Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

93' Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Тиаго Са прыгнул не в ту сторону.

93' Феррейра Эвандер снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

90' Лейте Диогу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Минейро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

87' Моура Франсишку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брага будет все-таки засчитан.

86' Галено Вандерсон снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' Г О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Брага правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

85' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Андерссон Йоэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Митьюлланд

81' Феррейра Эвандер бьет со штрафного в створ, но Тиаго Са держит все под контролем

80' Моура Франсишку получил желтую карточку от судьи

80' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

77' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Отличные скиллы показывает Коуто Ян , обводя своих соперников

75' Удар от ворот произведет Брага

74' Орта Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Тактическая замена. Бруно Родригес уходит с поля и его заменяет Моура Франсишку

71' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Бруно Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ПЕРЕКЛАДИНА! Исаксен Густав упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

68' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

66' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Сегодняшная посещаемость составляет 7189 болельщиков

66' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Отличные скиллы показывает Брумадо Жуниор , обводя своих соперников

65' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи

63' Бруно Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Митьюлланд

61' Хорошую попытку сделал Феррейра Эвандер . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Брага выполняет удар от ворот.

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Брага выполняет удар от ворот.

57' Как он промахнулся? Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Удар от ворот произведет Митьюлланд

56' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Брага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Рефери не любит споров - именно за это Исаксен Густав сейчас получил желтую

52' Медейруш Юри имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

50' Удар от ворот произведет Митьюлланд

49' ПЕРЕКЛАДИНА! Галено Вандерсон упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

47' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

47' Йонас Лессль не дал случится голу! Медейруш Юри должен был забивать, но Йонас Лессль сделал отличный сейв

46' Брага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля