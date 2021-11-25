Ни одна из команд не намерена рисковать в концовке первого тайма. Похоже, первый тайм у нас закончится всё-таки без голов.

Прошла передача сейчас на правый край штрафной площади на Фелипе Андерсона, который тут же плотно пробивал по воротам, но получилось прямо в Худякова, который со второй попытки зафиксировал мяч в своих перчатках.

Угловой на левом фланге успели заработать римляне, благодаря ошибке Мурило. Но подача слишком низкая пошла на ближнюю штангу, и защитники "Локомотива" справились.

Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Черкизово. Отдыхаем...

43' Катать мяч поперёк поля в центральной зоне начали римляне. Московской публике это не нравится, и мы слышим оглушительный свист на "РЖД Арене".

42' Левым флангом в атаку гостей подключился Хюсай, который простреливал в район 11-метровой отметки, но защитники "Локомотива" сработали на перехвате.

41' 38 на 62 - немалое преимущество "Лацио" по владению мячом к концовке первого тайма.

40' Красиво правом флангом через короткий пас свою атаку обостряли римляне, но Рыбусу удалось доработать до конца, выбив мяч за боковую линию.

39' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали москвичи. Рыбус выполнял подачу в штрафную площадку, но буквально сразу прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке.

38' В параллельном матче "Галатасарай" обыгрывает уже со счётом 2:0 "Марсель", и это очень хорошие новости для "Локомотива". Но всё же надо побеждать "железнодорожникам самим в этом матче.

37' Луис Альберто опасно в подкате сыграл против Бека, и арбитр сравнял счёт по жёлтым карточкам в этом матче - 2:2. Хотя бразилец очень недоволен решением арбитра.

36' С левого фланга следовала передача низом в штрафную площадку на забегание того же Иммобиле, но ситуация была прочитана Худяковым, который первым успел на мяч.

35' В контратаке Иммобиле пытался убежать по правому краю в свободную зону, но выиграл у него борьбу Бека, причём как скоростную, так и силовую.

34' А теперь Лисакович пытался через центральную ось за счёт дриблинга прорваться к чужой штрафной площади, но не получилось.

33' Удалось сейчас на чужую половину поля перевести игру российской команде. Лисакович сейчас пробивал с дальней дистанции, но выстрел пришёлся в одного из римских защитников.

31' Камано теперь с левого фланга вошёл с мячом в чужую штрафную площадку, но запнулся там, так и не придумал, как можно справиться с тремя соперниками. Как итог, дело закончилось потерей.

30' Камано в контратаке москвичей по правому флангу заработал штрафной удар. Подача последовала в штрафную площадку, и была скидка на дальний угол вратарской площади, откуда Едва эффектно пробивал в падении "ножницами", но мяч полетел выше ворот.

29' Первая замена в составе "Локомотива": вместо не справляющегося со своими обязанностями Максима Ненахова на поле вышел Александр Сильянов.

28' Ещё два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, выполнили гости из Рима. Но сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности "железнодорожники".

27' А теперь с углового с левого фланга следовал прямой удар по воротам "Локо", но Худяков не дрогнул, сумев потащить мяч из-под перекладины.

26' ОПАСНО! Угловой с левого фланга подали римляне на ближнюю штангу, откуда мяч в дальний угол отправлял головой Башич, но с "ленточки" мяч удалось выбить Рыбусу.

25' На левом краю штрафной площади в контратаке за мяч зацепился Марадишвили, который сумел развернуться, сместиться немного в центр, и пробить в дальний верхний угол, но немного неточно получилось.

24' За кромкой поля начал активно разминаться Сильянов. Готовит замену Ненахова Маркус Гисдоль, понимая, что Максим не справляется на своём фланге.

23' А теперь Дзакканьи получил жёлтую карточку, грубо в подкате сыграв против Мурило. Очень строг сегодня арбитр с нарушителями дисциплины на поле.

22' Со стандартного положения у римлян следовала подача в центр штрафной площади, но выше всех там удалось выпрыгнуть Бека.

21' Ненахов снова нарушил правила на своём правом фланге обороны. Попыхивает жареным для "Локомотива". Как бы в численном меньшинстве не остаться.

20' Андерсон набрал высокую скорость по правому флангу, и от лицевой линии он выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Худякову удалось уверенно сработать на перехвате.

19' Провели редкую контратаку хозяева поля, и Марадишвили с правого фланга пасовал в штрафную площадку, но эта передача оказалась безадресной.

18' Нет сегодня Фёдора Смолова в основном составе. Он только восстановился после травмы, и главный тренер "железнодорожников" Маркус Гисдоль перед матчем сообщил журналистам, что нападающий способен сегодня сыграть не более получаса.

17' "Локомотиву" надо сегодня только побеждать, но римляне пока что заставляют московскую команду исключительно обороняться.

16' Баринов в середине поля в подкате сбил Башича, но здесь арбитр решил сдержаться, пожалев игрока "Локо". Но на грани жёлтой карточки был фол.

15' Постепенно игровое и территориальное преимущество начинает переходить к "Лацио". Не успевают наши футболисты за соперниками.

14' Ненахов в средней зоне грубо срезал в подкате соперника, и арбитр, ни секунды не сомневаясь, снова достал из кармана жёлтую карточку.

13' Угловой на правом фланге теперь заработали римляне, и после подачи корнера головой с семи метров пробивал Ачерби, но Худякову удалось в падении поймать мяч.

12' Со стандарта подача последовала в район линии вратарской площади, но Худяков уверенно в броске выбил мяч далеко кулаками.

11' На левом фланге атаки заработали сейчас гости. Дзакканьи был не по правилам остановлен Марадишвили, и арбитр зафиксировал блокировку.

10' Луис Альберто пытался выполнить обостряющий вертикальный пас в нашу штрафную площадку, но внимательно на перехвате сработали защитники "Локомотива".

9' Марадишвили на правом фланге атаки попытался обокрасть Хюсая, но опытный албанец сумел сохранить мяч под своим контролем.

8' Сарри уже что-то не нравится у кромки поля, и судья провёл беседу с главным тренером римлян, порекомендовав ему успокоиться.

7' Достаточно мощная поддержка сегодня у "Локомотива". С такими болельщиками команда должна сворачивать горы, и продолжать борьбу за еврокубковую весну.

6' "Лацио" свои первые две атаки провёл неопасно, и Худякову пришлось дважды уже вводить мяч в игру ударами от ворот. Это неплохо для юного вратаря, которому надо успокоиться и обрести уверенность в своих силах.

5' Хозяева поля заработали в своей первой атаке угловой на левом фланге. После короткого розыгрыша Рыбус неплохо подавал в штрафную площадку, и Едва пробивал по воротам головой, но немного не попал в дальний угол.

4' Маурицио Сарри уже успел набрать материал, который надо законспектировать в свою блокнот. Хотя на поле ещё никаких событий не произошло.

3' Получше сегодня погодные условия, в сравнению со вчерашними, при которых "Спартак" играл с "Наполи". Нет сегодня снегопада в Москве, да и температура воздуха повыше.

2' Сразу же жёлтую карточку получил Камано за грубую игру в середине поля. Гвинеец просто шипами наступил на ногу Луису Фелипе.