  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
 
Позже

Стадион:
Лудогорец

История личных встреч

Црвена Звезда
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЧ
2:4
ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Каку 1 0.25
Родич Милан 1 0.25
Иванич Мирко 1 0.25
Катай Александар 1 (1) 0.25
Дьони Лои 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.25
Пластун Игорь 1 0.25
Сотириу Пиерос 1 0.25
Янков Доминик 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гобелич Марко 1 1
Иванич Мирко 2 0
Павков Милан 2 0
Дегенек Милош 0 1
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Крстичич Ненад 1 0
Катай Александар 1 0
Канга Каку 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Дьони Лои 1 0
Petar Stanic 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Сантана Алекс 2 0
Пластун Игорь 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жосуэ Са 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:5 Войводина - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:3
Радник Сурдулица - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Колубара - Црвена Звезда 1:7 Црвена Звезда - Металац 3:1 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:4 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Црвена Звезда - Пролетер Нови-Сад 3:0 Чукарички - Црвена Звезда 1:2 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Лудогорец
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Брага - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Берое 2:0
Лудогорец - Локомотив Горна-Оряховица 3:1 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Брага 0:1 Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1 Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
2. Црвена Звезда Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Митьюлланд Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Лудогорец Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Црвена Звезда 84.1% (37)
    X 13.6% (6)
    Лудогорец 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Лудогорец
    1.43
    5.15
    9.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Лудогорец онлайн


    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Лудогорец

    Исход игры
    Црвена Звезда
    83.7% (36)
    Ничья
    14% (6)
    Лудогорец
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    44.2% (19)
    2:0 Црвена Звезда
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:0 Црвена Звезда
    14% (6)
    3:1 Црвена Звезда
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     