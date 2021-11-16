Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Шериф
История личных встреч
Шериф
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Себастьян
|2
|0.5
|Траоре Адама VII
|2
|0.5
|Янсане Момо
|1
|0.25
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.25
|Кристиано
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|4 (1)
|1
|Винисиус Жуниор
|2
|0.5
|Родриго
|2
|0.5
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Аддо Эдмонд
|2
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Костанза Фернандо
|1
|0
|Арболеда Данило
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2
Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Шериф
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шериф - Реал Мадрид
Исход игры
Шериф
7.5% (3)
Ничья
7.5% (3)
Реал Мадрид
85% (34)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
51.35% (19)
Нет
48.65% (18)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
22.5% (9)
0:3 Реал Мадрид
22.5% (9)
1:3 Реал Мадрид
17.5% (7)
1:2 Реал Мадрид
12.5% (5)
1:1 Ничья
7.5% (3)
1:5 Реал Мадрид
5% (2)
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