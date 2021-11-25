Лига конференций 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Самми Офер
0:1
66' ГолРюэрсон Юлиан
Ход матча
66'
0:1
История личных встреч
Маккаби Хайфа
Унион Берлин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доньё Годсвей
|1
|0.2
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|2
|0.4
|Авонийи Тайво
|2
|0.4
|Триммель Кристофер
|1
|0.2
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.2
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.2
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триммель Кристофер
|0
|1
|Тойхерт Седрик
|0
|1
|Еккель Пауль
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Кирьят-Шмона 4:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Ашдод - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 2:0
Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Тель-Авив 2:0 Нефтчи - Маккаби Хайфа 3:3 Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Торсхавн 7:2 Маккаби Хайфа - Динамо Тбилиси 5:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Маккаби Хайфа
18.7% (25)
Ничья
26.9% (36)
Унион Берлин
54.5% (73)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (76)
Меньше
41.98% (55)
Обе команды забьют
Да
82.44% (108)
Нет
17.56% (23)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
40.3% (54)
1:1 Ничья
23.9% (32)
2:1 Маккаби Хайфа
10.4% (14)
0:1 Унион Берлин
7.5% (10)
1:0 Маккаби Хайфа
4.5% (6)
1:3 Унион Берлин
2.2% (3)
0:2 Унион Берлин
2.2% (3)
2:0 Маккаби Хайфа
2.2% (3)
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