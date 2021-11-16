Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Райко Митич
История личных встреч
Црвена Звезда
Лудогорец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Каку
|1
|0.25
|Родич Милан
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|1
|0.25
|Катай Александар
|1 (1)
|0.25
|Дьони Лои
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Пластун Игорь
|1
|0.25
|Сотириу Пиерос
|1
|0.25
|Янков Доминик
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гобелич Марко
|1
|1
|Иванич Мирко
|2
|0
|Павков Милан
|2
|0
|Дегенек Милош
|0
|1
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Крстичич Ненад
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|Сантана Алекс
|2
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Кафумана Шоу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3
Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Брага - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Берое 2:0
Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1 Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Лудогорец
Исход игры
Црвена Звезда
83.7% (36)
Ничья
14% (6)
Лудогорец
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
44.2% (19)
2:0 Црвена Звезда
18.6% (8)
1:1 Ничья
14% (6)
1:0 Црвена Звезда
14% (6)
3:1 Црвена Звезда
4.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!