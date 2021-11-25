Лига Европы 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: МСХ Арена
1:0
2' ГолСвятченко Эрик
21' Желтая карточкаКаштру Андре
1:1
43' ГолОрта Рикарду
29
Паулиньо
VI
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
21'
43'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Митьюлланд
Брага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.2
|Святченко Эрик
|1
|0.2
|Дюр Николас
|1
|0.2
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|Линн Виктор
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|4 (1)
|0.8
|Орта Рикарду
|3
|0.6
|Гонсалес Марио
|1
|0.2
|Медейруш Юри
|1
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.2
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Ferreira
|1
|1
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1
Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0
Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|Митьюлланд
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Црвена Звезда
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Митьюлланд
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Митьюлланд 1:1 Брага
Исход игры
Митьюлланд
17.8% (24)
Ничья
41.5% (56)
Брага
40.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:2 Брага
27.4% (37)
1:0 Митьюлланд
8.9% (12)
0:1 Брага
7.4% (10)
2:1 Митьюлланд
6.7% (9)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Брага
3.7% (5)
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