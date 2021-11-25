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Лига конференций 2021-2022

Слован Братислава
0:0
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'

История личных встреч

Слован Братислава
ПАОК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:1
ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Эндри 4 0.8
Хенти Эзекиэль 2 0.4
Чаврич Александр 1 0.2
Мраз Самуэл 1 0.2
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 2 0.4
Живкович Андрия 2 0.4
Митрицэ Александру 1 0.2
Сидклей Феррейра 1 0.2

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
33%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4 Тренчин - Слован Братислава 2:3
Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2. Слован Братислава 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3. ПАОК 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Линкольн 0:2 Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
2. Копенгаген 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. ПАОК 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Линкольн 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. ПАОК 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Слован Братислава 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Линкольн 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Слован Братислава 48.1% (64)
X 36.1% (48)
ПАОК 15.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
ПАОК
3.40
3.62
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 0:0 ПАОК онлайн


Прогнозы на матч Слован Братислава 0:0 ПАОК

Исход игры
Слован Братислава
48.5% (64)
Ничья
35.6% (47)
ПАОК
15.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
40% (52)
Меньше
60% (78)
Обе команды забьют
Да
73.08% (95)
Нет
26.92% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (43)
2:1 Слован Братислава
28.8% (38)
1:0 Слован Братислава
12.9% (17)
1:2 ПАОК
8.3% (11)
0:1 ПАОК
6.8% (9)
2:0 Слован Братислава
4.5% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Слован Братислава
1.5% (2)
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