от которой мяч ушёл в аут.

4' Винисиус подключил к атаке Менди, который выполнил подачу с левого фланга, но партнёров не нашёл.

3' Очень активно начинает "Шериф", не позволяя "Реалу" перейти на свою половину поля. Теперь правым краем подопечные Юрия Вернидуба провели атаку и выполнили подачу - "сливочные" отбились, а потом против них были нарушены правила.

2' Первую атаку попытались провести хозяева, левым флангом, но допустили ошибку в передаче, отправив мяч за боковую линию.