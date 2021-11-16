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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Лацио

История личных встреч

Локомотив Москва
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камано Франсуа 1 0.25
Анджорин Фаустино 1 0.25
Марадишвили Константин 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 0.25
Патрик 1 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.25
Башич Тома 1 0.25
Педро Родригес 0 0
Альберто Луис 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Баринов Дмитрий 2 0
Бека Алексис 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Едвай Тин 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2
Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Лацио Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
3. Марсель Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
4. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Марсель Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Лацио Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Локомотив Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Локомотив Москва 22.2% (10)
    X 13.3% (6)
    Лацио 64.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Лацио
    4.60
    3.76
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Лацио

    Исход игры
    Локомотив Москва
    22.7% (10)
    Ничья
    13.6% (6)
    Лацио
    63.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    36.4% (16)
    2:1 Локомотив Москва
    13.6% (6)
    0:1 Лацио
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:0 Локомотив Москва
    6.8% (3)
    0:2 Лацио
    6.8% (3)
    1:3 Лацио
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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