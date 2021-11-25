Лига конференций 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
История личных встреч
Слован Братислава
ПАОК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Эндри
|4
|0.8
|Хенти Эзекиэль
|2
|0.4
|Чаврич Александр
|1
|0.2
|Мраз Самуэл
|1
|0.2
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.4
|Живкович Андрия
|2
|0.4
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
|Сидклей Феррейра
|1
|0.2
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
33%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3
Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|Копенгаген
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Линкольн
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Слован Братислава 0:0 ПАОК
Исход игры
Слован Братислава
48.5% (64)
Ничья
35.6% (47)
ПАОК
15.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
40% (52)
Меньше
60% (78)
Обе команды забьют
Да
73.08% (95)
Нет
26.92% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (43)
2:1 Слован Братислава
28.8% (38)
1:0 Слован Братислава
12.9% (17)
1:2 ПАОК
8.3% (11)
0:1 ПАОК
6.8% (9)
2:0 Слован Братислава
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Слован Братислава
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!