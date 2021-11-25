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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
1:1
Перерыв

Стадион:
Генк
0'
1:0
35' Гол
Менало Лука
1:1
45' Гол
Угбо Ике
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
37
Шутало
Йосип
28
Теофил-Катерин
Кевин
38
Франич
Бартол
7
Иванушец
Лука
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
70
Менало
Лука
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
20
Эйтинг
Карел
8
Хейнен
Бриан
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
7
Ито
Дзюнъя
Динамо Загреб
4-4-2
Генк
4-3-3

Ход матча

35'
Менало Лука
(Теофил-Катерин Кевин)
1:0
45'
1:1
Угбо Ике

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Динамо Загреб
Генк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 3 (2) 0.6
Оршич Мислав 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Менало Лука 1 0.2
Комнен Андрич 1 0.2
Шутало Йосип 1 0.2
Теофил-Катерин Кевин 0 0
Франич Бартол 0 0
Булат Марко 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 1 0.2
Пейнтсил Джозеф 1 0.2
Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофил-Катерин Кевин 1 0
Мишич Йосип 1 0
Комнен Андрич 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 1 1
Торстведт Кристиан 2 0
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Лукуми Джон 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2
Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Динамо Загреб 1:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
3. Генк 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
4. Рапид Вена 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Динамо Загреб 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Рапид Вена 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Генк 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Генк 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Динамо Загреб 1:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Рапид Вена 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Угбо Ике бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Менало Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Динамо Загреб 83.2% (114)
X 13.9% (19)
Генк 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Генк
2.35
3.85
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Загреб 1:1 Генк онлайн


Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:1 Генк

Исход игры
Динамо Загреб
83.1% (113)
Ничья
14% (19)
Генк
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.65% (86)
Меньше
34.35% (45)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
51.5% (70)
1:0 Динамо Загреб
14% (19)
1:1 Ничья
11% (15)
2:0 Динамо Загреб
7.4% (10)
3:1 Динамо Загреб
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Генк
2.2% (3)
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