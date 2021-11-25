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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
0:0
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
1' Желтая карточка
Камано Франсуа
14' Желтая карточка
Ненахов Максим
21' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
36' Желтая карточка
Альберто Луис
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
16
Едвай
Тин
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
5
Марадишвили
Константин
6
Баринов
Дмитрий
8
Бека
Алексис
94
Рыбчинский
Дмитрий
88
Лисакович
Виталий
25
Камано
Франсуа
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
10
Альберто
Луис
6
Лукас
Лейва
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Локомотив Москва
4-3-3
Лацио
4-3-3

Ход матча

1'
Камано Франсуа
 
14'
Ненахов Максим
 
21'
 
Дзакканьи Маттиа
28'
Сильянов Александр
Ненахов Максим
 
36'
 
Альберто Луис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Локомотив Москва
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камано Франсуа 1 0.2
Анджорин Фаустино 1 0.2
Марадишвили Константин 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 0.2
Патрик 1 0.2
Андерсон Фелипе 1 0.2
Башич Тома 1 0.2
Педро Родригес 0 0
Альберто Луис 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Баринов Дмитрий 2 0
Ненахов Максим 2 0
Бека Алексис 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Едвай Тин 1 0
Камано Франсуа 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 2:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
2. Лацио 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 3 6
3. Марсель 0:2 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Марсель 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 2:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Лацио 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Марсель 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге успели заработать римляне, благодаря ошибке Мурило. Но подача слишком низкая пошла на ближнюю штангу, и защитники "Локомотива" справились.
  • Опасный момент
    45'
    Прошла передача сейчас на правый край штрафной площади на Фелипе Андерсона, который тут же плотно пробивал по воротам, но получилось прямо в Худякова, который со второй попытки зафиксировал мяч в своих перчатках.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Ни одна из команд не намерена рисковать в концовке первого тайма. Похоже, первый тайм у нас закончится всё-таки без голов.
  • 43'
    Катать мяч поперёк поля в центральной зоне начали римляне. Московской публике это не нравится, и мы слышим оглушительный свист на "РЖД Арене".
  • 42'
    Левым флангом в атаку гостей подключился Хюсай, который простреливал в район 11-метровой отметки, но защитники "Локомотива" сработали на перехвате.
  • 41'
    38 на 62 - немалое преимущество "Лацио" по владению мячом к концовке первого тайма.
  • 40'
    Красиво правом флангом через короткий пас свою атаку обостряли римляне, но Рыбусу удалось доработать до конца, выбив мяч за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    39'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали москвичи. Рыбус выполнял подачу в штрафную площадку, но буквально сразу прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке.
  • 38'
    В параллельном матче "Галатасарай" обыгрывает уже со счётом 2:0 "Марсель", и это очень хорошие новости для "Локомотива". Но всё же надо побеждать "железнодорожникам самим в этом матче.
  • Желтая карточка
    37'
    Луис Альберто опасно в подкате сыграл против Бека, и арбитр сравнял счёт по жёлтым карточкам в этом матче - 2:2. Хотя бразилец очень недоволен решением арбитра.
  • 36'
    С левого фланга следовала передача низом в штрафную площадку на забегание того же Иммобиле, но ситуация была прочитана Худяковым, который первым успел на мяч.
  • 35'
    В контратаке Иммобиле пытался убежать по правому краю в свободную зону, но выиграл у него борьбу Бека, причём как скоростную, так и силовую.
  • 34'
    А теперь Лисакович пытался через центральную ось за счёт дриблинга прорваться к чужой штрафной площади, но не получилось.
  • 33'
    Удалось сейчас на чужую половину поля перевести игру российской команде. Лисакович сейчас пробивал с дальней дистанции, но выстрел пришёлся в одного из римских защитников.
  • 31'
    Камано теперь с левого фланга вошёл с мячом в чужую штрафную площадку, но запнулся там, так и не придумал, как можно справиться с тремя соперниками. Как итог, дело закончилось потерей.
  • Опасный момент
    30'
    Камано в контратаке москвичей по правому флангу заработал штрафной удар. Подача последовала в штрафную площадку, и была скидка на дальний угол вратарской площади, откуда Едва эффектно пробивал в падении "ножницами", но мяч полетел выше ворот.
  • Замена
    29'
    Первая замена в составе "Локомотива": вместо не справляющегося со своими обязанностями Максима Ненахова на поле вышел Александр Сильянов.
  • Угловой
    28'
    Ещё два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, выполнили гости из Рима. Но сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности "железнодорожники".
