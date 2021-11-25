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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
0:0
Перерыв

Стадион:
Лудогорец
0'
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
25
Эракович
Страхиня
15
Драгович
Александр
6
Панков
Радован
55
Срнич
Славолюб
18
Петрович
Ньегош
8
Канга
Каку
10
Катай
Александар
4
Иванич
Мирко
9
Павков
Милан
1
Падт
Серджио
22
Икоко
Джордан
5
Терзиев
Георги
30
Пластун
Игорь
6
Пинас
Шакилль
8
Гонсалвеш
Клод
25
Баджи
Стефан
13
Чибота
Мавис
64
Янков
Доминик
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
Црвена Звезда
4-2-3-1
Лудогорец
4-2-3-1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Црвена Звезда
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЧ
2:4
ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Каку 1 0.2
Родич Милан 1 0.2
Иванич Мирко 1 0.2
Катай Александар 1 (1) 0.2
Дьони Лои 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.2
Пластун Игорь 1 0.2
Сотириу Пиерос 1 0.2
Янков Доминик 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Дегенек Милош 0 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Крстичич Ненад 1 0
Катай Александар 1 0
Канга Каку 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Дьони Лои 1 0
Petar Stanic 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Сантана Алекс 2 0
Пластун Игорь 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жосуэ Са 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3
Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Брага - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Берое 2:0
Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1 Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
4. Лудогорец 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Лудогорец 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    1 минуту добавил судья. Ничего она не изменила. Перерыв.
  • 44'
    Последняя минута основного времени первого тайма пошла.
  • 42'
    Перевод на правый угол штрафной площади гостей, Гаич в касание хотел перебросить соперника и уйти от него. Не вышло.
  • Угловой
    41'
    Угловой удар заработали хозяева. Иванич пробил с 20-ти метров. Падт отразил удар, но неудачно, мяч ушёл на корнер.
  • 40'
    По правому краю организовали атаку хозяева, прострел с края пошёл, но замкнуть некому.
  • 38'
    Пластун сзади напрыгнул на соперника, но ничего не заработал. А можно было и карточку дать. Для разнообразия.
  • 35'
    Последние десять минут в первом тайме у нас осталось играть. Передача назад на Боряна (первый раз за тайм пишу фамилию голкипера)...
  • 33'
    Возле центрального круга гости, перевод на левый край на капитана Десподова, тот резко ушёл в сторону и также резко мяч потерял.
  • 32'
    Можно почитать анекдоты пока что ли? Совсем без моментов. Давно я таких матчей не видел.
  • 31'
    По левому краю в атаку пошли хозяева, перевод по флангу, но ничего опасного.
  • 30'
    Четверть часа до конца первого тайма. "Црвена Звезда" из обороны выходит.
  • 28'
    Попытка разобраться с соперником в 30-ти метрах от ворот для хозяев не увенчалась успехом.
  • 26'
    Гаич с мячом, передача на угол штрафной площади на Петровича. Мягко в чужие владения он пытался сыграть, не вышло.
  • 25'
    Даже не знаю, что еще сказать. Теперь через правый край попытка хозяев зайти в чужие владения. Заканчивается всё традиционной потерей.
  • 23'
    "Лудогорец" редко когда даже центр поля переходит, обычно он там просто перепасовывается.
  • 22'
    На своей половине поля с мячом игроки "Црвены Звезды", передача налево на Срнича, тот дальше по краю ... И очередная потеря.
  • 21'
    Чибота с мячом в центральном круге, осмотрелся, передачу выдать не удалось на партнёра.
  • 20'
    Почте середина первого тайма. Пас на левый край, мяч потерян. Новый прорыв по левому краю, на этот раз Срнич пытался уйти по флангу, но мяч потерян.
  • 18'
    Из обороны начали атаку игроки "Црвены Звезды", перевод на левый край последовал, возвращение в оборону.
  • 16'
    Без жесткости и всё время в центре. Не пора ли переходить к активным действиям? Пока что очередной аут для хозяев.
  • 14'
    Очень много времени команды проводят в центре поля. Перевод в линию атаки последовал, но завладеть мячом у Петровича не вышло. От ворот разыграет "Лудогорец".
  • 13'
    Петрович сыграл на Срнича, тот дальше на левый край. Передача на правый край пошла, где уже готовы для развития атаки сербы, но гости пока что неплохо обороняются.
  • 11'
    Без ударов по воротам у нас. А уже пора бы что-то опасное командам придумать. "Лудогорец" гоняет мяч с фланга на фланг.
  • 10'
    Десять минут сыграли команды. "Црвена Звезда" сбавила стартовый пыл. Команда пока что аккуратно играет. На кону выход в следующую стадию Лиги Европы.
  • 8'
    Пока всё спокойно в нашей игре. У "Локомотива", где появился самый юный голкипер-дебютант из России, также по нулям.
  • 7'
    Панков вводит мяч в игру, перевод в центр поля на Драговича, который мяч потерял, а следом пошёл в жёсткий отбор.
  • 6'
    Аут на правом фланге бросили игроки "Црвены Звезды", Гаич мяч ввёл в игру. Перевод к 11-метровой отметке последовал, но зацепиться за него не удалось.
  • 5'
    Для "Лудогорца" сегодня последний шанс зацепиться за Лигу Конференций. Поражение не оставляет надежд команде на Евровесну.
  • 4'
    "Црвена Звезда" снова в атаке. По левому краю им удалось пройти, последовал прострел в центр. Замкнуть некому.
  • 3'
    Угловой удар заработали хозяева, пошла подача на ближнюю штангу, скидка и удар Панкова мимо ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка "Црвена Звезда" - "Лудогорец". Комментировать его буду я, Константин Лицин.
    • Прогнозы 139
    Црвена Звезда 89.2% (124)
    X 8.6% (12)
    Лудогорец 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Лудогорец
    1.57
    5.55
    9.00
    Все Коэффициенты
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Црвена Звезда 0:0 Лудогорец онлайн


Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:0 Лудогорец

Исход игры
Црвена Звезда
89.2% (124)
Ничья
8.6% (12)
Лудогорец
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
36% (50)
2:0 Црвена Звезда
23.7% (33)
1:0 Црвена Звезда
18% (25)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:1 Црвена Звезда
4.3% (6)
3:0 Црвена Звезда
2.2% (3)
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