По правому краю организовали атаку хозяева, прострел с края пошёл, но замкнуть некому.

Угловой удар заработали хозяева. Иванич пробил с 20-ти метров. Падт отразил удар, но неудачно, мяч ушёл на корнер.

Перевод на правый угол штрафной площади гостей, Гаич в касание хотел перебросить соперника и уйти от него. Не вышло.

1 минуту добавил судья. Ничего она не изменила. Перерыв.

38' Пластун сзади напрыгнул на соперника, но ничего не заработал. А можно было и карточку дать. Для разнообразия.

35' Последние десять минут в первом тайме у нас осталось играть. Передача назад на Боряна (первый раз за тайм пишу фамилию голкипера)...

33' Возле центрального круга гости, перевод на левый край на капитана Десподова, тот резко ушёл в сторону и также резко мяч потерял.

32' Можно почитать анекдоты пока что ли? Совсем без моментов. Давно я таких матчей не видел.

31' По левому краю в атаку пошли хозяева, перевод по флангу, но ничего опасного.

30' Четверть часа до конца первого тайма. "Црвена Звезда" из обороны выходит.

28' Попытка разобраться с соперником в 30-ти метрах от ворот для хозяев не увенчалась успехом.

26' Гаич с мячом, передача на угол штрафной площади на Петровича. Мягко в чужие владения он пытался сыграть, не вышло.

25' Даже не знаю, что еще сказать. Теперь через правый край попытка хозяев зайти в чужие владения. Заканчивается всё традиционной потерей.

23' "Лудогорец" редко когда даже центр поля переходит, обычно он там просто перепасовывается.

22' На своей половине поля с мячом игроки "Црвены Звезды", передача налево на Срнича, тот дальше по краю ... И очередная потеря.

21' Чибота с мячом в центральном круге, осмотрелся, передачу выдать не удалось на партнёра.

20' Почте середина первого тайма. Пас на левый край, мяч потерян. Новый прорыв по левому краю, на этот раз Срнич пытался уйти по флангу, но мяч потерян.

18' Из обороны начали атаку игроки "Црвены Звезды", перевод на левый край последовал, возвращение в оборону.

16' Без жесткости и всё время в центре. Не пора ли переходить к активным действиям? Пока что очередной аут для хозяев.

14' Очень много времени команды проводят в центре поля. Перевод в линию атаки последовал, но завладеть мячом у Петровича не вышло. От ворот разыграет "Лудогорец".

13' Петрович сыграл на Срнича, тот дальше на левый край. Передача на правый край пошла, где уже готовы для развития атаки сербы, но гости пока что неплохо обороняются.

11' Без ударов по воротам у нас. А уже пора бы что-то опасное командам придумать. "Лудогорец" гоняет мяч с фланга на фланг.

10' Десять минут сыграли команды. "Црвена Звезда" сбавила стартовый пыл. Команда пока что аккуратно играет. На кону выход в следующую стадию Лиги Европы.

8' Пока всё спокойно в нашей игре. У "Локомотива", где появился самый юный голкипер-дебютант из России, также по нулям.

7' Панков вводит мяч в игру, перевод в центр поля на Драговича, который мяч потерял, а следом пошёл в жёсткий отбор.

6' Аут на правом фланге бросили игроки "Црвены Звезды", Гаич мяч ввёл в игру. Перевод к 11-метровой отметке последовал, но зацепиться за него не удалось.

5' Для "Лудогорца" сегодня последний шанс зацепиться за Лигу Конференций. Поражение не оставляет надежд команде на Евровесну.

4' "Црвена Звезда" снова в атаке. По левому краю им удалось пройти, последовал прострел в центр. Замкнуть некому.

3' Угловой удар заработали хозяева, пошла подача на ближнюю штангу, скидка и удар Панкова мимо ворот.