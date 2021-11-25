Лига Европы 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: РЖД Арена
1' Желтая карточкаКамано Франсуа
14' Желтая карточкаНенахов Максим
21' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
36' Желтая карточкаАльберто Луис
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
4
Патрик
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
Ход матча
14'
21'
36'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
История личных встреч
Локомотив Москва
Лацио
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камано Франсуа
|1
|0.2
|Анджорин Фаустино
|1
|0.2
|Марадишвили Константин
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|1
|0.2
|Патрик
|1
|0.2
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|Башич Тома
|1
|0.2
|Педро Родригес
|0
|0
|Альберто Луис
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Бека Алексис
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Камано Франсуа
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Марсель
|0:2 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Марсель
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Лацио
Исход игры
Локомотив Москва
18.9% (30)
Ничья
21.4% (34)
Лацио
59.7% (95)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (76)
Меньше
43.7% (59)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Лацио
31.4% (50)
1:1 Ничья
14.5% (23)
0:1 Лацио
11.9% (19)
2:1 Локомотив Москва
8.8% (14)
0:2 Лацио
4.4% (7)
1:0 Локомотив Москва
4.4% (7)
1:3 Лацио
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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