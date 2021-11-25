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Лига конференций 2021-2022

Славия Прага
1:1
Перерыв

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
12' Гол
Олайинка Питер
1:1
31' Гол
Дессерс Сириль
36' Красная карточка
Тиль Гус

История личных встреч

Славия Прага
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.4
Голеш Томаш 1 0.2
Шранц Иван 1 0.2
Олайинка Питер 1 0.2
Бах Александр 1 0.2
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 2 0.4
Дессерс Сириль 2 0.4
Синистерра Луис 2 0.4
Джаханбакш Алиреза 1 0.2
Кекчю Оркун 1 0.2

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Яблонец 5:0 Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0
Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Баник Острава 4:0 Славия Прага - Легия 2:2 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:1 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Славия Прага 1:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 4 5
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Фейеноорд 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Унион Берлин 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
3. Славия Прага 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Крменчик Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Масопуст Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Тиль Гус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Дессерс Сириль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Aiham Ousou получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Линссен Брайан уходит с поля. Дессерс Сириль выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Славия Прага 25.6% (34)
X 47.4% (63)
Фейеноорд 27.1% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Фейеноорд
2.45
3.54
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Славия Прага 1:1 Фейеноорд онлайн


Прогнозы на матч Славия Прага 1:1 Фейеноорд

Исход игры
Славия Прага
25.6% (34)
Ничья
47.4% (63)
Фейеноорд
27.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
1:2 Фейеноорд
18.8% (25)
2:1 Славия Прага
15% (20)
2:2 Ничья
9% (12)
1:0 Славия Прага
8.3% (11)
0:2 Фейеноорд
2.3% (3)
1:3 Фейеноорд
2.3% (3)
0:1 Фейеноорд
1.5% (2)
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