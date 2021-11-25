Лига Европы 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Максимир
1:0
35' ГолМенало Лука
1:1
45' ГолУгбо Ике
37
Шутало
Йосип
27
Мишич
Йосип
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
90 Чоп ДуйеНападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
35'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Динамо Загреб
Генк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|3 (2)
|0.6
|Оршич Мислав
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Комнен Андрич
|1
|0.2
|Шутало Йосип
|1
|0.2
|Теофил-Катерин Кевин
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Булат Марко
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|1
|0.2
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.2
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2
Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Динамо Загреб
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Генк
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|Рапид Вена
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:1 Генк
Исход игры
Динамо Загреб
83.1% (113)
Ничья
14% (19)
Генк
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.65% (86)
Меньше
34.35% (45)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
51.5% (70)
1:0 Динамо Загреб
14% (19)
1:1 Ничья
11% (15)
2:0 Динамо Загреб
7.4% (10)
3:1 Динамо Загреб
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Генк
2.2% (3)
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