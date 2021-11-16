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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Шериф
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Себастьян 2 0.5
Траоре Адама VII 2 0.5
Янсане Момо 1 0.25
Яхшибоев Джасурбек 1 0.25
Кристиано 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 4 (1) 1
Винисиус Жуниор 2 0.5
Родриго 2 0.5
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Аддо Эдмонд 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Кожокару Максим 1 0
Костанза Фернандо 1 0
Арболеда Данило 1 0
Кристиано 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Менди Ферлан 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2
Шериф - Заря Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0 Заря Бельцы - Шериф 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Шериф - Динамо-Авто 7:1 Црвена Звезда - Шериф 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Шериф Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Шериф 7.5% (3)
    X 7.5% (3)
    Реал Мадрид 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Реал Мадрид
    11.76
    7.00
    1.28
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Шериф - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Реал Мадрид

    Исход игры
    Шериф
    7.5% (3)
    Ничья
    7.5% (3)
    Реал Мадрид
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    22.5% (9)
    0:3 Реал Мадрид
    22.5% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    17.5% (7)
    1:2 Реал Мадрид
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    1:5 Реал Мадрид
    5% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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