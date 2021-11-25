Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брага пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Удар от ворот произведет Митьюлланд

46' Коуто Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Магальяйнш Тьягу взял и забрал мяч на выходе

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бруно Родригес из команды Брага четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

43' Г О О О О Л - Орта Рикарду забивает с правой ноги!

43' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Минейро Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Минейро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Митьюлланд

38' Удар от ворот произведет Митьюлланд

38' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Паулиньо VI из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Далсгор Хенрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Минейро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Галено Вандерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Митьюлланд

30' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бруно Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Далсгор Хенрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

25' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Брага

24' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Удар от ворот произведет Брага

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Далсгор Хенрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Каштру Андре получил желтую карточку от судьи

21' Бруно Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Рафаэль Онедика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

17' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Магальяйнш Тьягу взял и забрал мяч на выходе

9' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

9' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Магальяйнш Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бруно Родригес из команды Брага четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

8' Магальяйнш Тьягу взял и забрал мяч на выходе

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Митьюлланд

5' Галено Вандерсон из команды Брага наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Г О О О О О Л - Святченко Эрик из команды Митьюлланд легко посылает мяч в пустые ворота!

2' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля