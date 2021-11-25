Лига конференций 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Синобо
1:0
12' ГолОлайинка Питер
1:1
31' ГолДессерс Сириль
36' Красная карточкаТиль Гус
Ход матча
12'
1:0
31'
1:1
36'
История личных встреч
Славия Прага
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|0.4
|Голеш Томаш
|1
|0.2
|Шранц Иван
|1
|0.2
|Олайинка Питер
|1
|0.2
|Бах Александр
|1
|0.2
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|2
|0.4
|Дессерс Сириль
|2
|0.4
|Синистерра Луис
|2
|0.4
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.2
|Кекчю Оркун
|1
|0.2
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Яблонец 5:0 Пардубице - Славия Прага 0:5 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:0
Славия Прага - Сигма Оломоуц 1:0 Ческе-Будеевице - Славия Прага 2:2 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Слован Либерец 3:1 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Градец Кралове 4:1 Слован Велвары - Славия Прага 2:4 Богемианс-1905 - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Славия Прага - Словацко 2:1 Карвина - Славия Прага 3:3 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Баник Острава 4:0 Славия Прага - Легия 2:2 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Славия Прага
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|3.
|Маккаби Хайфа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 4
|5
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Маккаби Хайфа
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|3.
|Славия Прага
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Славия Прага 1:1 Фейеноорд
Исход игры
Славия Прага
25.6% (34)
Ничья
47.4% (63)
Фейеноорд
27.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
84.73% (111)
Нет
15.27% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
1:2 Фейеноорд
18.8% (25)
2:1 Славия Прага
15% (20)
2:2 Ничья
9% (12)
1:0 Славия Прага
8.3% (11)
0:2 Фейеноорд
2.3% (3)
1:3 Фейеноорд
2.3% (3)
0:1 Фейеноорд
1.5% (2)
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