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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:1
Перерыв

Стадион:
Брага
0'
1:0
2' Гол
Святченко Эрик
21' Желтая карточка
Каштру Андре
1:1
43' Гол
Орта Рикарду
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
12
Магальяйнш
Тьягу
15
Паулу
Оливейра
86
Родригеш
Бруну
4
Лейте
Диогу
2
Коуто
Ян
25
Минейро
Лукас
88
Каштру
Андре
90
Галено
Вандерсон
45
Медейруш
Юри
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
Митьюлланд
3-4-3
Брага
3-4-3

Ход матча

2'
Святченко Эрик
1:0
21'
 
Каштру Андре
43'
1:1
Орта Рикарду
(Медейруш Юри)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.2
Святченко Эрик 1 0.2
Дюр Николас 1 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Линн Виктор 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 (1) 0.8
Орта Рикарду 3 0.6
Гонсалес Марио 1 0.2
Медейруш Юри 1 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Ferreira 1 1
Каюсте Йенс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Шарлес 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бо Энриксен 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Лейте Диогу 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1
Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0
Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
4. Лудогорец 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Црвена Звезда 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Лудогорец 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Митьюлланд 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
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Прогнозы 135
Митьюлланд 17.8% (24)
X 41.5% (56)
Брага 40.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Брага
2.90
3.62
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 Брага онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 1:1 Брага

Исход игры
Митьюлланд
17.8% (24)
Ничья
41.5% (56)
Брага
40.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:2 Брага
27.4% (37)
1:0 Митьюлланд
8.9% (12)
0:1 Брага
7.4% (10)
2:1 Митьюлланд
6.7% (9)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Брага
3.7% (5)
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