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Лига конференций 2021-2022

Маккаби Хайфа
0:0
Перерыв

Стадион:
Унион Берлин
0'

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Унион Берлин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доньё Годсвей 1 0.2
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 2 0.4
Авонийи Тайво 2 0.4
Триммель Кристофер 1 0.2
Фогльзаммер Андреас 1 0.2

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триммель Кристофер 0 1
Тойхерт Седрик 0 1
Еккель Пауль 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Кирьят-Шмона 4:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Ашдод - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 2:0
Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 2:0 Нефтчи - Маккаби Хайфа 3:3 Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Торсхавн 7:2 Маккаби Хайфа - Динамо Тбилиси 5:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Славия Прага 1:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 4 5
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Фейеноорд 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Унион Берлин 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
3. Славия Прага 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Чери Тьяронн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Маккаби Хайфа 18.7% (25)
X 26.9% (36)
Унион Берлин 54.5% (73)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Унион Берлин
4.10
3.88
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Маккаби Хайфа 0:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Маккаби Хайфа
18.8% (25)
Ничья
27.1% (36)
Унион Берлин
54.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (75)
Меньше
42.31% (55)
Обе команды забьют
Да
82.31% (107)
Нет
17.69% (23)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
39.8% (53)
1:1 Ничья
24.1% (32)
2:1 Маккаби Хайфа
10.5% (14)
0:1 Унион Берлин
7.5% (10)
1:0 Маккаби Хайфа
4.5% (6)
1:3 Унион Берлин
2.3% (3)
0:2 Унион Берлин
2.3% (3)
2:0 Маккаби Хайфа
2.3% (3)
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