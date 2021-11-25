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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7189
Брага
0'
1:0
2' Гол
Святченко Эрик
21' Желтая карточка
Каштру Андре
1:1
43' Гол
Орта Рикарду
2:1
48' Гол
Исаксен Густав
52' Желтая карточка
Исаксен Густав
64' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
80' Желтая карточка
Моура Франсишку
83' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
2:2
85' Гол
Галено Вандерсон
86' Желтая карточка
Галено Вандерсон
3:2
90' Пенальти
Феррейра Эвандер
90' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
90'+5
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
12
Магальяйнш
Тьягу
15
Паулу
Оливейра
86
Родригеш
Бруну
4
Лейте
Диогу
2
Коуто
Ян
25
Минейро
Лукас
88
Каштру
Андре
90
Галено
Вандерсон
45
Медейруш
Юри
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
Митьюлланд
3-4-3
Брага
3-4-3

Ход матча

2'
Святченко Эрик
1:0
21'
 
Каштру Андре
43'
1:1
Орта Рикарду
(Медейруш Юри)
48'
Исаксен Густав
(Андерссон Йоэль)
2:1
52'
Исаксен Густав
 
57'
 
Шикинью Франциску
Каштру Андре
64'
Рафаэль Онедика
 
72'
 
Руис Абель
Медейруш Юри
72'
 
Гонсалес Марио
Оливейра Витор
72'
Шарлес
Брумадо Жуниор
 
72'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
72'
 
Моура Франсишку
Родригеш Бруну
80'
 
Моура Франсишку
83'
Андерссон Йоэль
 
85'
2:2
Галено Вандерсон
(Моура Франсишку)
86'
 
Галено Вандерсон
88'
Линн Виктор
Систо Пионе
 
88'
Каюсте Йенс
Рафаэль Онедика
 
90'
Феррейра Эвандер
3:2
90'
Феррейра Эвандер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 2 (2) 0.4
Исаксен Густав 2 0.4
Святченко Эрик 1 0.2
Дюр Николас 1 0.2
Андерссон Йоэль 0 0
Линн Виктор 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 (1) 1
Орта Рикарду 3 0.6
Гонсалес Марио 1 0.2
Медейруш Юри 1 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 3 0
Jose Ferreira 1 1
Феррейра Эвандер 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Святченко Эрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Шарлес 1 0
Бо Энриксен 1 0
Исаксен Густав 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Лейте Диогу 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Моура Франсишку 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1
Брага
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0
Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Брага Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Митьюлланд Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
4. Лудогорец Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3. Митьюлланд Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Митьюлланд 17.8% (24)
X 41.5% (56)
Брага 40.7% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Митьюлланд 3:2 Брага онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 3:2 Брага

Исход игры
Митьюлланд
17.8% (24)
Ничья
41.5% (56)
Брага
40.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:2 Брага
27.4% (37)
1:0 Митьюлланд
8.9% (12)
0:1 Брага
7.4% (10)
2:1 Митьюлланд
6.7% (9)
0:2 Брага
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
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