  • Опасный момент
    27'
    А теперь с углового с левого фланга следовал прямой удар по воротам "Локо", но Худяков не дрогнул, сумев потащить мяч из-под перекладины.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Угловой с левого фланга подали римляне на ближнюю штангу, откуда мяч в дальний угол отправлял головой Башич, но с "ленточки" мяч удалось выбить Рыбусу.
  • Опасный момент
    25'
    На левом краю штрафной площади в контратаке за мяч зацепился Марадишвили, который сумел развернуться, сместиться немного в центр, и пробить в дальний верхний угол, но немного неточно получилось.
  • 24'
    За кромкой поля начал активно разминаться Сильянов. Готовит замену Ненахова Маркус Гисдоль, понимая, что Максим не справляется на своём фланге.
  • Желтая карточка
    23'
    А теперь Дзакканьи получил жёлтую карточку, грубо в подкате сыграв против Мурило. Очень строг сегодня арбитр с нарушителями дисциплины на поле.
  • 22'
    Со стандартного положения у римлян следовала подача в центр штрафной площади, но выше всех там удалось выпрыгнуть Бека.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ненахов снова нарушил правила на своём правом фланге обороны. Попыхивает жареным для "Локомотива". Как бы в численном меньшинстве не остаться.
  • Опасный момент
    20'
    Андерсон набрал высокую скорость по правому флангу, и от лицевой линии он выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Худякову удалось уверенно сработать на перехвате.
  • 19'
    Провели редкую контратаку хозяева поля, и Марадишвили с правого фланга пасовал в штрафную площадку, но эта передача оказалась безадресной.
  • 18'
    Нет сегодня Фёдора Смолова в основном составе. Он только восстановился после травмы, и главный тренер "железнодорожников" Маркус Гисдоль перед матчем сообщил журналистам, что нападающий способен сегодня сыграть не более получаса.
  • 17'
    "Локомотиву" надо сегодня только побеждать, но римляне пока что заставляют московскую команду исключительно обороняться.
  • Фол, нарушение
    16'
    Баринов в середине поля в подкате сбил Башича, но здесь арбитр решил сдержаться, пожалев игрока "Локо". Но на грани жёлтой карточки был фол.
  • 15'
    Постепенно игровое и территориальное преимущество начинает переходить к "Лацио". Не успевают наши футболисты за соперниками.
  • Желтая карточка
    14'
    Ненахов в средней зоне грубо срезал в подкате соперника, и арбитр, ни секунды не сомневаясь, снова достал из кармана жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    13'
    Угловой на правом фланге теперь заработали римляне, и после подачи корнера головой с семи метров пробивал Ачерби, но Худякову удалось в падении поймать мяч.
  • 12'
    Со стандарта подача последовала в район линии вратарской площади, но Худяков уверенно в броске выбил мяч далеко кулаками.
  • Фол, нарушение
    11'
    На левом фланге атаки заработали сейчас гости. Дзакканьи был не по правилам остановлен Марадишвили, и арбитр зафиксировал блокировку.
  • 10'
    Луис Альберто пытался выполнить обостряющий вертикальный пас в нашу штрафную площадку, но внимательно на перехвате сработали защитники "Локомотива".
  • 9'
    Марадишвили на правом фланге атаки попытался обокрасть Хюсая, но опытный албанец сумел сохранить мяч под своим контролем.
  • Судья
    8'
    Сарри уже что-то не нравится у кромки поля, и судья провёл беседу с главным тренером римлян, порекомендовав ему успокоиться.
  • 7'
    Достаточно мощная поддержка сегодня у "Локомотива". С такими болельщиками команда должна сворачивать горы, и продолжать борьбу за еврокубковую весну.
  • 6'
    "Лацио" свои первые две атаки провёл неопасно, и Худякову пришлось дважды уже вводить мяч в игру ударами от ворот. Это неплохо для юного вратаря, которому надо успокоиться и обрести уверенность в своих силах.
  • Опасный момент
    5'
    Хозяева поля заработали в своей первой атаке угловой на левом фланге. После короткого розыгрыша Рыбус неплохо подавал в штрафную площадку, и Едва пробивал по воротам головой, но немного не попал в дальний угол.
  • 4'
    Маурицио Сарри уже успел набрать материал, который надо законспектировать в свою блокнот. Хотя на поле ещё никаких событий не произошло.
  • 3'
    Получше сегодня погодные условия, в сравнению со вчерашними, при которых "Спартак" играл с "Наполи". Нет сегодня снегопада в Москве, да и температура воздуха повыше.
  • Желтая карточка
    2'
    Сразу же жёлтую карточку получил Камано за грубую игру в середине поля. Гвинеец просто шипами наступил на ногу Луису Фелипе.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли "орлы".
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Где смотреть матч Локомотив Москва 0:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Лацио

Исход игры
Локомотив Москва
18.9% (30)
Ничья
21.4% (34)
Лацио
59.7% (95)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (76)
Меньше
43.7% (59)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Лацио
31.4% (50)
1:1 Ничья
14.5% (23)
0:1 Лацио
11.9% (19)
2:1 Локомотив Москва
8.8% (14)
0:2 Лацио
4.4% (7)
1:0 Локомотив Москва
4.4% (7)
1:3 Лацио
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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