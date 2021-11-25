Лига Европы 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Максимир
1:0
35' ГолМенало Лука
1:1
45' ГолУгбо Ике
73' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
83' Желтая карточкаПресиадо Анхело
37
Шутало
Йосип
27
Мишич
Йосип
70
Менало
Лука
99
Оршич
Мислав
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
21
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
90 Чоп ДуйеНападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
35'
45'
1:1
73'
76'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Динамо Загреб
Генк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|3 (2)
|0.6
|Оршич Мислав
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Комнен Андрич
|1
|0.2
|Шутало Йосип
|1
|0.2
|Теофил-Катерин Кевин
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Булат Марко
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угбо Ике
|1
|0.2
|Онуачу Пол
|1
|0.2
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.2
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2
Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 3:3 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 8:0 Генк - Динамо Загреб 0:3 Славен - Динамо Загреб 1:4 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Динамо Загреб - Шибеник 2:0 Осиек - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 1:0 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Динамо Загреб - ХНК Горица 1:0 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1
Генк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6
Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|3.
|Генк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Генк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:1 Генк
Исход игры
Динамо Загреб
83.2% (114)
Ничья
13.9% (19)
Генк
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (87)
Меньше
34.09% (45)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
51.8% (71)
1:0 Динамо Загреб
13.9% (19)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Динамо Загреб
7.3% (10)
3:1 Динамо Загреб
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Генк
2.2% (3)
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